Хозяева Мордовии: «крестьянин в 13-м поколении», самый богатый депутат и обещания цементного короля

Топ-100 крупнейших компаний Мордовской Республики

Продолжая исследовать бизнес регионов ПФО, аналитическая служба «Реального времени» изучила небольшую экономику Республики Мордовия. Почти лишенная лакомых полезных ископаемых, она в свое время не представляла большого интереса для федеральных промышленных групп — тем интереснее ее ни на что не похожий бизнес-ландшафт. Главные активы Мордовии оказались поделены между «крестьянином в 13-м поколении» и местным олигархом, самым богатым депутатом России. Они под покровительством теперь уже экс-главы региона Николая Меркушкина смогли построить две огромные агроимперии. ФПГ, впрочем, в республике тоже есть, но их успехи оставляют желать лучшего. Так, цементный актив из рук семьи Меркушкина постепенно уплыл бизнесмену Филарету Гальчеву, который сегодня «в долгах как в шелках», но обещает сделать из местного футбольного клуба игрока на еврокубках, «вложив миллиарды». Именно в Мордовии сегодня расположен один из главных активов «водочного короля», который объявил в 2016 году настоящую войну Татарстану и отправил первые свои «полки» в Казань в 2017 году.

Слабая экономика, «без нефти», потому вынуждена делать крен в инновации

Мордовская экономика — одна из самых слабых в ПФО: оборот ста крупнейших предприятий республики составил по итогам 2016 года всего 250 млрд рублей (с ростом к 2015 году на 1,16%). Конечно, это несравнимо с сильными экономиками Татарстана, Пермского края, Нижегородской или Самарской области (в них оборот превышает один, а то и два триллиона рублей). С другой стороны, Мордовия выглядит посильнее, чем Ульяновская область (оборот 100 крупнейших компаний по итогам 2016 года — 240 млрд рублей), Марий Эл (190 млрд), Чувашия (180 млрд) или Кировская область (157,5 млрд).

Объясняется слабость экономики просто — это не сырьевая экономика, полезных ископаемых здесь почти нет, кроме разве что месторождения цементного сырья. Несмотря на это, губернатор Мордовии Владимир Волков (ныне и.о., сменивший в 2012 году на посту Николая Меркушкина, который ушел рулить Самарской областью, о ней мы уже подробно писали) рапортует об успехах: о положительной динамике во всех отраслях, росте инвестиций, интересе к республике со стороны иностранных инвесторов, особенно отмечая успех аграриев — рост в отрасли в 2016 году составил 12%, да и предприятия перерабатывающей промышленности сравнялись по объемам производства «с крупной промышленностью».

Отмечалось также, что объемы работ в строительной отрасли республики выросли на 15 %, превысив 27 млрд рублей. Республика Мордовия (РМ) также «вошла в число регионов-лидеров в стране по доле инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, которая сегодня превышает 28%» (это лучший показатель в ПФО).

Собственно, именно из-за неимения сырьевых ресурсов, объясняют власти региона, Мордовия вынуждена «делать упор на развитие инноваций — в 2015 году открылось 17 новых производств, в 2016-м начато строительство трех заводов: по производству лекарств, источников света и кабельной продукции нового поколения. Согласно Рейтингу инновационного развития субъектов РФ НИУ ВШЭ, Мордовия занимает 4-е место среди всех регионов РФ — из регионов ПФО ее обогнал только лидер рейтинга — Татарстан.

Светотехнический кластер вошел в число пилотных инновационных территориальных кластеров в 2012 году (получал поддержку по программе МЭР РФ в 2013—2015 гг.). Кластер волоконной оптики в 2016 году вошел в реестр промышленных кластеров (ведет Минпромторг России, мордовский претендует на господдержку). В конце 2016 года Республика Мордовия стала одним из 11 победителей в конкурсе МЭР РФ «Развитие инновационных кластеров».

Тем не менее в десятку крупнейших компаний РМ, формирующих основной налоговый поток и сам рельеф экономики, эти инновационные предприятия пока не входят.

Из-за неимения сырьевых ресурсов Мордовия вынуждена «делать упор на развитие инноваций. Фото патриотам.рф

МПК «Атяшевский»: как «крестьянин в 13-м поколении» построил свиную империю под покровительством друга — Николая Меркушкина

Крупнейшее предприятие республики — ООО «МПК «Атяшевский» (производство мяса), оборот которого в 2016 году вырос на 9%, составив 12,5 млрд рублей. На втором месте по обороту — компания, входящая в ту же группу («Талина») — ТД «Талина», занимающаяся продажей произведенного на МПК мяса. Оборот ТД «Талина» вырос в 2016 году на 13%, составив 11 млрд рублей. Итого 23,5 млрд рублей выручки. И хотя в отдельных СМИ считается, что «Атяшевский» принадлежит семье экс-губернатора Мордовии и Самарской области Меркушкина, это не так.

Тем не менее его владелец Виктор Бирюков (ему принадлежит 99% компании) считался близким к Николаю Меркушкину человеком, бизнес которого сам Меркушкин после ухода в Самару старался перетянуть за собой, активно лоббируя интересы «Атяшевского» уже в Самарской области. Тому же Виктору Бирюкову также принадлежит ОАО «ККЗ» (производство готовых кормов) — 29-е место в рейтинге топ-100 крупнейших мордовских предприятий, составленном «Реальным временем», с оборотом в 2,25 млрд рублей. И ООО «МПЦ» (разведение свиней) — 33-е место в нашем рейтинге — с оборотом в 2 млрд рублей.

Бирюков, что называется, автохтон — родился в Атяшевском районе, здесь же начинал работать экономистом в местной райпотребкооперации, вскоре был назначен директором розничного торгового предприятия в селе Паранеи Атяшевского района (его старший брат Юрий был председателем колхоза им. Коминтерна в том же Атяшевском районе). Во второй половине 1980-х Бирюков стал директором Атяшевской межрайбазы. Внезапно позиционирующий себя сегодня «крестьянином в 13-м поколении» (так он представляется и на своем официальном сайте, который регулярно обновляет) с началом перехода страны на капиталистические рельсы оказался управляющим Атяшевским отделением Сбербанка РФ, а позднее возглавил Атяшевский расчетно-кассовый центр Национального банка Мордовии.

На самом деле, никакой «внезапности» тут не было: Бирюков работал в местной торговле, а когда разрешили частную кооперацию, создал собственную оптово-розничную фирму «Вектор» — «успехи молодого бизнесмена не остались незамеченными», после чего его и пригласили в банк. Заметили его не только банкиры, уже через четыре года тогдашний губернатор Мордовии Николай Меркушкин попросил Бирюкова возглавить Атяшевский мясокомбинат и попытаться-таки его поднять.

Госпредприятие находилось в катастрофическом, «полуразворованном» состоянии: годами не платило населению за сданный скот, имело огромные долги перед банками, «продукция производилась нерегулярно, низкого качества и в малых объемах, а сам комбинат требовал постоянного кредитования на пополнение «оборотки». Бирюков, вернувшись «к сохе и земле», к своим односельчанам, заменил 250 из 300 работавших на комбинате «своими же» — жителями поселка Атяшево. Ввел внешнее управление, бизнес перевел на новое юридическое лицо (оставив долги на старом — эффективная для 1990-х схема), а через три года вместе с девятью топ-менеджерами выкупил все паи и начал реконструировать предприятие.

Крупнейшее предприятие республики — ООО «МПК «Атяшевский». Фото tls-russia.ru



Успехи Бирюкова вновь впечатлили власти, губернатор посадил его замминистра правительства Мордовии по АПК, но долго чиновником «крестьянин в 13-м поколении» не пробыл — поднятое им предприятие выросло в размерах и начало «задыхаться». Пришлось возвращаться обратно. Впоследствии Бирюков, строя агроимперию, не забывал о политике: в 2005-м и 2007 году избирался в Госсобрание РМ.

