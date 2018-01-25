Как силовики помогли «Татспиртпрому» добрать акцизы

Технический сбой в информационной системе ЕГАИС привел к потерям оптовых продавцов алкоголя

Фото: Максим Платонов

Татарстан урегулировал самый скандальный конфликт вокруг легитимности действующей в республике системы добровольной проверки качества ввозимого алкоголя (сверх ЕГАИС). После ее фактического одобрения ФАС РФ заградительные барьеры в защиту собственных рынков могут установить Башкортостан, Белгородская и Ростовская области и другие регионы, победоносно объявил в среду глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов на итоговой коллегии ведомства. Сколько «хмельных» денег принесла «водочная автаркия» республиканской казне в прошлом году и кто виноват в техническом сбое перед Новым годом, узнавал корреспондент «Реального времени».

15 млрд акцизов удержали в казне



С передачей с 1 января 2017 года региональным бюджетам 50% поступлений акцизов с каждой произведенной бутылки водки Госалкогольинспекция Татарстана вновь оказалась в роли главного «смотрящего» за алкогольными перетоками на территории республики, призванного очищать ее от вредного для казны контрафакта. И судя по стабильной динамике многомиллиардных акцизных поступлений, надзорному органу вместе силовыми структурами удалось перекрыть всевозможные утечки несанкционированного алкоголя.

По словам главы Госалкогольинспекции РТ Жаудата Ахметханов, по итогам 2017 года республике «в целом удалось удержать и даже немного увеличить легальные объемы продаж водки, в том числе и произведенной на территории республики». Средний рост составил 102%, отметил он. Что собственно равнозначно уровню продаж 2016 года, когда впервые был зафиксирован рост легального оборота водки на уровне 102%. Правда, в рублевом эквиваленте это привело даже к росту акцизных отчислений. Если в 2016 году «Татспиртпром» перечислил в татарстанскую казну 13,6 млрд рублей, то по итогам 2017 года алкогольный донор направил свыше 15 млрд рублей, с удовлетворением отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Но если оценивать эти цифры трезво (просим прощения за каламбур), то стоит взять в расчет повышение с 1 апреля прошлого года минимальной розничной цены за поллитровую бутылку с 190 до 205 рублей, что автоматически наполнило бюджет сверхдоходами.

Если в 2016 году «Татспиртпром» перечислил в татарстанскую казну 13,6 млрд рублей, то по итогам 2017 года — свыше 15 млрд рублей, с удовлетворением отметил Алексей Песошин



«Татспиртпром» отказался от коммерческого розлива

Впрочем, сам татарстанский монополист водки «Татспиртпром» едва не сорвал акцизные сборы, которыми всеми силами удерживали силовики. Как сообщил Жаудат Ахметханов, по итогам 2017 года алкогольный холдинг сократил производство водки на 26% до 8,6 млн декалитров. Глава Госалкогольинспекции объяснил падение производства водки изменившейся маркетинговой политикой «Татспиртпрома».

По его словам, компания отказалась от розлива водки по лицензионным соглашениям с российскими производителями и полностью сосредоточилась исключительно на собственных брендах. Вместе с тем «Татспиртпром» увеличил на 31% объем выпуска спирта — до 4,1 млн декалитров. В чем причина резкой смены приоритетов Жаудат Ахметханов объяснять не стал. Но скорее всего, новый курс обусловлен с тем, что уже 1 января 2018 года региональные бюджеты будут пополняться акцизами по другому, уже более либеральному принципу — не с произведенной, а с проданной бутылки водки. В этом свете теряется смысл раскручивать на своих мощностях чужие бренды.

Ввозная — на особом контроле

Тем не менее весь предыдущий год инспекторы «закручивали гайки» на стратегически важном для РТ алкогольном рынке: проверили 2,9 млн декалитров ввозного алкоголя, что на 8% больше, чем годом ранее, забраковали 62 тысячи декалитров, что на 11% больше обычного. Даже вовлекли в работу глав муниципальных образований, нагрузив их индикаторами продаж татарстанской водки. А попав под шквал обвинений федеральных игроков в региональном сепаратизме, Госалкогольинспекция РТ продолжила гнуть свою линию.

«В 2017 году инспекции в очередной раз были предъявлены обвинения по поводу регионального протекционизма, где якобы преференции на республиканском рынке получают только местные оптовики и производители», — напомнил Жаудат Ахметханов о казалось бы затухшем конфликте с российской алкогольной компанией «Кристалл-Лефортово».

