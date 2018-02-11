Обмани меня: почему к полиграфологам чаще обращаются в кризис

Те, кто выводит других на чистую воду, жалуются на непрофессиональных коллег и радуются экономическим проблемам в стране

Представители рынка «детекторных» услуг рассказали «Реальному времени», кто чаще всего обращается с просьбой проверить человека на честность, как полиграфологам приходится решать вопросы, связанные с этикой и есть ли смысл открывать сейчас подобный бизнес.

Рискуют те, у кого есть деньги

Кризис — удачное время для агентств, предоставляющих услуги полиграфа. За последний год количество обращений от юрлиц выросло в три раза, приводит статистику исполнительный директор центра детекции лжи «Обмани меня» Адель Галеев.

Тот же тренд отмечает директор компании «Инспектор лжи» Олег Новиков:

— В кризис количество клиентов растет, потому что предприниматели чаще сталкиваются с махинациями, мошенничеством. Если раньше была востребована проверка новых сотрудников при трудоустройстве, то сейчас все чаще требуются служебные разбирательства в случае воровства и недостачи.

— До кризиса клиенты часто говорили, что знают о фактах воровства в компании, но, поскольку организация приносила прибыль, они закрывали на это глаза. Сейчас же ценность информации о нечистоплотных работниках возросла, — подтверждает Галеев.

Самые частые клиенты полиграфистов — ретейлеры, отельеры и владельцы баров, то есть мест, куда приходит молодежь, которая не планирует долго задерживаться на этих должностях. Также среди клиентов банкиры и даже оборонные предприятия. Обращаются и представители микробизнеса, говорит директор ООО «Инспектор лжи».

— Сейчас компании поняли, что проще отсеять потенциально недобросовестного сотрудника на этапе трудоустройства, чем потом думать, как вернуть украденный миллион, — поясняет Адель Галеев.

Как подмечает заместитель директора агентства кадрового аудита и консалтинга «Визави» Татьяна Хабибуллина, отличительной особенностью современного бизнес-пространства является то, что бизнесменов беспокоит сохранность не только материальных, но и интеллектуальных ценностей: коммерческие тайны не должны уйти к конкурентам.

Физлица — тоже значимая категория клиентов полиграфологов. «Причем некоторые приходят, чтобы заказать проверку самого себя: «Я не изменяю, проверьте меня!» — приводит пример Галеев. По его словам, поначалу, когда его компания только открылась, обращения физических лиц составляли 60—70% оборота.

Но в большинстве агентств доля клиентов-физлиц не слишком высока. Олег Новиков оценивает ее в 10%, примерно ту же статистику (10—20%) приводят в центре «Обмани меня».

Станислав Фарберов, руководитель «Полиграф 116», рассказывает, что с индивидуальными проверками к нему обращается примерно 35—40% клиентов, остальное приходится на юридические лица. Соотношение объемов выручки примерно такое же.

Как правило, к услугам полиграфиста работодатель обращается, когда в отношении подчиненного возникли серьезные подозрения. Однако решить эту проблему полиграфом не всегда возможно, говорят эксперты.

— Если заказчик уже запрограммировал себя на то, что конкретный сотрудник виновен, а полиграф покажет, что это не так, заказчик не всегда может легко переступить через себя. Поэтому детекция лжи — это не панацея, только этим проблему не решить, — говорит полиграфолог Центра безопасности бизнеса Александр Булгаков.

Адель Галеев признает, что в таком случае проверка на полиграфе часто оборачивается формальной процедурой. Тем не менее именно она помогает определить, что было в прошлом и что происходит в настоящем. Но есть и существенный минус — с помощью полиграфа невозможно определить, совершит ли в будущем человек что-то плохое. Так что обезопасить себя с помощью детекции лжи не получится.

На небольшие вложения ведутся непрофессионалы

Чтобы открыть агентство по проверке на полиграфе, достаточно минимальных вложений — аппаратуры, стола и пары стульев. По словам Аделя Галеева, затраты на оборудование могут составить 400—500 тыс. рублей, плюс 50—90 тыс. рублей нужно будет потратить на обучение. Дополнительная строка расходов — аренда.

