События недели: прощание с Михаилом Козловским, фонд дольщиков и домашний арест Роберта Мусина

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Максим Платонов

Много шума на уходящей неделе в Татарстане и Башкирии наделал визит президента РФ Владимира Путина, однако нам было за чем последить и помимо этого. К примеру, Рустам Минниханов провел несколько встреч на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые потенциально могут дать Татарстану новых крупных инвесторов. Тем временем ВЭБ, похоже, решил лишить Евгению Даутову всего личного имущества, АСВ потребовал у клиентов «лопнувших» банков вернуть вклады, а агентство Moody's резко понизило долгосрочный рейтинг депозитов «Акибанка». Также в Челнах вспыхнула и быстро была погашена «автобусная война», а для обманутых дольщиков решили открыть специальный фонд. Подробнее об этом в итоговом материале «Реального времени».

Путин с нами и вами

Центральным событием уходящей недели стал визит Владимира Путина в Татарстан. В течение одного дня он успел провести двухчасовую встречу с представителями духовенства, на которой озвучил свою позицию относительно «нашего, российского, ислама», навестил в больнице приболевшего первого президента РТ Минтимера Шаймиева и прогулялся по КФУ с ректором университета Ильшатом Гафуровым.

Также глава государства побывал на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, где пообщался с рабочими и понаблюдал за полетом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин». Помимо этого, в своем плотном графике он нашел время на поздравление студентов с Татьяниным днем.

В своем плотном графике он нашел время на поздравление студентов с Татьяниным днем. Фото Максима Платонова



Неслучайным совпадением кажется то, что именно в день приезда Владимира Путина в Казань, стало известно о том, что президент РТ Рустам Минниханов дал добро на строительство второй ветки казанского метро. Отметим, что в этот же день был оперативно организован пресс-тур для журналистов, в рамках которого представителям СМИ рассказали о том, что станция «Дубравная» откроется уже 9 мая текущего года, а также раскрыли подробности строительства второй линии метро.

Напомним, что за день до визита в Казань президент РФ побывал в Башкирии, где посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение: там он ознакомился с мощностями УМПО и пообщался с работниками предприятия. Подробности о его визите в соседнюю республику — здесь.

11-й «Давос» Рустама Минниханова

В понедельник Рустам Минниханов в составе российской делегации отправился в Давос на Всемирный экономический форум. Для Минниханова это была одиннадцатая поездка на швейцарский курорт, где собирается мировая политическая и экономическая элита. За два дня он успел побывать на дискуссии «Цифровая экономика» и пленарной сессии с участием основателя форума, президента Всемирного экономического форума и своего давнего знакомого профессора Клауса Шваба.

Кроме того, глава республики провел несколько встреч, которые потенциально могут дать Татарстану новых крупных инвесторов: одним из возможных партнеров Татарстана называется шведская компания ERICSSON, специализирующаяся на производстве телекоммуникационного оборудования. Еще одно не менее значимое событие с участием президента Татарстана в Давосе — встреча с председателем правления Китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach Реном Хонгбином.

Рустам Минниханов успел побывать на дискуссии «Цифровая экономика» и пленарной сессии с участием профессора Клауса Шваба. Фото instagram.com/rusminnikhanov

Не исключено также и то, что встреча в Давосе с министром торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджедом бен Абдаллой Аль-Касаби станет отправной точкой для развития отношений в рамках «Россия — Исламский мир» с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Аль-Осеймином и президентом Исламского банка развития Бандаром Аль-Хаджаром.

ВЭБ лишит Евгению Даутову всего имущества?

Тем временем «Внешэкономбанк» вплотную подобрался к активам Евгении Даутовой — бывшей главы и совладелицы обанкротившегося «Спурт Банка». На уходящей неделе стало известно о том, что ВЭБ подал иск к компании «Газ-маркет» (ГМ) — она интересует истца как владелец пакета акций другой фирмы, ОАО «КЗСК» (обе компании контролирует Евгения Даутова).

Причина разбирательства — залоги по кредитам на строительство завода кремнийорганических мономеров, который Даутова безуспешно пыталась запустить много лет подряд. Госкорпорация финансировала этот проект до 2016 года, но так и не дождалась результатов. Теперь она хочет вернуть свои зависшие 3,4 млрд рублей и 286,9 млн рублей процентов.

При этом акции «КЗСК» — далеко не единственное, чего рискует лишиться Даутова. Всего при предоставлении кредитной линии стороны заключили шесть договоров залога. Помимо доли в «КЗСК», кредит был обеспечен 51% акций «КЗСК-Силикона», залогом зданий и земельных участков обеих компаний, залогом всего имущества действующего завода синтетического каучука, а также поручительством Даутовой всем личным имуществом. Сейчас на эти активы претендует ВЭБ.



В свою очередь, на последнем заседании в Арбитражном суде РТ (состоялось 19 января), представитель ГМ перешел в атаку, обвинив ВЭБ якобы в «рейдерском захвате» действующего и недостроенного заводов.