Жаудат Ахметханов напомнил о конфликте с российской алкогольной компанией «Кристалл-Лефортово». Фото dddmarket.ru



Как рассказывало «Реальное время», московская компания обратилась в ФАС с заявлением проверить ситуацию на алкогольном рынке Татарстана, обвиняя Госалкогольинспекцию РТ в том, что она якобы дала негласное указание работающим в республике ретейлерам установить с 1 октября минимальные цены на ввозную водку на уровне 321 руб. за бутылку, тогда как в других регионах они продавали ее по 220—260 руб. При этом он выразили недовольство тем, что инспекция ввела добровольно-принудительную дополнительную сертификацию путем нанесения на водку марок Госалкогольинспекции, что привело к повышению цены на ввозную водку. Однако спор был проигран ФАС.

«Плохой» пример заразителен

Как оказалось, упоминание о громком скандале прозвучало неслучайно. Жаудат Ахметханов решил внести ясность. Он напомнил, что для решения вопроса о легитимности добровольной проверки качества ввозной продукции ФАС было принято беспрецедентное решение о создании экспертного совета с участием всех заинтересованных сторон. «15 декабря состоялось первое заседание, на котором наша работа по проверке качества алкогольной продукции была поддержана коллегами из других регионов — Башкортостана, Белгородской и Ростовской областей», — донес он результаты. Одним словом, опыт Татарстана взяли на вооружение остальные субъекты РФ, так что не исключено, что «Татспиртпрому» придется наступить на свои грабли. Ведь «Башспирт» вскоре запустит новые производства и наверное не захочет видеть у себя татарстанского конкурента.

Схожая картина может сложиться с выходом «Татспиртпрома» на пивной рынок РТ. Сейчас, по словам Жаудата Ахметханова, упали продажи казанского филиала «Пивоварня «Москва — Эфес» на 9% и челнинского ОАО «Булгар-пиво». Впрочем, надежды на рост власти связывают с запуском пивоваренного завода ТСП. «Его пуск запланирован на ll квартал 2018 года», — сообщил Ахметханов. Добавим, что еще в июле 2017 года правительством РТ была принята дорожная карта по обеспечению государственного контроля в сфере оборота пива. Как она себя покажет, наверное, скоро увидим.

По словам Жаудата Ахметханов, по итогам 2017 года республике «в целом удалось удержать и даже немного увеличить легальные объемы продаж водки, в том числе и произведенной на территории республики»

Три декабрьских дня, которые потрясли рынок

Однако не обошлось на рынке и без грандиозных ЧП. Оказывается, в середине декабря, аккурат к новогодним праздникам, когда торговля алкоголем выходит на пик продаж, вышла из строя государственная информационно-аналитическая система ГИАС «Алкогольная инспекция». В ней содержатся данные о прохождении каждой партии добровольного контроля, после чего выдается разрешение на отгрузку в розницу. Так что технический сбой парализовал продажи на 3 горячих дня.

«В начале декабря в связи с возросшей нагрузкой на базу данных Госалкогольинспекции произошел сбой, который привел к остановке всех бизнес-процессов участников республиканского алкогольного рынка», — доложил о ЧП Жаудат Ахметханов. На помощь позвали Минсвязи РТ. «Для устранения коллапса при непосредственной поддержке министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова пришлось в экстренном порядке переносить информационные ресурсы на временные носители», — продолжил он и обратился к премьер-министру РТ с просьбой о выделении Минсвязи дополнительных ресурсов для завершения разработки программного обеспечения базы данных и переноса ее на мощности Центра обработки данных Минсвязи РТ. По словам, эта работа должна быть завершена еще в 2017 году, но воз и ныне там. Вслед за ним об этом неприятном инциденте напомнила правительству глава Алкогольной ассоциации Ольга Апенкина. «Программа стояла, часть продукции не могла попасть на прилавки, что привело к выставлению штрафных санкций от торговли за недопоставки», — сообщила она, отказавшись назвать размер ущерба для оптовиков.

Усиление контроля за ввозной водкой положительно сказалось на здоровье татарстанцев, констатировала заместитель руководителя Роспотребнадзора Марина Трофимова. Для убедительности она привела такие данные: если в РФ приходится почти 33 алкогольных отравления на 100 тысяч населения, то в РТ — 18 случаев. А смертности и того меньше. По ее словам, в этом году татарстанцы пили аккуратно — без ЧП.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов