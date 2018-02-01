Загадка сакалиба: можно ли отождествлять их со славянами?
Скорее всего, так арабские и персидские географы называли все светловолосое население Восточной Европы
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует заметки украинского историка о загадочном этнониме «сакалиба», встречающемся в мусульманских средневековых источниках.
Все северяне, вне зависимости от происхождения, назывались «сакалиба»?
Одним из интереснейших аспектов истории Восточной Европы и соседних регионов является вопрос с этнонимом «сакалиба». Сравнительно недавно, в 2008 г., была издана книга Д. Мишина, посвященная этому вопросу. В 2011 г. П. Голден опубликовал статью в Энциклопедии ислама. Нужно отметить, что вопросом атрибуции сакалиба к славянам занимались А.З. Валиди-Тоган, А. Ахунов, С. Кляшторный, М. Жих. При этом тюрки по происхождению не соглашались с однозначной интерпретацией сакалиба как славян. Русские же ученые старались отождествить эти понятия. В последнее время в историографии появилось несколько работ, подвергающих ревизии взгляд на этническую историю Среднего Поволжья. Проводится прямое отождествление сакалиба со славянами, а также утверждается славянство (полное или преимущественное) носителей именьковской культуры. В данном исследовании мы не намерены анализировать случаи, когда этноним «сакалиба» действительно совпадает со славянскими племенами, поскольку это уже было сделано до нас в исследованиях А. Гаркави и Д. Мишина. Необходимо проанализировать проблемные пассажи в арабско-персидских источниках, а не утверждать в позитивистском ключе тождество сакалиба со славянами.
Этноним «сакалиба» попал к арабам через греческое посредство. Al-Saqaliba ближе к среднегреческому византийскому sklabinoi/sklavinoi чем к славянскому Slovene. И это несмотря на то, что часть славян бежала от византийцев к арабам и была поселена в пограничных землях Арабского халифата. Кроме того, славяне с Балканского полуострова продавались в Андалусию и Северную Африку европейскими работорговцами. Источником сведений о сакалиба была письменная традиция, а вовсе не сами воспоминания славян. Ал-Куфи при описании похода Марвана на хазар в 737 г. упоминал о реке саклабов и о саклабах. Ибн Фадлан упоминал Алмуша б. Шилки как правителя славян. В статье 2016 года А. Овчинников отметил, что я, мол, не желаю полемизировать и не читал некоторых работ. Однако сам автор тех строк невнимательно читал некоторые работы, в частности книгу Д. Мишина. Последний отмечал, что этноним «сакалиба» применялся к булгарам только Ибн Фадланом и зависимыми от него авторами, а не только в случае с Йакутом ал-Хамави. При этом Мишин отмечал, что булгарский правитель представлял себя как правителя многих народов на севере. Кроме того, ал-Масуди определял как саклабов и венгров, которых называл еще «ат-турк». Этот арабский историк и географ часто неправильно интерпретировал информацию.
Нужно отметить, что Д. Мишин специально не разбирал сведения из нескольких проблемных пассажей (в том числе у ал-Йакуби и Гардизи). Собственно, это и не входило в задачи его работы. Е. Галкина же считает сакалиба демонимом, обозначавшим население Волжской Булгарии, а в предбулгарское время — праславян-именьковцев. При этом казанский исследователь, естественно, ссылается на авторов, чья позиция ему нравится, и упускает из виду те моменты, которые ему неудобно вспоминать. Конечно, А. Овчинникову нравится позиция Е. Галкиной в статье, в которой есть сомнительное утверждение, что группы сакалиба были в значительной мере независимы от булгар. Оснований для этого текст Ибн Фадлана не дает. А.З. Валиди-Тоган предполагал, что этноним «сакалиба» обозначал для арабов всех северян вне зависимости от происхождения. При этом тезис о том, что сакалиба ал-Куфи — это буртасы, финны и собственно славяне, вполне правомочен, поскольку впервые данные о буртасах арабы начали писать в Х веке. Также не было особых терминов для финно-угорских народов. Этноним вису для обозначения пермян, а маджгарийа для обозначения венгров стали употреблять тоже с Х века, то есть значительно позже, чем начал употребляться этноним или, скорее, демоним сакалиба.