МУП «Электротранспорт» задолжало «КАМАЗ-Лизингу» более 360 млн рублей, также от него потребовали вернуть 190 автобусов «НефАЗ». Фото busphoto.ru



«Автобусная война» в Челнах

В начале недели стало известно о том, что «КАМАЗ-Лизинг» решила добиться от должников выплат по договорам аренды автобусов «НефАЗ» — компания направила в суды несколько исков на сотни миллионов рублей, которые ей не заплатили в 2017 году. Как оказалось, больше всего «дочке» КАМАЗа задолжало муниципальное предприятие из родных Набережных Челнов. В общей сложности МУП «Электротранспорт» задолжало «КАМАЗ-Лизингу» более 360 млн рублей, также от него потребовали вернуть 190 автобусов «НефАЗ».

Спустя два дня в Челнах было проведено экстренное заседание горсовета, на котором стало известно, что команда мэра Наиля Магдеева нашла-таки необходимые сотни миллионов рублей, чтобы расплатиться по долгам с командой Сергея Когогина. Деньги нашли на счетах прошлого года, где образовались «остатки средств» от бюджета 2017 года. По словам Альфинур Галиакберовой, начальника управления финансов исполкома, за счет остатков средств в размере 435 млн рублей, оказавшихся «внезапно» на счетах города, исполком предложил депутатам профинансировать «затраты для закупки автобусов большой вместимости».

Домашний арест для Мусина, олигарха Миронова и жены ректора КГМУ



«Королю» челнинской недвижимости, главе ГК «Еврогрупп» Алексею Миронову «шьют» налоговую аферу на 128 млн рублей. В понедельник его пригласили на допрос в здание Следкома в Набережных Челнах, однако с допроса Миронова препроводили уже в изолятор временного содержания в качестве подозреваемого в налоговой афере, совершенной «в сговоре с неустановленными сотрудниками ИФНС» на 127,7 млн рублей.

Через два дня Советский райсуд Казани отправил обладателя титула «Предприниматель года» в Татарстане Алексея Миронова под домашний арест. На заседании стало известно, что дело короля челнинской недвижимости выросло еще на один эпизод мошенничества, общий ущерб бюджету от его действий в 2013 году, по версии следствия, перевалил за 263 млн рублей, а показания против Миронова дала главный налоговик автограда.

Приволжский райсуд Казани по ходатайству Следкома освободил банкира из СИЗО под домашний арест. Фото Ирины Плотниковой



Также в понедельник были задержаны руководитель бюро №1 в Главном бюро медико-социальной экспертизы Елена Румбешта и медрегистратор Елена Фуражкина. Обе подозреваются в получении взятки на общую сумму 80 тыс. рублей. На судебном заседании, прошедшем во вторник, обе признали свою вину в получении взятки и были отправлены под домашний арест, хотя из сказанного первой подозреваемой, супруги ректора КГМУ, следует, что деньги ей подкинули в пакет, но ничего незаконного она делать не стала.

А в пятницу стало известно — экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин дал признательные показания по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом на сумму 24,5 млрд рублей. В суд это усеченное дело ТФБ может уйти уже в этом году, расследование остальных эпизодов может растянуться на 1,5—2 года. Тем временем Приволжский райсуд Казани по ходатайству Следкома освободил банкира из СИЗО под домашний арест. Прокуратура попробует вернуть его под стражу.

Татарстану отдадут 75% акций ЗПКБ безвозмездно

Трехлетняя позиционная борьба между «Объединенной судостроительной корпорацией» и властями Татарстана за контроль над АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ) на этой неделе вышла за границы переговоров. Министерство промышленности и торговли РФ сообщило «Реальному времени» о внесении в правительство проекта указа президента РФ о передаче 75% акций ЗПКБ в собственность РТ. Несмотря на ожидаемый победный исход, выкупать у ОСК оставшиеся 25% акций «Ак Барс Холдинг» точно не станет: мирное сосуществование с госхолдингом важнее.



Важно, что госпакет передается с федерального уровня на региональный, что называется, «без отступных» (хотя он оценивается в диапазоне от 500 до 600 млн рублей). Это будет безвозмездная передача госпакета ЗПКБ, подтвердили наши источники в Минземимуществе РТ. Как отметили в пресс-службе Минпромторга РФ, в проекте указа не предусмотрен обмен госпакета на активы, находящиеся в собственности РТ.

Напомним, подготовка проекта указа о передаче контрольного пакета ЗПКБ Татарстану началась в феврале 2017 года, спустя 2 года после того, как президент РТ Рустам Минниханов выступил с соответствующей инициативой и направил это предложение в правительство РФ.

Участие в команде подтвердил депутат Госдумы Александр Сидякин. Фото Васили Ширшовой



Новые проекты для дольщиков и татарских детей

На этой неделе казанских дольщиков собрали на очередную встречу в Минстрое РТ, где рассказали о запуске отдельного фонда для работы с ними. Как поняли «свеевцы» и «фоновцы», работа стартует уже в марте. Новая структура займется реализацией выделенных ранее федеральных земель и привлечением застройщиков, а «Сетевая компания» поможет с техприсоединением проблемных строек к сетям.