В 2002 году «Атяшевский» приобрел бывший свиносовхоз «50 лет ВЛКСМ», который преобразовали в предприятие по выращиванию племенных свиней «Мордовский бекон». Годом позднее объединение «Атяшевского» и «Мордовского бекона» было названо группой компаний «Талина» (по имени матери Бирюкова). Сделали и первые вложения в закупку маточных свиней и хряков на 186,3 млн рублей. В 2004 году были куплены еще несколько активов для откорма свиней и построения вертикальной интеграции.

К 2008 году у «Талины» было 28 предприятий, 9 тыс. голов КРС, около 100 тыс. га земель, в год выращивали до 100 тыс. свиней, планировалось откармливать до 1 млн свиней в год, компания уже заявлялась на проекты в Нижегородской и Ульяновской областях. В последней в 2011 году состоялось открытие нового свинокомплекса ООО «Симбирский бекон» в поселке Зеленая Роща (вложения составили более 800 млн рублей).

Группа давно уже зашла и в другие регионы. Свиноводческий комплекс по производству 25 тыс. т свинины в год начался строиться группой компаний в Саратовской области еще в 2007 году. В Нижегородской области «Талина» реализовала проект по производству свинины, включая строительство мясоперерабатывающего комбината, комбикормового завода, станции искусственного осеменения, племенной, товарных ферм (проектная мощность — 25 тыс. т мяса в год). В 2009-м «Талина» приступила к реализации проектов в Алтайском крае. Ее предприятия есть также в Забайкалье, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Москве.

В 2008 году «Талина» вошла в Перечень системообразующих предприятий РФ, на тот момент в развитие группы было вложено 4 млрд руб., кредитный портфель составлял 3,6 млрд руб. при выручке 5 млрд рублей. Отметим, что, согласно прогнозу компании (см. таблицу), на оборот в 27,9 млрд рублей группа «Талина» планировала выйти в 2012 году. Сегодня, если посчитать выручку четырех компаний в нашем рейтинге, на агроимперию Бирюкова только в Мордовии приходится почти 28 млрд рублей выручки.

Не всегда эта экспансия, конечно, приветствовалась — так, сегодня, атакуя Меркушкина, критикуют и его лоббирование интересов мордовских, «своих» бизнесменов. В 2012 году, например, тот факт, что Бирюков не купил самарскую обанкроченную «свиную империю» «СВ-Поволжское», местные наблюдатели объясняли тем, что «позиции только что назначенного его «босса и друга» Николая Меркушкина еще не были так прочны и надежны, чтобы гарантировать главное условие для успешного бизнеса в нынешней России — «прикрытие сверху». Опасались, что мордовский «варяг» не просто купит комбинат, но начнет строить империю «полного цикла», выкупая земли и организуя собственную сеть сбыта.

Позднее, уже после ухода Меркушкина с поста губернатора Самарской области, недоброжелатели припомнили ему, что на прилавках самарских магазинов лежало мясо МПК «Атяшевский», якобы вытеснив местных производителей. «СВ-Поволжское» Бирюков, между прочим, так и не купил — в итоге по сию пору предприятие-банкрот проходит долгую и муторную процедуру конкурсного управления.

Виктору Бирюкову (слева) принадлежит 99% МПК. Фото izvmor.ru

Бизнес Сиушовых: как «цементный король» под крылом Меркушкина стал главным мордовским олигархом и самым богатым депутатом РФ

На третьем месте нашего рейтинга — птицефабрика ООО «Юбилейное», оборот которой вырос в 2016 году сразу на 31%, составив 9,7 млрд рублей. Принадлежит «Юбилейное» на 100% Ирине Михайловне Сиушовой. В СМИ информации, кем приходится Ирина самому известному мордовскому депутату и олигарху Сергею Ивановичу Сиушову, главе ГК «Сфера», — нет. Вероятнее всего, это его супруга. Сергей Сиушов — депутат мордовского Госсовета, ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей, обогнав даже депутатов Госдумы РФ! Неудивительно поэтому, что ныне все свои активы бизнесмен «перекинул» на Ирину Сиушову.