Чтобы внести ясность, нужно отдельно проанализировать проблемные пассажи из источников. Д. Мишин отмечает, что в ряде случаев этноним «сакалиба» заменил буртас в сочинениях арабо-персидских географов (Ибн Русте, Шукруллах ал-Фариси, Тахир ал-Марвази, Гардизи). Ал-Ахталь упоминал о рыжем цвете волос саклабов. Йакут же указывал, что это обозначение рыжих рабов. Ибн Хордадбех говорил о русах (скандинавах-викингах) как об одной из групп саклабов. Впрочем, этот пассаж уже много раз разбирался в историографии и подробно останавливаться на нем мы не намерены. Ал-Йакуби сообщал, что цанары обратились за помощью против арабов к нескольким правителям — византийскому императору, хазарскому кагану и правителю сакалиба. Грузинские горцы наверняка должны были обратиться за помощью к соседям — Черным Булгарам Прикубанья. Славяне же в середине IX в. были довольно слабы. Восточные славяне жили в отдельных племенных княжествах, у западных было Великоморавское княжество, более северные славяне же жили отдельными племенами. Среди южных славян формировалось Хорватское королевство, а в Дунайской Булгарии завершался процесс ассимиляции славянами булгар.
Грузины вряд ли могли обращаться к мораванам или хорватам. В арабской географической традиции Волгу принято называть Нахр ас-Сакалиба, однако собственно славяне даже в Х в. владели только истоками этой реки, а торговлю по ней вели булгары и хазары. По коранической арабской традиции, которую пересказывал Ат-Табари, Саклаб, как и Тюрк, был потомком Яфета. Это целиком легендарные сведения. Ответ хазарского вельможи Хасдаю б. Шапруту был таким, что расположение предка Йосифа искали цари Ашкеназа, Кустантии и Саклабов — Гблимы. При этом еврейское gebalim, вероятно, означало тех, кто живет на краю земли. По арабо-персидской традиции Саклаб был двоюродным братом Тюрка. О. Прицак высказал интересную мысль, что река так называлась из-за того, что по ней в страны ислама поставлялись светловолосые рабы-саклабы. В большинстве случаев этноним сакалиба совпадает с расселением славян, но в данных случаях есть факторы, не позволяющие напрямую отождествить сакалиба со славянами. Д. Мишин вполне резонно отмечал, что сведения Тахира ал-Марвази и Гардизи, которые восходили к анонимной записке, отображавшей реалии IX в., о том, что сакалиба граничили с печенегами, скорее говорят о буртасах. Впрочем, это не исключало и общего наименования их саклабами. Так, ал-Масуди говоря о венграх, указывал, что ат-турк (этот этноним для обозначения венгров арабы переняли у некоторых ромеев) является наисильнейшими из саклабов.
А может, это булгары?
Что касается этнической принадлежности именьковской культуры, то В. Напольских предлагает использовать термин «балто-славяне» и относит именьковцев к макробалтскому ареалу. В. Приходько считает, что данные языкознания позволяют отнести их к балтам. Представляется, что М. Жих ошибается, представляя сакалиба только славянами или на 90% славянами. Учитывая присутствие балтских топонимов в землях муромы, это делает вполне возможной балтскую идентификацию именьковцев. Однако это не исключает присутствие в регионе и волжских финнов. Этноним «мурома» мог быть балтизмом, обозначающим поволжско-финское племя, также, как и иранизм «мордва» обозначал наименование одним этнонимом нескольких волжско-финских народов. Кроме того, еще А. Новосельцев подверг сомнению отождествление сакалиба-славяне. А.З. Валиди-Тоган также считал, что это отождествление не вполне правомочно. Р. Фахрутдинов указывал, что финские народы также назывались арабами сакалиба. А. Ковалевский считал, что этноним «сакалиба» — это широкое понятие, описывающие северные народы. А. Ахунов предполагает, что сакалиба Ибн Фадлана — это волжские булгары. В любом случае, этноним сакалиба мог обозначать и волжских финнов, и балтов.
