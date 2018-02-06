Госзакупки: джип для «Татагролизинга», прогноз погоды для Ту-160 и песок на миллиард

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: песок сыпется… на миллиард

Главным тендером недели стал заказ крупнейшего подрядчика Татарстана в 2017 году — компании «Татавтодор» — на щебень и песок из отсевов дробления. Фактически заказ состоит из трех закупок на общую сумму в 1,1 млрд рублей. О них было объявлено 29 января, заявки принимаются до 19 февраля, а итоги подведут 20 февраля.

Щебень, песок из отсевов дробления, дробленый песок из горных пород и щебеночно-песчаная смесь должны быть поставлены на станции Вахитово, Каратун и Кукмор Горьковской железной дороги. В каждом случае сумма заказа составляет чуть меньше 400 млн рублей. Товар должен поставляться в течение чуть более чем полутора лет — до 30 ноября 2019 года.

2. Замер недели: данные камер «Автодории» обойдутся в 85 миллионов

31 января ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило об определении победителя главного тендера, связанного с безопасностью дорожного движения. Ведомство заплатит сумму в 84,5 млн рублей ООО «Автодория» за предоставление информации о движении транспортных средств на контролируемых участках автомобильных дорог, в том числе с целью определения средней скорости движения транспортного средства. Впрочем, выбран был победитель уже 15 января, а контракт подписан 30 января.

Ведомство заплатит сумму в 84,5 млн рублей ООО «Автодория» за предоставление информации о движении транспортных средств на контролируемых участках автомобильных дорог. Фото amsrus.ru



Срок, на который заключен контракт, — с 30 января до 31 декабря 2018 года. Согласно условиям договора, «Автодория» предоставляет заказчику информацию об интенсивности транспортного потока, плотности транспортного потока, практической пропускной способности, уровне загрузки движением, коэффициенте скорости движения, коэффициенте насыщения движением, составе транспортного потока по типам транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, прицепы и/или полуприцепы), по типу полосы движения (полоса для движения общественного транспорта, встречная полоса движения или иная полоса), о средней скорости транспортного потока, о транспортных средствах, средняя скорость движения которых на каждом контролируемом участке превысила установленное ограничение.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что ГИБДД собирается установить новые камеры «Автодория» на участках трассы Казань — Оренбург.

3. Инфраструктура недели: у Казанской ТЭЦ-1 уберут и поставят забор

Главным «инфраструктурным» тендером недели стал заказ, который обнародовало АО «Татэнерго». Предприятие собирается заплатить 30,5 млн рублей за дооборудование ограждения Казанской ТЭЦ-1 (на строительство еще двух энергоблоков которой в марте 2016 года было выделено 5,5 млрд рублей) в части установки дорожных знаков, устройства сетей ливневой канализации, устройства проездов и тротуаров. Информация была опубликована на портале госзакупок 30 января, итоги будут подведены 20 февраля.

Работы должны проводиться в Казани, на улице Тукая, 125. Сроки выполнения работ в проекте договора не указаны. Работы должны вестись в шесть этапов. На первом из них будут проведены демонтажные работы в отношении трудопроводов. На втором — демонтаж ограждений периметра производственной площадки, КПП, а также должно быть построено ограждение южного периметра. На третьем этапе будет проведен ремонт кабельного лотка с нанесением гидроизоляции. На четвертом этапе должны быть построены сеть ливневой канализации и автодорога по улице Лебедева, а также надземный пешеходный переход между дорогой и производственной площадкой. На пятом этапе должна быть организована охранная сигнализация, а также освещение. На шестом этапе будет восстановлена облицовка металлического кабельного короба вдоль эстакады.

Аэропорт «Бегишево» собирается позаботиться о собственной безопасности. Фото prokazan.ru



4. Защита недели: аэропорт «Бегишево» поставят под «военную охрану»

А вот АО «Аэропорт «Бегишево» собирается позаботиться о собственной безопасности. Для этого 29 января предприятие объявило тендер на сумму в 18,3 млн рублей на охрану объектов аэропорта. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Любопытно, что в протоколе работы указываются как «военная охрана», а поставщиком стало ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан».

Договор заключен на срок в 3 года с 1 января 2018 года. Конкретные объемы и параметры охраны указываются в приложениях, которых в документации закупки нет. Каждый год охраны аэропорта обойдется, таким образом, примерно в 6 млн рублей, а каждый месяц — чуть более 500 тыс. рублей.

5. Аутсорсинг недели: «Татмедиа» займет IT-мозги

Акционерное общество «Татмедиа» собирается заплатить 16 млн рублей за услуги ресурсного аутсорсинга и администрирования. Информация об этом была обнародована 31 января. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 8 февраля, а итоги будут подведены 9 февраля.