Помимо «Юбилейного», Сиушовым принадлежит птицефабрика «Чамзинская» (оборот — 8,3 млрд рублей, с ростом к 2015 году на 17%) — 6-е место в рейтинге крупнейших мордовских предприятий, «Торговый дом «Вектор-С» (6,6 млрд рублей) — 11-е место в рейтинге, ООО «Комбис» (производство кормов — 5,4 млрд рублей) — 13-е место, ООО «Хорошее дело. Мордовия» (торговля яйцами — 4,6 млрд рублей) — 15-е место, ООО «Сфера» (торговля топливом — 2 млрд рублей) — 32-е место. А также ООО «Мечта» (производство молока — 1,6 млрд рублей выручки) — 48-е место, ООО «Магма» (выращивание зерновых — 1,15 млрд рублей) — 64-е место, еще одно ООО «Хорошее дело» (973 млн рублей) — 73-е место. Итого — оборот всей агроимперии Сиушовых, по самым скромным меркам, оценивается в 40,3 млрд рублей. Это на 12 млрд рублей больше, чем у агроимперии Виктора Бирюкова.

А если бы в 2014 году Сергей Сиушов не продал свою долю в «Мордовцементе» (где и стартовала его карьера, в 1998 году он возглавил это предприятие, занявшее сегодня 9-е место в нашем рейтинге с оборотом в 7 млрд рублей) в размере 35% «Евроцемент-групп», цифра выручки была бы еще больше: сразу три компании из топ-10 принадлежали бы Сиушовым. И могут еще принадлежать, если «Мордовцемент» вернется к Сиушову (см. ниже).

Если бы не «Мордовцемент», возможно, и не было бы никакой агроимперии Сиушова, да и про него самого никто бы и не узнал. А если бы не тогдашний глава Мордовии Николай Меркушкин, то и на «Мордовцементе» Сиушова бы не было. И старт его карьеры бы не состоялся.

В 1988 году Сиушов работал учителем истории средней школы, с 1989 года — второй секретарь Чамзинского РК ВЛКСМ. С 1990 года — старший лаборант, завлабораторией социологии и морали МГУ им. Н.П. Огарева, с 1994 года — замдиректора, директор ТОО «Вера». С 1996-го по 1998 год — директор ОАО «Кентавр» Чамзинского района. А вот в 1998 году происходит резкий скачок в карьере: Сиушов становится гендиректором ОАО «Мордовцемент». Совладельцами компании, приватизированной и акционированной в 1996 году (к слову, в кресло главы Мордовии Меркушкин сел в 1995 году), тогда являлись родственники Меркушкина — Александр и Сергей Меркушкины, самому приглашенному гендиректором на предприятие Сиушову уже принадлежали 13%. До 2014 года Меркушкины оставались бенефициарами «Мордовцемента». Сам Меркушкин был главой Мордовии, напомним, до 2012 года. Строительство агроимперии Сиушова поэтому во многом основано на близости к клану Меркушкиных и на бизнесе «Мордовцемента».

Сергей Сиушов — депутат мордовского Госсовета, ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей. Фото izvmor.ru

ООО «Юбилейное» было открыто в 2001 году. Изначально предприятие было ориентировано на производство колбас, ежегодные объемы выпуска которых превышали 50 тонн. В 2011 году компания расширила ассортимент и занялась выпуском продукции из мяса цыплят-бройлеров. Сегодня завершаются строительные работы в новом комплексе, предназначенном для выращивания, убоя и переработки цыплят: он включает в себя 16 площадок для содержания птицы, инкубаторий, утилизационный и перерабатывающий завод и очистные сооружения.

«Единственный в России комплекс, где процесс производства куриного мяса контролируется еще на этапе формирования яйца», как отмечают представители ГК «Сфера» Сиушова, представляет собой производственные площадки, состоящие из инкубатория, способного обрабатывать 84 млн яиц в год, площадок по выращиванию цыплят-бройлеров, родительского стада, ремонтного молодняка и мясоперерабатывающего комплекса. В реализацию проекта были инвестированы свыше 10 миллиардов рублей. Проектные мощности позволят производить 130 тысяч тонн мяса в год.