Сакалиба восточных источников, как, в общем, и именьковское население, могли быть гетерогенным населением. В пассаже Гардизи о саклабах среди енисейских кыргызов речь идет, вероятно, уже даже не о финно-уграх, а просто о каком-то светловолосом народе, который участвовал в этногенезе енисейских кыргызов. П. Голден вполне правомочно говорит о древнем европеоидном субстрате. Ал-Хорезми говорил о стране «Гармания» (Германия) как о земле саклабов. В данном случае ранний арабский географ делал это на основании того, что германцы светловолосы. Нужно отметить, что наличие светловолосого населения в Минусинской котловине отмечали и китайские источники. Ни о каком присутствии славян на Северном Кавказе и тем более в Сибири не может быть и речи. В Среднем Поволжье возможно присутствие балто-славян, а не славян. И тем более не стоит говорить, что именьковцы назывались северянами и словенами. Сведения еврейско-хазарской переписки весьма специфичны. Нужно отметить, что арабские источники фиксировали суваров в Среднем Поволжье и на Северном Кавказе. Это сувары, а не северяне. Полян, радимичей, северян и вятичей Йосиф не знал по названиям племен. О подвластных каганату племенах могло быть упоминание в этнониме «слвиюн» в хазарско-еврейской переписке. Это общеславянский этноним «словене», а не название отдельного племени. При этом во время написания писем Хасдаю б. Шапруту подвластными хазарам славянами оставались только вятичи.
С выводами А. Овчинникова о том, что именьковцы — гетерогенное население, сделанными на основании материалов Рождественского и Богородицкого Второго могильников, можно согласиться, но нельзя согласится с тем, что именьковцы — это преимущественно праславяне. Это весьма и весьма спорно. Крайне неудачным является и название статьи «Славянский Ронсеваль» М. Жиха. Нужно отметить, что сведения ал-Куфи — это аналог «Песни о Роланде». В ранних арабских сочинениях есть много просто вымышленных деталей, приукрашивающих действительность. При этом нужно иметь в виду, что «Песнь о Роланде» — это рыцарский французский эпос, а не хроника как у ал-Куфи, и что при Ронсевале франков разбили вовсе не арабы, как об этом писал французский поэт, а баски. А ал-Куфи описывал в прозе походы арабов. И, конечно, он рассказывал о действиях против хазар. События происходили у ал-Байды, то есть, скорее всего, на Нижней Волге, куда хазары, помимо своих войск, должны были стянуть и силы своих данников, например, волжских финнов, славян из Днепровского Левобережья и группы буртасов. П. Голден видел в ал-Байде Саркел на Дону. Захваченных в плен саклабов поселили в Кахетии. Но вот в грузинской традиции нет никаких упоминаний о том, что когда-то там жили славяне. Зато есть данные об иранцах и тюрках. В арабо-персидской традиции есть известия о перевале хазар и саклабов. В данном случае, вероятно, нужно вести разговор о хазарах и булгарах. Ал-Казвини локализовал сакалиба на западе шестого и седьмого климатов, который примыкает к Хазарии и Румским горам. Ибн ал-Факих локализовал их на Северном Кавказе. И тут скорее можно наблюдать отсылку к булгарам. Вероятно, в Арабском халифате знали о смешанном славяно-тюркском населении Дунайской Булгарии и переносили эти реалии и на земли Волжской и Черной Булгарий. Впервые о смешанном населении Дунайской Булгарии они узнали в 717 г., сражаясь против хана Тервела. Позже православные цари Болгарии поддерживали отношения с арабами, надеясь на общий союз против ромеев.
Кем были именьковцы?
