ООО Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств

Общая информация

ООО «Кнорр Бремзе КАМА» является совместным предприятием, созданным в Набережных Челнах ПАО «КАМАЗ» и немецкой компанией Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge GmbH (ООО «Системы «Кнорр-Бремзе» для коммерческого транспорта») в 2007 году. Предприятие создано с целью производства, сборки/тестирования тормозных систем для грузовых автомобилей, седельных тягачей, автобусов, трейлеров, осей, двигателей и полноприводной техники.

Фирма «Кнорр-Бремзе» была основана в 1905 году Георгом Кнорром в Берлине. С 1910 года фирма стала основным поставщиком тормозных пневматических систем для грузового и железнодорожного транспорта Германии. После 1945 года фирма начинает свою новую историю и фактически заново строит свои заводы. С конца 80-х годов в состав фирмы начинают входить такие фирмы как — Dahl (Франция), Magneti Marelli (Италия), грузовое отделение фирмы Bosch (Германия), Bendix (США), SZIM (Венгрия).

ООО «Кнорр Бремзе КАМА» входит в единый технологический цикл КАМАЗа по выпуску грузовых автомобилей, автобусов и другой техники. По бизнес-плану проекта СП рассчитано на выпуск 220 тысяч барабанных и дисковых тормозов, 108 тысяч тормозных камер, 240 тысяч гасителей крутильных колебаний и 543 тысяч автоматических регулировочных рычагов в год. Его производство было запущено в октябре 2008 года. На СП успешно продвигается технологическое развитие и локализация производства. Одним из уже реализованных в этом направлении проектов стал запуск оборудования для обработки тормозного суппорта, основной детали барабанного тормоза. В 2010 году здесь была запущена линия по выпуску гасителей крутильных колебаний для грузовых автомобилей КАМАЗ и других автомобилей отечественного производства.

Генеральный директор – Киндерманн Манфред



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