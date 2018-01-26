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Фонд для дольщиков Татарстана: у руля вице-премьер, старт — в конце марта

12:00, 26.01.2018 25 Сюжет: Крушение "ФОНа"

В составе команды новой структуры согласился поработать депутат Госдумы Александр Сидякин

Фонд для дольщиков Татарстана: у руля вице-премьер, старт — в конце марта Фото: Василя Ширшова (Александр Сидякин и Азат Нигматзянов на объекте долевого строительства)

На этой неделе казанских дольщиков собрали на очередную встречу в Минстрое РТ, где рассказали о запуске отдельного фонда для работы с ними. Как поняли «свеевцы» и «фоновцы», работа стартует уже в марте. Новая структура займется реализацией выделенных ранее федеральных земель и привлечением застройщиков, а «Сетевая компания» поможет с техприсоединением проблемных строек к сетям. Как подтвердили «Реальному времени» в Минстрое РТ, председателем совета фонда станет вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Также свое участие в команде под его началом нам подтвердил депутат Госдумы Александр Сидякин. Подробнее о функциях нового «спасательного круга» татарстанских дольщиков — в нашем материале.

За долгострои возьмутся в марте

Впервые на скорое создание отдельного фонда для дольщиков намекнули еще в ноябре прошлого года, когда министр строительства РТ встретился с «фоновцами» и «свеевцами». Вскоре в Республиканском фонде поддержки пояснили, почему этим направлением не может заниматься сам РФП, созданный указом президента в том числе и для этой работы. А татарстанские юристы рассказали, какие изменения нужно внести в закон, чтобы появилась правовая возможность для оказания помощи в сдаче долгостроев.

Официально о разделении функций по работе с дольщиками и вкладчиками сообщили лишь в этом году. Выступая с докладом на коллегии, глава Минстроя РТ рассказал о сдаче 111 проблемных домов за 10 лет, за прошлый год — еще шести.

— Работа в этом направлении продолжается. В ближайшие дни правительством будет создан фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам, — заявил с трибуны Ирек Файзуллин.

На этой неделе ту же информацию озвучили дольщикам «ФОНа» и «Свея» на очередной встрече в Минстрое РТ. По словам граждан, замминистра Ильшат Гимаев рассказал им, что со дня на день ожидается правовое заключение экспертов, а сам фонд заработает в конце первого квартала года.

«В ближайшие дни правительством будет создан фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам», — заявил с трибуны Ирек Файзуллин. Фото Олега Тихонова

— Да, нам сказали, что в конце марта. Как я понял, РФП разделили, но его руководитель войдет в состав совета нового фонда. Команда будет заниматься выделенной федеральной землей и решать, кому из застройщиков ее передать, — пересказал итоги встречи активист самого старого долгостроя в городе, объекта «Свея» на Достоевского, 57, Сергей Соломахин.

— Вообще идея хорошая, нам она понравилась. У этого фонда будет земля, он ее будет продавать частями. Потому что только на строительство нашего 3-го дома в ЖК «МЧС» надо где-то 1,1 млрд рублей. Найти застройщика сразу на эту сумму — нереально, приобрести кусок земли легче. А фонд уже будет распоряжаться вырученными средствами, как пустить их на строительство, как мы поняли, — рассказала дольщица «ФОНа» Ирина Князева.

Участникам встречи также сообщили, что через фонд будут проходить все выделяемые земельные участки: федеральные, республиканские и муниципальные. А в вопросах технического присоединения долгостроев к коммуникациям фонду должна помочь «Сетевая компания». Правда, в самом ведомстве на вопросы нашего издания пока не ответили.

В Минстрое РТ информацию о том, что фонд возглавит вице-премьер Рустам Нигматуллин, нашему изданию подтвердили.

По словам дольщиков, Ильшат Гимаев рассказал им, что со дня на день ожидается правовое заключение экспертов, а сам фонд заработает в конце первого квартала года. Фото minstroy.tatarstan.ru

Команда для нового фонда

Как сообщают источники «Реального времени», в данный момент главный вопрос на повестке дня у создателей фонда — это кадры. Для работы с дольщиками набирают отдельную команду. В частности, в состав новой структуры войдет зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

— Я получил приглашение принять участие в работе одного из органов этого фонда и дал согласие. Потому что, я считаю, обособление механизмов, которые позволяют нам решать проблемы дольщиков, от всех иных — это правильно. Там есть своя специфика, и с юридической точки зрения будет верным их разделить. Фонд будет выделять деньги тем застройщикам, которые возьмут на себя обязательства по достройке действующих проблемных объектов с привлечением федеральных земель и инфраструктуры, — рассказал нашему изданию Александр Сидякин.

В Республиканском фонде поддержки пока воздерживаются от комментариев о том, что передадут часть функций новой структуре. Тем не менее предполагается, что помощник президента РТ и председатель совета РФП Айрат Нурутдинов также может войти в совет создаваемого фонда дольщиков.

Предполагается, что Айрат Нурутдинов также может войти в совет создаваемого фонда дольщиков. Фото Олега Тихонова

У руля будет вице-премьер?