Необходимо отметить, что информация о том, что сакалибы живут на Нахр ас-Сакалиба (Славянской реке), содержалась в хронике ал-Куфи при описании похода арабского полководца Мервана на хазар. В свое время это стало для С. Кляшторного основанием говорить о присутствии славян на Средней Волге в раннем Средневековье. Именьковцев со славянами отождествляли Г. Матвеева и П. Старостин. Позже эту гипотезу поддержал В. Седов. При этом нам видится, что выводы М. Жиха и А. Овчинникова являются политизированными. В. Напольских, ссылаясь на данные языковедения, указывал, что ранние славянизмы в языках пермских народов обусловливаются соседством с балто-славянами, которые принадлежали к макробалтскому ареалу. Р. Насибуллин указывал на ранние славянские заимствования в пермских языках. Вероятно, они связаны с именьковцами. А. Халиков отмечал, что племена Среднего Поволжья, состоящие из сарматов и волжских финнов городецкой культуры, ощущали давление кочевников. Отмечалось проникновение булгар в Среднее Поволжье. При более массовом переселении булгар именьковцы покинули Среднее Поволжье.
Немного ранее исследователь высказывал гипотезу о восточном влиянии на формирование именьковской культуры как и В. Генинг (считавший именьковцев тюрками). Позже он же высказал гипотезу о балтской идентичности именьковцев. Отмечалось, что именьковцы контактировали с турбаслинскими, кушнаренково-караякуповскими и азелинскими племенами. В. Седов же считал именьковцев славянами и был критического мнения о балтских топонимах и гидронимах в районе распространения именьковской культуры. Однако он сам не лингвист и не археолог. П. Старостину нравилась гипотеза о происхождении именьковцев от постзарубинецких племен, но он отмечал, что она нуждается в обосновании. Со временем он подкорректировал свою позицию и осторожно высказался, что большинство исследователей считают именьковцев протославянами. Г. Матвеева говорила о происхождении именьковцев от населения зарубинецкой культуры и пшеворских племен. Отмечалось, что пока нельзя уверено судить о языковой принадлежности именьковцев и что в формировании именьковцев приняли участие пшеворские племена и население мазунинской культуры. Также у именьковцев были контакты с пьяноборским населением. Только с осторожностью предполагалась связь именьковцев со славянами.
Д. Сташенков говорит о гетерогенном населении именьковской культуры, которая включала в себя представителей ираноязычных, финно-угорских и праславянских племен. Ссылаясь на данные топонимики Среднего Поволжья, В. Приходько говорит о балтской этнической принадлежности именьковцев. Н. Лифанов указывал, что традиция сооружения жилищ у именьковцев была схожей с мощинской культурой. Носителями последней были балты. А. Смирнов был сторонником происхождения именьковцев от городецких древнемордовских племен. Е. Казаков связывал именьковцев с сарматским миром, в частности с хионитами. Н. Лифанов считал возможной идентификацию сакалиба как славян, но локализовал их в районе Дона и Северского Донца. По его мнению, одна из этих рек и была Славянской рекой. При этом он отмечал, что арабы не доходили до именьковцев и что некоторые сведения ал-Куфи мифичны и легендарны, то есть не имеют отношения к реальности. Необходимо отметить, что во время существования Хазарского каганата вятичи селились на Дону. Именьковцы же жили слишком далеко, чтобы о них узнал ал-Куфи. Кроме того, мы должны учитывать, что арабские географы не использовали лингвистических понятий Нового времени. У них не было специальной терминологии для обозначения балтов и волжских финнов. Необходимо отметить, что термином сакалиба назывались абсолютно разные народы. Гардизи, например, указывал на сакалиба среди кыргызов, Ибн Фадлан — среди булгар. При этом ал-Масуди считал турок (венгров), бурджан (дунайских булгар) и булгар (волжских булгар) племенами из числа сакалиба. Нам представляется возможным, что прав А. Ковалевский, считающий сакалиба разноэтничным населением Восточной Европы.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Сакалиба мусульманских источников — это термин, обозначавший разное в этническом плане население Восточной Европы, которое чаще всего имело светлые волосы, а в некоторых случаях — и народы Восточной Европы и северян (в смысле людей, живущих на севере) вообще. У арабских географов не было иных терминов для обозначения финских и балтских народов. Сакалиба — это финны, балты, славяне Восточной Европы. В ряде случаев этноним ал-сакалиба использовался по отношению к буртасам (Шукруллах, Гардизи, Марвази). Также в ряде случаев — и по отношению к тюркам (Ибн Фадлан, ал-Йакуби, Йакут) и даже венграм (ал-Масуди). Этноним саклаб можно интерпретировать и как демоним, аналогичный византийскому «скифы». В более ранних арабских источниках он интерпретировался как не-кочевые северные народы из Восточной Европы. Антропологической их особенностью была светловолосость. Для арабских хронистов Х века, кроме обозначения саклабов, было характерно указание и собственного названия некоторых народов, которые реально к славянам не относились.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
А его перевод всячески умалчивался.