— По затратам могу сказать, что сам полиграф стоит от 150 до 250 тыс. рублей. Я работаю на полиграфе разработки Варламова, основателя полиграфологии в России. Естественно, нужно вложиться в обучение, далее — в повышение квалификации. Мои личные возможности — в месяц я могу проверять до 200 человек. В среднем стоимость одной проверки — 3—3,5 тыс. рублей, — подсчитывает Станислав Фарберов.

Низкий порог вхождения привлекает на рынок непрофессионалов, желающих по-быстрому заработать. «Появилось много людей, которые компрометируют этот метод», — считает Олег Новиков.

Впрочем, косвенно приток новых игроков говорит о том, что услуга полиграфа стала популярнее, а ведь поначалу приходилось раскачивать рынок, объяснять, зачем нужна такая услуга, признаются эксперты.



Чаще всего такой бизнес открывают те, у кого в прошлом есть опыт работы в правоохранительных органах.

— Первый аппарат мы получили в 1996 году, нам с коллегой дали поручение разобраться, что это такое. Внедрение шло тяжело, в приказном порядке, никто не верил в этот метод. Так что я в этом деле уже 21 год. Собственную компанию я зарегистрировал около пяти лет назад, при этом параллельно работаю в двух организациях штатным полиграфологом.

Как рассказывает Адель Галеев, его также натолкнул на идею этого бизнеса товарищ, который работал в правоохранительных органах на полиграфе. Компания действует с 2012 года, и все это время она сотрудничает только с бывшими сотрудниками силовых структур.

По мнению Александра Булгакова, лучше всего справляются с этой работой специалисты, которые могут сочетать компетенции юриста и медика. Впрочем, для старта достаточно хотя бы одного из перечисленных образований.

Новиков говорит, что банки, ретейлеры и другие компании могли бы нанять штатного полиграфолога, но это экономически целесообразно, только если в организации работает больше тысячи человек.

Опрошенные эксперты говорят, что они ориентируются в основном на Россию и страны СНГ, потому что процедуру нужно проводить на том же языке, на каком говорит человек, в противном случае нужен переводчик, а это может сказаться на объективности результатов.

По словам исполнительного директора центра детекции лжи «Обмани меня», компании по-разному оценивают целесообразность процедуры: есть те, кто проверяет абсолютно всех сотрудников, кто-то же, наоборот, обходится минимумом — использует аппарат только при возникновении конфликтной ситуации.



— В Москве или Санкт-Петербурге 80% компаний используют полиграф и планово, и при приеме на работу. У нас такого, конечно, нет. Не то что бы услуга не нужна… О ней, во-первых, мало знают. А во-вторых, в Татарстане немного другая ментальность: обращаются, когда уже что-то случилось, и забывают или не думают о том, что любую проблему легче предупредить, чем устранять ее последствия. Но положительная тенденция все же есть — те, кто обратился к нам за помощью при подборе персонала или хоть раз провел в своем коллективе плановую проверку, понимают, что польза от внедрения полиграфного метода значительно превышает финансовые затраты на данную процедуру. И, как следствие, заключают с нами договор абонентского обслуживания, — рассказывает Станислав Фарберов.

Проблем с этикой нет

Никто из собеседников особых этических проблем в применении детекции лжи не видит: ведь тот, кто идет на проверку, подписывает заявление о согласии, с ним также оговаривается, какие примерно вопросы будут заданы.

— Человек может не отвечать на наши вопросы, он сам выбирает, на что давать ответ, а на что нет. И объяснять это необязательно, — приводит пример Александр Булгаков.

Олег Новиков объясняет, что деятельность таких компаний ведется в соответствии с законом и не противоречит правилам о распространении персональных данных:

— Ни один работодатель за рамки законодательства не выходит, во многих компаниях в положение о работе с персоналом включен пункт о полиграфе, то есть сотрудник изначально дает согласие. Важно понимать, что полиграф — это всего лишь новый инструмент в работе с персоналом.

По его опыту, этическая сторона вопроса чаще возникает, когда люди обращаются за проверкой супружеской верности.

— Приходится задавать интимные вопросы. Люди примерно догадываются, что их ждет, но специфика проверки вынуждает чувствовать себя некомфортно, — говорит директор ООО «Инспектор лжи».

— Бывает, конечно, недовольство, если результат идет вразрез с интересами заказчика, но нам никто никогда не предъявлял претензий такого плана, — заключает Татьяна Хабибуллина.