АКИБАНК: стратегия здорового консерватизма

Фото: ПАО "АКИБАНК"

В прошедшем году в условиях кризиса российской банковской системе пришлось доказывать свою эффективность и умение адекватно реагировать на различные вызовы. Победителями вышли те финансовые организации, для которых основой стратегии развития стал здоровый консерватизм. Одним из таких представителей банковской сферы страны является ПАО «АКИБАНК».

2017 год для банка стал успешным, работающие активы выросли на 2 млрд рублей и на 1 января текущего года составили 26 млрд рублей. Доверие к банку подтверждается и увеличением ресурсной базы, так, к концу года привлеченные вклады физических лиц составили 12,6 млрд рублей (рост 1,2 млрд рублей). Меры, предпринятые менеджментом банка по повышению капитализации, обеспечили положительную динамику показателей достаточности капитала. В течение прошлого года нормативы достаточности и текущей ликвидности в 2,5 раза превышали нормативы, установленные Центральным Банком Российской Федерации.

Одновременно банк значительные средства направлял на пополнение и поддержание «подушки» ликвидности, на начало 2018 года общий резерв ликвидности составил 11 млрд рублей. «Итоги 2017 года подтверждают правильность выбранной акционерами стратегии развития и полностью оправдали наши прогнозы. Сбалансированно-консервативная политика банка и диверсифицированный подход к бизнесу позволили увеличить число клиентов, накопить запас ликвидности и нарастить кредитный портфель. Чистая прибыль банка составила 140 млн рублей, собственный капитал достиг 4,8 млрд рублей. Банк своевременно и в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства, во все уровни бюджета и внебюджетные фонды перечислено 263,5 млн рублей налогов и платежей», — отметила заместитель Председателя правления ПАО «АКИБАНК» Венера Туктарова (на снимке).

В 2017 году банк провел серьезную работу по пересмотру основных внутрибанковских процедур и оценки состояния активов, ужесточил правила принятия кредитных решений, что, в свою очередь, значительно улучшило качество кредитного портфеля. Продолжилась работа по минимизации рисков и выходу из непрофильных активов. В частности, были реализованы доли в страховых компаниях«АСКО» и «АСКО-жизнь», средства от продажи которых размещены в активах банка. И хотя доли банка в этих компаниях были несущественны (17% и 13% соответственно), из непрофильного бизнеса банк вышел без убытка.

Стабильные финансовые показатели по итогам 2017 года позволили ПАО «АКИБАНК» сохранить за собой 95-е место в рейтинге российских банков на рынке корпоративного кредитования. На 1 января текущего года объем совокупного кредитного портфеля составил 13 млрд рублей. В 2018 году планируется увеличение кредитного портфеля на 10 процентов.

Среди клиентов банка ключевые предприятия реального сектора экономики республики и страны, такие как группа компаний КАМАЗ, ЗАО «КАММИНЗ КАМА», ООО «Кнорр-Бремзе КАМА», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт», АО «Челны-Хлеб», ООО «Торгмастер» (г. Уфа), группа компаний «АвтоГермес» (г. Москва), ООО «АВЕТА» (г. Москва) и др.

Развитие бизнеса в регионах присутствия является одним из ключевых направлений стратегии банка. В региональных подразделениях — Казани, Уфе, Москве, Воронеже, Оренбурге, Альметьевске, Нижнекамске — всем категориям клиентов представлен весь спектр банковских услуг.

Крупные системообразующие предприятия энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, строительства и индивидуальная клиентская политика с учетом отраслевых особенностей, основанная на оперативности решения вопросов, связанных с банковским обслуживанием, надежности и качестве банковских операций, были и остаются сильными сторонами ПАО «АКИБАНК», залогом надежности и уверенного роста.





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Интернет-газета «Реальное время»