Так что не надо врать.
И судя по восторженному субъективно-оценочному отзыву Вы стоите в этой иерархии на низшей, подчиненной ступени?
Но тогда Ваш восклицательный знак в конце Вашего восторга не может быть аргументом и тем более доказательством.
Но премию может быть и получите.
Извините уж за правду.
Деньги-то всегда нужны...
Но уж очень много было восторга по поводу обычного "научного" текста.
Извините, если кого обидел.
Не хотел - не по злому умыслу, а не по недомыслию...
Но "спеси и презрения" не было.
И не "пятикурсник" - а только "подготовительное" отделение.
ТЛ
Заранее благодарю.
Например арабист А.П.Ковалевский считал, что "сакалиба" в Книге Ибн Фадлана это "славяне".
И дискуссия идет именно по конкретной Книге Ибн Фадлана.
Ибн Фадлан считал, что в 922 году на Средней Волге он встретил именно славянские племена (могли быть и финно-угорские племена).
А царем у этих славянских племён был тюрок-булгар.
И элитой - политической и военной - были булгары
Написано простым, понятным и доступным русским языком!
Коротко и ясно.
Читается на одном дыхании!
К сожалению это шутка...
Неудачная...
Вышеприведенный "политизированный" текст по всей видимости является фрагментом какой-то статьи в "специализированном" журнале.
Текст просто пестрит фамилиями как сторонников автора, так и его оппонентов.
Но нет ни одно ссылки на их статьи.
Но зато в тексте множество субъективных характеристик автора своим оппонентам, например:
"При этом нам видится, что выводы М. Жиха и А. Овчинникова являются политизированными".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88350-yaroslav-pilipchuk-ob-etnonime-sakaliba
Ну просто "убийственный" по своей доказательной силе аргумент - "нам видится".
Автору "видится", а читатели должны ему верить?
Данный текст яркий пример как легко историки превращаются в политиков и от обсуждения сути проблемы переходят на оскорбления личности своих "врагов".
Но оскорбления, навешивание "ярлыков" на оппонентов и порой просто хамство не являются аргументами и доказательствами в научном споре.
Автор не чурается и приписывать свои мысли уважаемым учёным, которых уже нет в живых:
"А. Ковалевский считал, что этноним «сакалиба» — это широкое понятие, описывающие северные народы".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88350-yaroslav-pilipchuk-ob-etnonime-sakaliba
Андрей Петрович Ковалевский (1895 - 1969) перевел в Книге Ибн Фадлана слово "сакалиба" как "славяне".
И по контексту Книги ясно, что Ибн Фадлан под "сакалиба" понимает именно "славян".
Что другие авторы понимают под словом "сакалиба" к книге Ибн Фадлана не имеет никакого отношения - это все "видения" автора статьи.
Вывод - ситуация вокруг Книги Ибн Фадлана крайне политизирована, научную дискуссию подменяют политическими доносами в стиле марксистских журналов 1920 - 1930-х гг.
И понятно почему.
Если принять сведения Ибн Фадлана за научный факт, то рушится фундамент многих исторических концепций, на которых строилась политика на протяжении многих столетий.
