Всеволод Чаплин: «В кулуарах Министерства культуры «Смерть Сталина» вполне себе одобрили»

Спохватились? Кого оскорбляет комедия Армандо Ианнуччи о Советской России: колонка протоиерея

На минувшей неделе Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на британско-французский фильм «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, и кинотеатрам пришлось снимать картину с афиш. Известный православный священнослужитель и наш колумнист протоиерей Всеволод Чаплин поддерживает такое решение чиновников. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, он поясняет свою позицию и призывает создать совет по нравственности — независимый и «зубастый» экспертный орган.

Спохватились?

Нет худа без добра. Бурное обсуждение фильма «Смерть Сталина» и не менее бурные вокруг него события привели к тому, что депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко предложила создать общероссийский совет по нравственности. Собственно, идея не нова — о подобном органе консервативная общественность говорит с начала 90-х годов, когда наглые «новаторские» элиты захватили культурное и информационное пространство, откровенно плюя в душу народа и в его нравственные интуиции. Одна из самых недавних инициатив — проект Кодекса чести деятеля культуры, подготовленный в Общественной палате Союзного Государства России и Беларуси под руководством Николая Бурляева.

Лучший довод в пользу совета, предложенного Драпеко, сегодня стал очевиден: нынешняя система не работает. В кулуарах Министерства культуры «Смерть Сталина» вполне себе одобрили — несмотря на то, что фильм явно оскорбляет наш народ, его историю и символы, знаковые для его исторической памяти события. Про хамскую лексику и сцены изощренного насилия умолчим. Чиновно-экспертная вертикаль все это проштамповала. Однако взбунтовался общественный совет Минкульта — причем не в первый раз. Совсем недавно он выступил против «Матильды». Тогда пришлось оставить пост главе совета Павлу Пожигайло, выразил сомнение о своем дальнейшем членстве Николай Бурляев. Впрочем, руководство министерства решительно продавило поддержку спорного фильма. При этом и чиновники, и различные группы поддержки, и даже церковные спикеры утверждали: механизма отзыва лицензии не существует.

«В кулуарах Министерства культуры «Смерть Сталина» вполне себе одобрили — несмотря на то, что фильм явно оскорбляет наш народ, его историю и символы, знаковые для его исторической памяти события». Фото: скриншот видео youtube.com

«Свои» и «чужие» люди

А вот в случае со «Смертью Сталина» произошло нечто прямо противоположное. Прокатное удостоверение фильм получил 17 января, на 25-е была назначена премьера. И вдруг за два дня до нее лицензия отзывается! Те же люди, которые говорили о правовой невозможности снятия с экранов «Матильды», поддержали экстренные меры против британской картины. Куда-то сразу улетучились «аргументы» вроде того, что художник имеет право интерпретировать историю по-своему, а костюмированная мелодрама — это, дескать, не учебник. По отношению к «драматической комедии», как назвал свой фильм Армандо Ианнуччи, эта логика вроде бы должна действовать еще более убедительно. Но нет, фильм с проката сняли.

Думаю, не обошлось без высокого политического вмешательства. Ведь многим нашим суперэлитариям Сталин, увы, гораздо ближе, чем страстотерпец Николай II. К тому же Алексей Учитель как бы свой — и с Владимиром Кожиным, по данным СМИ, дела имел, и с президентом Путиным знакомство водит. Ианнуччи же — чужак, за которого внутри российской элиты никто особо важный не вступится. Деньги, вложенные ключевыми бизнес-структурами страны, и деньги прокатчиков, уже продавших билеты и развесивших афиши, — это, по нашим понятиям, деньги не одинаковые. Quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — прим. ред.).

Конечно, между двумя картинами есть разница. Фильм про Сталина — явная, грубая издевка. А «Матильда» — издевка тонкая. Но в обоих случаях есть пренебрежение символами нашего государства (советским гимном, царской короной). В обоих наша история подается довольно карикатурно. В обоих налицо, мягко говоря, вольное обращение с фактами. В «Смерти Сталина» изображено немыслимое издевательство над трупом, в «Матильде» описан смертный грех, после которого не то что к святым причислять — надолго отлучать от причастия надо было. Так что разница, судя по всему, в одном: в направленности команд «сверху». А вот готовность их немедленно исполнить — со змеиной гибкостью, с повторением тех же аргументов, против которых ты недавно выступал, — у некоторых товарищей оказалась совершенно одинаковой.

«Фильм про Сталина — явная, грубая издевка. А «Матильда» — издевка тонкая. Но в обоих случаях есть пренебрежение символами нашего государства». Фото Марии Горожаниновой

«Зубастый» совет по нравственности

Впрочем, несмотря на то, что госпожа Драпеко оказалась чуть ли не самой заметной из этих товарищей, ее инициативу о создании совета по нравственности я не могу не поддержать. Причем именно потому, что чиновники и эксперты, годами (если не десятилетиями) этих чиновников окружающие, совершенно утратили моральное чутье. В конце концов, именно они санкционировали выделение государственных денег на постановки Серебренникова и на иные подобные «эксперименты», попутно фактически убивая «некассовый» традиционный театр. Именно они — особенно узкий круг экспертирующих и лоббирующих друг друга деятелей искусства и околоискусства — периодически публично дают понять, что никто, кроме них, не имеет основания решать, что допустимо, а что нет.

Большинство простых людей — и, уверен, большинство «неэлитных» деятелей искусства — буквально тошнит от того, что периодически демонстрируется на экранах, в театральных и концертных залах. И поэтому в предлагаемый совет по нравственности — если его, вопреки аппаратному и «творческому» сопротивлению, все-таки удастся сформировать, — должны войти не только имеющие беспрекословный авторитет мастера искусств, но и представители социальных групп, не входящих в чиновный или «креативный» цеха. Профессиональные философы, специалисты в области этики. Религиозные деятели. Представители народного творчества разных этносов. Даже политики разных направлений изо всех федеральных округов — почему нет? Ведь им, в конце концов, перед избирателями ответ держать.

Орган этот должен быть независимый и «зубастый», не встающий во фрунт после каждого звонка из властного кабинета. И часто сменяемый. Создать такой орган — дело пары месяцев. Была бы воля. Убежден: это предотвратит инциденты, подобные историям с «Матильдой» и «Смертью Сталина». Причем предотвратит вовремя, а не за два дня до премьеры.

Протоиерей Всеволод Чаплин