Как следует из технического задания, речь идет об оказании услуг по предоставлению в аренду вычислительных ресурсов и администрирования программного обеспечения. Услуга должна оказываться в Центре обработки данных, с обеспечением гарантированного резервированного электропитания, резервирования системы охлаждения, резервирования каналов связи интернет, информационной и физической безопасности с целью обеспечения бесперебойной работы сервисов.

Центр обработки данных должен находиться не более чем в 50 километрах от здания на улице Декабристов, 2. Срок, на который заключается договор, в документации не указан.

«Казметрострой» тем временем собирается заплатить за оборудование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления. Фото Олега Тихонова

6. Диспетчеризация недели: «Дубравной» добавят диспетчерскую

АО «Казметрострой» тем временем собирается заплатить за оборудование комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления. Сумма заказа, обнародованного 28 января, составляет 11 млн рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика — им стал МУП «Метроэлектротранс».

Из самого договора, который, как оказалось, был заключен еще 11 мая 2016 года, следует, что «Метроэлектротранс» должен обеспечить строящуюся станцию казанского метро «Дубравная», которую собираются открыть 9 мая, магистральной информационной системой, системой обеспечения безопасности автоматизированного управления движения поездов, а также другими системами — такими, как система громкоговорящего оповещения, телевизионного наблюдения и гарантийного электропитания.

7. Погода недели: прогноз погоды для производителя Ту-160

А вот ПАО «Туполев» готово заплатить 5,5 млн рублей за подготовку и предоставление специализированной гидрометеорологической информации. Соответствующий тендер был опубликован на портале госзакупок 31 января. Закупка будет произведена у единственного поставщика — ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Срок, на который заключен контракт, — один год. В его рамках «УГМС Татарстана» будет предоставлять информацию для обеспечения полетов воздушных судов заказчика. В том числе должна предоставляться радиолокационная информация, однако более подробно в договоре обязанности исполнителя не указываются.

Министерство информатизации и связи Татарстана собирается устраивать массовую SMS-рассылку. Фото Максима Платонова

8. Рассылка недели: смски для Минсвязи за «рубь семьдесят»



Министерство информатизации и связи Татарстана собирается устраивать массовую SMS-рассылку. Для этих целей ведомство собирается заплатить сумму в 4,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 1 февраля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 февраля, а сам аукцион состоится 26 февраля.

Скорость рассылки должна составлять 600 сообщений в секунду, при этом адрес источника сообщения должен указываться как Tatarstan. Контракт будет заключен сроком до 31 декабря 2018 года. Максимальное число сообщений составит 2,7 млн штук. Каждое сообщение обойдется, таким образом, в 1,73 рубля.

9. Концерт недели: концерты Джузеппе Верди почти за 5 миллионов

Государственный симфонический оркестр Татарстана собирается заплатить почти 5 миллионов, а точнее, 4,6 млн рублей, за участие солистов в «Цикле концертов Джузеппе Верди» — «Реквием» и «Густав Миллер». Информация о закупке появилась 27 января. Она будет произведена у единственного поставщика — им стал фонд поддержки искусств «Арт Линк». Фонд зарегистрирован в Москве, на улице Большой Никитской. Учредителями его значатся Руслан Капитонов, Дина Семенова и Николай Панов.

Из договора, подписанного 2 февраля, можно узнать, что концерты состоятся в Москве, в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Первый из них пройдет уже 6 февраля, а второй — 18 мая. Под приглашенными артистами в контракте подразумеваются такие исполнители, как Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Дмитрий Ульянов, Ованес Айвазян, Юлиан Макаров, а также Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного телерадиоцентра под управлением Льва Конторовича и Государственный академический русский хор имени Свешникова.

АО «Татагролизинг» собирается купить автомобиль Ford Explorer примерно за 3 млн рублей. Фото ford.com



10. Автомобиль недели: Ford с подсветкой салона и автоматическим багажником для «Татагролизинга»

Крупнейшим автомобильным тендером недели стал заказ АО «Татагролизинг». Предприятие собирается купить автомобиль Ford Explorer примерно за 3 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован 29 января. Заявки на участие принимаются до 9 февраля, а итоги будут подведены 12 февраля.

Автомобиль должен быть 2018 года выпуска, белого цвета, с черным кожаным салоном. Объем двигателя должен составлять 3,5 литра, а мощность — 249 лошадиных сил. В машине должны быть шестиступенчатая автоматическая коробка передач, аудиосистема с 12 динамиками, включая сабвуфер, с общей мощностью в 390 Вт. У двери багажника должен быть электропривод, при этом в автомобиле должны быть фоновая декоративная подсветка салона с возможностью выбора одного из 7 цветов. Передние сидения должны быть с вентиляцией и перфорацией, а также функцией массажа.

Отметим, что, согласно данным официального сайта, Ford Explorer продается по цене от 2,85 млн рублей, однако, похоже, «Татагролизинг» не устраивает минимальная комплектация — и заказана как минимум версия Limited.