Помимо этого актива, в агроимперию Сиушова входят еще три предприятия и два торговых дома (см. выше). В строительную империю Сиушова входят ныне восемь предприятий, включая Новоульяновский шиферный завод и Лукьяновский ГОК, а также три строительных компании: «МагмаСтрой», «Магма Симбирск», «Магма-Виктор». Кроме того, ему принадлежит транспортное предприятие «МагмаТранс», агентство недвижимости «Магма-АН» и розничные сети фирменной продукции ООО «Юбилейное», ООО «Мечта» и ООО «Весна» — сеть по продаже товаров птицефабрики «Чамзинская».

Сама ГК «Сфера» появилась почти сразу после продажи Сиушовым доли в «Мордовцементе» — в 2015 году. По словам самого Сиушова, к тому моменту «Магма» увеличила производство гипсовых смесей и вошла в пятерку крупнейших производителей гипсокартона в стране. Был выведен на проектную мощность комплекс по переработке бройлеров. Во всей «Сфере» работали 6,5 тыс. человек, в 2016 году планировалось увеличить число рабочих мест еще на 800. Группа компаний в Мордовии продает 5—15% продукции, остальное реализуется за пределами региона.

Для реализации строительных материалов был создан ТД «Магма». «За продажи продовольствия по республике ответственен торговый дом «Хорошее дело. Мордовия», за пределами региона — торговый дом «Вектор-С», — сообщал мордовский олигарх. В планах — животноводческий комплекс на 6200 голов дойных коров, который будет производить до 150 тонн молока в день ( стоимость проекта — 5,5 млрд рублей), запуск завода сухих строительных смесей с объемом производства 200 000 тонн в год, увеличение посевных площадей под зерновые и технические культуры на 50%, строительство четырех птицеводческих площадок.

По-прежнему являясь одним из богатейших жителей РМ, депутатом Государственного собрания Мордовии, членом комитета по аграрным вопросам, природопользованию и строительству, бывший «цементный король» Сергей Сиушов редко попадает на первые полосы газет. Чаще всего — в связи со своими девелоперскими проектами, и эхом — в связи с «Мордовцементом».

Его строительная компания «Магма Симбирск», активно работавшая на ульяновском рынке, в 2017 году оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что с нее пытаются выбить долги другие сиушовские предприятия — «Магма Транс» и «Магма Торговый дом».

Другая его строительная компания — «Домострой», отмечают местные наблюдатели, уже «обросла долгами и подмочила репутацию на рынке Ульяновска — к компании предъявила претензии местная прокуратура, обвинив ее в нарушении прав дольщиков. Все это, впрочем, не останавливает мордовского олигарха: хотя бы потому, что с его гигантом местным ульяновским компаниям трудно конкурировать на строительном рынке.

«Юбилейное» представляет собой производственные площадки, состоящие из инкубатория, площадок по выращиванию цыплят-бройлеров, родительского стада, ремонтного молодняка и мясоперерабатывающего комплекса. Фото agro.e-mordovia.ru

«Мордовцемент»: как актив от семьи экс-главы Мордовии ушел к греческому бизнесмену, должнику «Сбера»

Прежде чем рассказать о том, почему с «Мордовцементом» у Сиушова возникли проблемы, кратко расскажем о самом предприятии, тем более что оно занимает в нашем рейтинге 9-е место с оборотом в 7 млрд рублей (который с 2015 года упал на 13%). Цементный завод был построен в СССР в конце 1940-х годов. В 1975 году было образовано ПО «Мордовцемент», в состав которого вошли Алексеевский цементный завод им. 50 лет СССР, Староалексеевский цементный завод, Предприятие промышленного железнодорожного транспорта и «Карьероуправление».