Как выяснило наше издание, устав и учредительные документы фонда уже готовы. Учредителем структуры стало Минземимущества РТ. Сейчас основная работа идет над формированием команды. Пока неясно, кто будет исполнительным директором новой структуры. Но эксперты убеждены, что работа с дольщиками станет серьезной поддержкой в карьерном росте руководителя. Сам проект курируют вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и глава РФП Айрат Нурутдинов.

— Нигматуллин будет председателем совета фонда дольщиков — это к бабке не ходи. Как раз в понедельник у Нигматуллина в правительстве обсудят фонд и его устав, — сообщил источник «Реального времени». В пресс-службе президента РТ информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

У создаваемого татарстанского фонда дольщиков лишь название и цели отчасти схожи с федеральным, но принципы работы будут разные. Российский фонд — компенсационный, формируется за счет отчислений застройщиков по 1,2% от стоимости ДДУ и намерен помогать только будущим проблемным стройкам. Региональный — займется существующими объектами и будет работать с федеральными землями. Скорее всего, в рамках статьи 39.10 пункт 15 Земельного кодекса, полагают специалисты.

Информацию о том, что Нигматуллин будет председателем совета фонда дольщиков, в пресс-службе президента РТ пока не подтверждают, но и не опровергают. Фото prav.tatar.ru

Документ гласит, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: «некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства». Очевидно, именно создающемуся фонду и передадут в безвозмездное пользование федеральные земли, выделенные республике по линии АИЖК.

Василя Ширшова
НедвижимостьОбществоВласть
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 26 янв
    Фонд для дольщиков - без представителей дольщиков.
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    Анонимно 27 янв
    В статье, кроме очередной болтовни,которая инициирована к мартовским выборам, ничего нового не услышал
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  • Анонимно 26 янв
    спасибо за надежду.
    Может правда мы коренные татары БУДЕМ жить ДОМА.
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    Анонимно 26 янв
    Коренной татарин, живи мирно и не задирайся!
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    Анонимно 28 янв
    Коррупция не выбирает, кого бить по карману, будь ты русский или татарин, ибо коррупция интернациональное понятие
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  • Анонимно 26 янв
    Вот не понятно. Чем дольщик от дольщика отличается? Одни, наверное уже устали ходить в минстрой, а другие уже второй раз достраивание дома оплатили, а министра строительства РТ видим т олько на фото в Вашей газете.
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  • Анонимно 26 янв
    Хотелось бы дождаться плодов работы фонда
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  • Анонимно 26 янв
    Посмотрим что из этого произойдет
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    Анонимно 26 янв
    Извините уж больно завуалировано и мне верится с трудом но как говорится надежда умирает последней
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  • Анонимно 26 янв
    Все будет хорошо, главное верить
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  • Анонимно 26 янв
    Почему так долго формируется фонд?
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    Анонимно 28 янв
    Посмотри на дату выборов и на дату формирования фонда, а теперь включи голову, и поймешь что к чему. После выборов говорильня продолжится
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  • Анонимно 26 янв
    НЕ ВЕРЮ. Одни разговоры. Проблеме уже больше 5-ти лет, а они только созрели до создания фонда. Странные сроки начало работы - конец марта. Как раз после выборов.
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    Анонимно 26 янв
    ЖК МЧС дом 4 дождаться бы начала стройки а то лишимся вбитых не до конца свай .
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  • Анонимно 26 янв
    Лишь бы после выборов наши чиновники не отказались от этой идеи.
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  • Анонимно 26 янв
    Господин сенатор! А как же о. Новая Земля и вершина К2, которые ждут новых героев, покоривших
    Антарктиду и Эверест? Мы простые скотники, дворники и доярки тоже Ждем- не дождемся открытий новых земель, где на неизведанных дорожках следы невиданных зверей, а также покорения новых высот! А дольщиками можно PR-ться и параллельно! Мэнге Тау & Со.
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    Анонимно 28 янв
    Господин Сиразин, вы ли это?)
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  • Анонимно 28 янв
    В фонд должны войти представитель обманутых дольщиков! Больше полугода водили за нос, а теперь новый фонд, но в конце марта! Как раз после выборов!
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  • Анонимно 28 янв
    Почему в конце марта, в конце февраля вполне можно организоваться.
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  • Анонимно 28 янв
    Кинули дольщикам очередную замануху - голосуйте "как надо", т.к. проблему с недостроем решит создаваемый Фонд. А создадут этот Фонд или нет, ещё не известно. Могут заявить через полгода, что это не очень хорошая идея была
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  • Анонимно 28 янв
    Чиновники новую кормушку себе придумали за счёт несчастных дольщиков
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    Анонимно 29 янв
    Полностью согласен, а вот будет ли результат в виде достроенных домов и в каком тысячелетии?
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    Анонимно 29 янв
    А если эксперты "на днях" дадут отрицательное заключение или потребуют доработки документов, то сроки создания фонда сдвинутся на неопределенный срок?
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    Анонимно 29 янв
    Создание фонда позволит "трудоустроить" родственников чиновников, не заинтересованных в быстрейшем решении проблем обманутых дольщиков. Чем дольше решается проблема, тем. дольше они будут у такой классной кормушки.
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  • Анонимно 29 янв
    Что не понятно, пока деньги в фонде не закончаться.
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