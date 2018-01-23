Где находится Тмутаракань: взгляд историка на эпизод из нового фэнтези «Скиф»

Во многом благодаря скандалу с прокатом доброго фильма про мишку Паддингтона на слуху оказалось российское историческое фэнтези «Скиф». Несмотря на то, что жанр картины Рустама Мосафира не исторический, но в киноленте упоминаются реалии средневековья. В частности, действие фильма происходит в Тмутараканском княжестве. Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук написал очерк об истории этого государственного образовании, которое, как оказалось, имеет отношение к тюркскому народу хазар.

Как хазары уступили Тмутаракань



Тмутаракань в так называемой еврейско-хазарской переписке Х века именуется Самкерцом. Славянское название Тмутаракань — это производное от тюркского «Тумен-Тархан, Тумантархан». Княжество входило в состав могущественного государства хазар. Как сообщается, один из скандинавских предводителей из Руси Хлгу, подкупленый византийским императором Романом Лакапином, напал на Самкерц. В ответ на это правитель племени Черных булгар Песах Булшци (созвучно с тюркским «булышчы, булышучы» — помощник, — прим. ред.) разбил русов и напал на византийское владение Херсон.

В 965 г. князь Святослав разбил правящий народ Хазарского каганата вместе с кавказскими племенами ясами и касогами (экзоэтноним предков современных адыгов, упоминаемый в русских летописях до нашествия монголов). После этого похода Самкерц должен был оказаться под властью Руси.

«И пришед Тмуторокань, заложи церковь Святыа Богородица, и соверши ю, яже стоит и до сего дни Тмутороканю». Фото runivers.org



В 987 г. дербентский эмир Маймун б. Ахмад нанял русов для того, чтобы опереться на них против раисов Дербента. В 989 г. русы помогали эмиру против фанатика-проповедника из Гиляна. После этого они исчезают со страниц хроник, пока князь Мстислав не упоминался в летописи как противник касожского князя Редеде в поединке в 1022 г. Нужно отметить, что черкесских племен было несколько.

Константин Багрянородный знал зихов, касаков и папагов. Грузинские авторы знали кашаков и санигов. О кашаках знал ал-Масуди. В русской летописной традиции были известны только касоги, что скорее всего указывает на таманскую локализацию событий.

Автор кавказской политики

В итоге на Тамани появилось далекое владение Руси — Тмутаракань. В Тмутараканском княжестве помимо русов обитали касоги, аланы, хазары, греки, армяне, обезы (абазинцы), евреи, тавры.

Нужно отметить, что в ХІ в. русы упомянуты как участники событий, связанных с Южным Кавказом. В 1030 г. русы прибыли на 38 суднах в Дербент. Они противостояли ширваншаху Минучехру б. Йазиду и была у них с ним битва вблизии Баки. Ширванцы были побеждены, а русы поднялись вверх по реке Куре до слияния ее с Араксом. Муса б. Фадл сын арранского правителя нанял русов для участия в междусобице с братом Аскарийа, и они воевали у Байлакана. После этого русы вернулись в свою страну. В. Минорський считал, что это — Тмутаракань.

В 1032 г. русы вновь вторглись и опустошили Ширван. Но на обратном пути, который проходил через горы, воины Мансура б. Маймуна напали на них и забрали у русов добычу. В 1033 г. русы вместе с аланами совершили поход мести против Дербента, но вблизи Караху были побеждены Хайсамом б. Мамуном. По мнению В. Минорского и А. Новосельцева, походы на Южный Кавказ стали возможны благодаря помощи кавказских аланов. Мы не видим причин с ними не согласиться.

Монеты Тмутараканского княжества. Фото museum.com.ua



В хронике Абу-л-Фадла Мухаммеда б. Хусейна Байхаки было указано, что один из мусульманских эмиров (султан Масуди) в 1035 г. увидел на Абескунском (Каспийском) море корабли русов. По мнению О. Прицака эти судна были посланы на помощь союзным русам огузам против Махмуда Газневи. Управлять русами в этом походе должен был Ингвар. Исландские летописи датировали гибель Ингвара в 1041 г., что может свидетельствовать в пользу того, что Ингвар находился в Средней Азии несколько лет и погиб в битве под Асибом. В этом нет ничего удивительного, если упомянуть, что, например, в 922 г. скандинавы находились на территории Волжской Булгарии. Скандинавы приезжали на мусульманский восток как торговцы и воины. Наемничество было у них распространенной практикой. На рунических камнях, где размещены надписи в честь участников экспедиции Ингвара, указано что скандинавы погибли в Серкланде. Серкландом скандинавы обычно называли мусульманский восток, частью которого и был Хорезм.

Осколки неразумных хазар

После того, как Хазарский каганат пал и хазары стали жить в нескольких владениях (Тмутаракань, приморский Дагестан, Итиль), ведущая роль на Северном Кавказе принадлежала Кавказской Алании. Аланы еще с хазарского времени были серьезной силой и выступали то союзниками, то врагами хазар. Союз с аланами наладил князь Мстислав Влади́мирович (по прозвищу Храбрый или Удалой, ок. 983—1036 гг., Чернигов), который правил восточной частью Руси.

Касательно более ближних дел, то в 1054 г. после смерти Ярослава земля досталась его сыну Святославу. Тот посадил править Тмутараканью своего сына Глеба, одного из внуков Ярослава. Князь Ростислав Владимирович в 1064 г. изгнал его. В 1065 г. сюда прибыли войска Святослава и Глеба. Ростислав был вынужден покинуть город. Восстановив свои права при власти Глеба Святослав вернулся на Русь. Однако уже в 1066 г. Тмутаракань была под властью Ростислава.

К Ростиславу прибыл херсонский котопан-византиец («военный чин») и отравил его. В 1068 г. Глеб снова правил Тмутараканью. В 1077 г. в Тмутаракани княжил брат Глеба Роман Святославич. В 1078 г. Олег бежал к брату, у которого уже находился другой изгой — Борис Вячеславич. Собрав в Тмутаракани войско, Олег и Борис при поддержке кыпчаков прибыли на Русь и в битве при реке Сожице разбили Всеволода. Однако позже они были разбиты в битве при Нежантиной ниве. Борис погиб, а Олег бежал с малой дружиной.

Смерть Володаря и Василько Ростиславичей. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото wikipedia.org



В 1079 г. тмутараканские хазары выдали Олега Святославича Византии. Тмутаракань оказалась после этого под властью Всеволода. В 1081 г. в Тмутаракань бежали князья-изгои Давид Игоревич и Володарь Ростиславич. В 1083 г. в Тмутаракань вернулся Олег Святославич. Он изгнал Давида и Володаря, а также перебил хазар.

После 1094 г. Тмутаракань была передана Олегом Святославичем Византии. Она стала известна в византийских источниках как Хазария. В состав ее, кроме Таманского полуострова, входил Восточный Крым. В XII в. это владение делилось на более мелкие — Матарху (непосредственно Тмутаракань) и Росийа (локализация затруднительна). По данным ал-Идриси их правители враждовали между собой. А в XIII в., по данным венгерского доминиканца Рихарда Матарха, она была частью Зихии (Черкесии). По данным, Рашид ад-Дина этого правителя называли Тукара или Тукбашем.

​Ярослав Пилипчук