В 1996 году предприятие было преобразовано в АО, доли в нем получили родственники тогдашнего губернатора Мордовии Николая Меркушкина, возглавить «Мордовцемент» губернатор пригласил Сиушова. В «нулевых» предприятие активно инвестировало в модернизацию, ставили новое оборудование, в 2005 году в ОАО «Мордовцемент» открылся завод по производству сухих строительных смесей марки «Магма». В том же году было создано специализированное автотранспортное предприятие «Спецтрансавто», оснащенное современным большегрузным автотранспортом, которое осуществляет перевозку цемента в регионы РФ. В сентябре 2006 года предприятие по производству сухих строительных смесей приступило к выпуску новой торговой марки «Штольц» класса «Премиум».

В декабре 2014 года, на момент продажи Сиушовым своей доли, «Мордовцемент» являлся третьим по величине производителем цемента в РФ с рыночной долей в 7,2%. Мордовский актив приобрел «Евроцемент групп» Филарета Гальчева: 100% акций он выкупил у семи акционеров, в том числе 9,98% у Александра Меркушкина, 8,34% — у Сергея Меркушкина и 49,1% — у «Компании Вита-Лайн», бенефициаром которой был в том числе и Сергей Сиушов (ему в итоге принадлежали 35% акций предприятия). Купив мордовский актив, компания Гальчева увеличила рыночную долю в ПФО с 25 до 50%.

Покупал Гальчев завод на кредит Сбербанка под залог ценных бумаг швейцарской компании Eurocement Holding AG — материнской компании «Евроцемент групп». В 2017 году суд признал соглашение между Сергеем Сиушовым и Eurocement Holding AG, являющееся частью сделки по продаже акций, «не соответствующим законодательству РФ». Воспользовавшись этим, Сиушов тут же подал в суд (предварительное заседание состоялось 15 января этого года): в случае удовлетворения иска произойдет возврат акций в собственность прежних владельцев.

Нынешняя проблема «Мордовцемента» — в бизнесе греческого бизнесмена Филарета Гальчева. «Мордовцемент» снизил оборот в 2016 году на 13%, убыток составил 1,4 млрд рублей. В кризисный 2015 год, когда «Евроцемент» вынужден был провести массовые увольнения на «Мордовцементе» (несмотря на уговоры региональных властей и возмущение заводчан), убыток составил 2,5 млрд рублей. Для сравнения: в последний год владения Сиушовым цементного завода убыток составил 751 млн рублей, а в 2013 году завод показывал прибыль в 140 млн рублей.

Сам «Евроцемент групп» закончил 2016 год с оборотом в 14,2 млрд рублей и убытком в 505 млн рублей. Убыточной компания является уже не первый год. Самое поразительное, что покупал мордовский актив Гальчев в декабре 2014 года, когда его компания показала убыток в 4,2 млрд рублей! В декабре 2015 года уволенные работники с филиалов компании Гальчева по всей стране сообщали, что «сокращение «Евроцемент групп» устроил везде — на предприятиях «Михайловцемент», «Липецкцемент», «Мальцовский цемент», «Осколцемент», «Ульяновскцемент». Все заводы холдинга находятся на стадии остановки и полного закрытия».

«Мордовцемент» снизил оборот в 2016 году на 13%, убыток составил 1,4 млрд рублей. Фото stolica-s.su

В марте 2016 года холдинг «Евроцемент групп» согласовал со Сбербанком реструктуризацию долга: речь шла о долге в размере 42 млрд руб. и $360 млн. Суммарный чистый долг группы составлял около 100 млрд руб., а всего перед банками группа задолжала, по разным оценкам, 150—300 млрд рублей. «Фактически весь свой бизнес владелец «Евроцемента» Филарет Гальчев построил на кредитные средства: на кредит в $800 млн 11 лет назад он купил и цементные заводы у Елены Батуриной, которые стали основой «Евроцемент групп», — писали тогда наблюдатели. В 2014 году Гальчев, помимо «Мордовцемента», купил еще и «ЛСР-цемент».

При этом рынок цемента оставлял желать лучшего: после строительного бума 2005—2007 годов затраты на производство росли, а цены после кризиса толком не поднимались. К 2016 году Гальчеву пришлось закрыть Савинский цементный завод, перевести на двухчасовую рабочую неделю «Пикалевский цемент», начать сокращать персонал на предприятии «Жигулевские стройматериалы» и Белгородском цемзаводе. Одновременно с середины 2014 года к началу 2016 года состояние Гальчева рухнуло с $5,6 млрд до $305 млн.