Как выяснило наше издание, устав и учредительные документы фонда уже готовы. Учредителем структуры стало Минземимущества РТ. Сейчас основная работа идет над формированием команды. Пока неясно, кто будет исполнительным директором новой структуры. Председателем совета фонда станет вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Также свое участие в команде под его началом нам подтвердил депутат Госдумы Александр Сидякин.

На этой неделе был анонсирован запуск еще одного нового проекта, однако в совсем другой сфере — 1 февраля в тестовом режиме начнет вещание телеканал для детей «Шаян ТВ». Совместный проект телерадиокомпании «Новый Век» и Министерства образования РТ предполагает популяризацию татарского языка с детского возраста. Передачи нового канала выйдут в эфир на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» и будут вещать на татарскую аудиторию во всем мире. После апробации «Шаян ТВ» получит новую самостоятельную жизнь. Подробности запуска проекта читайте в интервью «Реального времени» с генеральным директором главного республиканского телеканала Ильшатом Аминовым.

В Казани стартует судебный процесс по делу о незаконном частно-муниципальном партнерстве в сфере нанесения дорожной разметки. Фото razmetka16.ru



«Амнистия» для главы Советского района Казани

В Казани стартует судебный процесс по делу о незаконном частно-муниципальном партнерстве в сфере нанесения дорожной разметки. Благодаря ему, считают в ГСУ МВД по РТ, городская казна стала бедней на 44,5 млн рублей.

На скамью подсудимых отправлены четверо. Это экс-начальник отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрий Синников, его тесть Андрей Макаров — экс-директор и учредитель ООО «Стройтелеком», бывший замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяна Мишечкина и начальник отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Денис Воробьев. Вину все четверо не признают и уже второй год находятся под домашним арестом.



Напомним, что расследование дела «грязной» разметки началось в 2016 году с задержания главы Советского района Рустема Гафарова по подозрению в превышении полномочий. Как стало известно на этой неделе, совсем недавно с него сняли подозрения. Также «Реальное время» выяснило, что из числа фигурантов был исключен бывший замглавы исполкома Казани Мансур Хафизов.

Упавший рейтинг «Акибанка» и иски АСВ к вкладчикам ТФБ и «Интеха»

В понедельник агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг депозитов «Акибанка» в российской и иностранной валюте с B3 до Caa1 и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Также на один пункт понижена базовая кредитная оценка, а долгосрочная оценка риска контрагентов — с B2 до B3.

Причинами пересмотра рейтинга и прогнозов была тесная связь банка с проблемной страховой группой «АСКО», а также ухудшение качества активов. Также, по мнению Moody's, в реальности доля кредитов «Акибанка» связанным сторонам существенно больше, чем указано в отчетности, поскольку отдельные заемщики также имеют те или иные связи с акционерами финансовой организации.

Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг депозитов «Акибанка» в российской и иностранной валюте с B3 до Caa1 и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный». Фото gor-gid.ru

Кроме того, аналитики говорят об ухудшении качества кредитного портфеля из-за неудач в банковском и корпоративном секторе Татарстана. В «Акибанке» не понимают, на чем основаны выводы Moody's, и считают снижение рейтинга чрезмерным и поспешным решением.



В то же время АСВ подало более 800 исковых заявлений к клиентам лопнувших татарстанских банков, требуя вернуть вклады. Люди успели снять деньги незадолго до ввода моратория. В агентстве считают эти сделки сомнительными и оспаривают их в татарстанском арбитраже. По запросу «Реального времени» АСВ подробно ответило на претензии возмущенных вкладчиков.

Прощание с Михаилом Козловским

К сожалению, уходящая неделя не обошлась без трагических новостей: в ночь на 21 января после длительной болезни из жизни ушел известный казанский фотохудожник, личный фотограф первого президента РТ Михаил Козловский. Ему было всего 63 года.



Более 10 лет (с 1980 года по 1992 год) Козловский был фотокорреспондентом газет «Советская Татария», «Вечерняя Казань», «Известия Татарстана» и журнала «Ялкын». В 1992 году Козловский начал работать в пресс-центре первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Долгое время Михаил Козловский был фотографом татарстанского президентского пула, сопровождал первого президента РТ, а затем государственного советника во всех поездках.

Прощание с Михаилом Козловским прошло в понедельник в казанском Доме актера. Проводить личного фотографа первого президента РТ в последний путь пришли более 400 человек, среди них чиновники, видные деятели культуры, фотографы и журналисты.

Так сложилось, что на церемонию прощания с государственным фотографом не удалось приехать никому из первых лиц Татарстана. Президент РТ Рустам Минниханов находился на экономическом форуме в Давосе. Соболезнования он передал через заместителя руководителя аппарата президента РТ Марата Муратова. По объективным причинам не смог приехать и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. От его имени слова поддержки семье также выразил Муратов.

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