Из Книги Ибн Фадлана вытекает простой вывод - первой религией Единобожия у славянских племён, проживавших на территории современной России, было не Христианство, а Ислам, который они ДОБРОВОЛЬНО приняли на Средней Волге в 922 году.
В Киеве в 988 году (через 66 лет) было НАСИЛЬСТВЕННОЕ крещение славянских племен.
Но если отбросить политическую составляющую добровольного принятия частью славянских племен Ислама на Средней Волге в 922 году и оставить только научную составляющую, то эта рабочая гипотеза позволяет многое объяснить - от этногенеза казанских татар до перехода функций столицы мусульманской Золотой Орды в православную Москву.
Итак рабочая гипотеза - небольшое, но активное племя булгар пришло из Хазарского каганата на Среднюю Волгу и покорило более многочисленные племена славян и финно-угоров.
Булгары стали элитой нового племенного союза.
В 922 году булгары и более многочисленные славянские и финно-угорские племена добровольно принимают Ислам.
Поэтому Ибн Фадлан и пишет в своей книге "Это Книга Ахмада ибн Фадлана... к царю СЛАВЯН...".
Ибн Фадлан видит, что элите - темноволосым булгарам, подчиняются более многочисленные племена славян.
Что-то похожее чуть ранее происходило и на Дунае - только там булгары, став элитой славянских племён, выбрали в качестве религии Единобожия Христианство.
"Сакалибы" в Книге Ибн Фадлана это "славяне".
Уж учёный араб, секретарь Багдадского посольства мог различить тюркские и славянские племена.
Автор статьи похоже намеренно взял "сакалибов" множества авторов, времен и народов - чтобы запутать читателей.
Но ученым РТ особенно интересны именно "сакалибы" Ибн Фадлана - а это, как прямо пишет ученый секретарь посольства, "славяне".
Есть славяне-именьковцы, которые жили на Средней Волге до прихода тюрок-булгар.
Из этих двух научных фактов можно сделать вывод - именно именьковцы и приняли добровольно Ислам в 922 году.
Царями и элитой славян-именьковцев были тюрки-булгары, которые также добровольно приняли Ислам вместе с подвластными им славянскими племенами.
Уж в качестве "рабочей гипотезы" такой вывод можно было сделать ещё много лет назад.
Другое дело, что такой вывод может вызвать "политические цунами" - но это дело не учёных, а политиков.
Тем паче этот вывод ещё раз подтверждает тезис о дружбе народов многонационального Поволжья.
Или нет?
Но именьковцы точно не тюрки?
Что мешает учёным обсудить все эти вопросы на "круглом столе" и издать сборник статей?
Ведь чрезвычайно интересно во всех отношениях.
Это знаете, из оперы "Россия - родина слонов". Все изобретения сделаны "нами", только по стечению обстоятельств первенство перехватили западно-европейцы. Если эту логику продолжить на территории, то на большинстве близлежащих земель жили "наши" предки, но со временем их вытеснили пришельцы, поэтому долг последующих поколений вернуть эти земли "взад".
Логика старая, ущербная, порочная и не выдерживающая никакой серьезной критики. Это не наука. Это политика чистой воды. Политика реваншистская и потенциально опасная. Для всех - и для ее апологетов и для потенциальных жертв. Поэтому не надо чесать там, где не чешется...
"Синяя орда" тоже неплохо.
Но это же не доказывает, что орда действительно была "синей", а "черный" был татарином.
Все же автор статьи "защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. МОНГОЛЬСКОЕ завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88350-yaroslav-pilipchuk-ob-etnonime-sakaliba
МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ...
Ваши мысли о том, что "нет никаких монголов" просто прекрасны, красивы и возвышены.
Но вся мировая историческая наука говорит о том, что монгол Чингизхан уничтожил племя "татар" за подлое убийство своего отца.
Допускаю, что Вы и правы...
И если у Вас всё же нестерпимо "чешется", то "чешите" уж помедленнее...
Иначе оторвать можно.
Небольшое уточнение: не предводителя славян, а как предводителя сакалиба.