Объясняют ошибку Гальчева аналитики отрасли, во-первых, тем, что бизнес его процветал в основном за счет кредитов. Во-вторых, непомерно высокими ценами на цемент компаний Гальчева, доходившими в 2006—2007 годах до 2500 рублей за тонну, — что привело на рынок новых игроков, заинтересованных в растущем рынке. С 2008 года в цементную отрасль было инвестировано $10 млрд, а Гальчев за тот же срок построил лишь одну технологическую линию. В-третьих, Гальчев решил собрать блокпакет мирового лидера отрасли — компании Holcim, изрядно на это потратившись.

Возможно, почувствовав слабость, Сиушов и решил вернуть актив? Тем более что за 2,5 года на заводе сменилось уже четыре директора… Впрочем, пока «Мордовцемент» все еще в руках Гальчева, объем производства и отгрузки вроде бы растет. «Мордовцемент» обязался произвести в 2017 году 3,5 млн тонн цемента, в 2018-м — 4,7 млн, а с 2019-го выйти на объемы не менее 5 млн тонн.

После приобретения «Мордовцемента» и «Петербургцемента» мощности холдинга Гальчева увеличились до 63 млн тонн цемента. Доля холдинга в производственных мощностях российской цементной промышленности составляет 43% (56 млн тонн). В 2017 году холдинг «заключил двадцатилетний сервисный контракт с GE на обслуживание двух турбин мощностью 32 МВт каждая на электростанции «Мордовцемента». Судя по всему, Гальчев не собирается просто так расставаться с лакомым активом.

В октябре 2017 года стало известно, что Гальчев серьезно решил подружиться с новыми мордовскими властями, заявив, что готов стать спонсором ФК «Мордовия» и «вложить миллиарды рублей в клуб». При этом спонсор поставит перед саранским клубом задачу не только вернуться в Премьер-лигу, но и бороться за места, дающие право выступать в еврокубках. Якобы таким образом Гальчев попытается выйти на европейские рынки, чтобы реализовать свои зарубежные бизнес-проекты.

С учетом громадной долговой нагрузки «Евроцемента» решение продвигать европейские бизнес-проекты через футбольный клуб, вливая в него «миллиарды рублей» (при том что сам «Мордовцемент» убыточен), представляется, конечно, сомнительным.

В октябре 2017 года стало известно, что Гальчев серьезно решил подружиться с новыми мордовскими властями, заявив, что готов стать спонсором ФК «Мордовия» и «вложить миллиарды рублей в клуб». Фото Максима Платонова

«Газпром межрегионгаз Саранск»: как в Мордовии начинали строить «Южный поток», который из-за Евросоюза стал «Турецким»

Четвертое место в рейтинге крупнейших компаний Мордовии занимает традиционный региональный филиал «Газпрома», как и в других субъектах РФ, страдающий от неплатежей. Оборот компании в 2016 году вырос на 1%, составив почти 9 млрд рублей. Уровень газификации региона за последние годы, по данным самой компании, увеличился на 10,4% и остается одним из самых высоких в РФ: 92,8%, в том числе в городах и поселках городского типа — 99,2%, сельской местности — 80,8%.

Руководитель «газпромовской» «дочки» опять же, как и в большинстве других регионах, традиционно избирается в местное законодательное собрание: так, прежний глава саранского филиала Петр Автаев был избран в Госсобрание Мордовии от «Единой России». Сам Автаев объяснял высокую газификацию Мордовии работой местных властей.

После открытия в Мордовии филиала компании ООО «Газпром межрегионгаз» в 1997 году наладилась оплата за потребленный газ, а с началом действия Программы газификации регионов России (2005 г.) вырос уровень газификации. С 2005-го по 2014 год «Газпром» вложил в Мордовию 710 млн рублей — при просрочке к 2014 году в размере 273 млн рублей.

Вследствие задолженностей «дочка» «Газпрома» здесь, как и в других регионах, отказывает порой поставлять газ тем или иным предприятиям. Так, в 2015 году после приостановки подачи газа в котельные в зону риска попали 9 детсадов, 3 больницы, 7 образовательных заведений, отдел полиции и наркоконтроля (всего около 20 тысяч человек). Причину своих действий саранские газовщики объяснили долгами компании «Мордовэлектротеплосеть», «исправно получавшей деньги от населения, но не перечислявшей поставщику ресурса». После вмешательства прокурора газоснабжение было возобновлено.

В 2014 году саранский филиал возглавил новый директор, что любопытно, с той же фамилией — Максим Автаев, в 2016 году избранный, разумеется, в Госсобрание РМ (на самом деле, избраться сразу не получилось, но ему досталось одно из трех вакантных мест в парламенте от «Единой России», что немало говорит о влиянии «Газпрома» в Мордовии), а в 2017 году одновременно возглавивший и АО «Газпром газораспределение Саранск», занимающий в нашем рейтинге 72-е место с оборотом в 987 млн рублей.

В последние годы основным проектом «Газпрома» в Мордовии было строительство «Южного потока», крупнейшего проекта по газоснабжению Европы. Стартовал он со строительства Восточного коридора, который начался в Починках (Мордовия) и заканчивался в Анапе (более 1500 км газопровода). Восточный коридор должен был пройти через Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую области и соединиться с Западным маршрутом на территории Ростовской области и Краснодарского края.

В 2014 году саранский филиал возглавил Максим Автаев. Фото mordovregiongaz.ru

Ожидалось, в рамках реализации проекта будет построено 10 компрессорных станций. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» (изначально часть «Южного потока») могла составить 63 млрд кубометров газа в год. Причем первые поставки газа через Черное море в Европу должны были начаться еще в декабре 2015 года.

В итоге, как известно, проект «Южного потока» «из-за неконструктивной позиции Евросоюза» был приостановлен, вместо него начал реализовываться «Турецкий поток» — а срок строительства восточного участка «Южного коридора» (куда входит и Мордовия) продлился до 2019 года.

«Рузхиммаш»: как Дерипаска, купив «вагонный актив», взял шефство над мордовской деревней, залез в долги и укатил в Швейцарию

Пятерку крупнейших предприятий Мордовии замыкает АО «Рузхиммаш», оборот которого вырос на 136% (!), составив 8,5 млрд рублей. Расположенное в Рузаевке предприятие, выпускающее железнодорожные вагоны, контейнер-цистерны, сосуды для хранения сжатого и сжиженного газа, нефтепродуктов, принадлежит «Базовому элементу» Олега Дерипаски. По следующей схеме: 97,64% «Рузхиммаша» принадлежит АО «РМ Рейл Холдинг», 67,6% которого, в свою очередь, владеет ООО «РКТМ-Групп», на 75% принадлежащее «Русским машинам» (конечный бенефициар через офшор — Олег Дерипаска). Дерипаске также принадлежат еще две компании в нашем рейтинге: «ТД РМ Рейл» (оборот в 1 млрд рублей) — 68-е место, и ООО «ВКМ-Сталь» (1,2 млрд рублей) — 56-е место.

Завод стартовал в 1961 году, но лишь в 1993 году начал производить цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов, к концу 1990-х — началу 2000-х вагоностроение стало профильным производством. Было освоено более 30 моделей цистерн для перевозки светлых и вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, ацетона, фенола, олеума, ацетальдегида, этиленгликоля, кислот.

В 2004 году «Рузхиммаш» начал производство полувагонов, которые предназначены для перевозки по железным дорогам сыпучих, кусковых, штабельных, штучных и длинномерных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. А в связи с тем, что газовая промышленность увеличила объем добычи, заводом был освоен выпуск цистерн для транспортировки газа.

Приватизация «Рузхиммаша» состоялась в 1992 году, контрольный пакет был со временем аккумулирован топ-менеджментом компании (86% акций), в частности Николаем Бурмистровым, избранным гендиректором завода в том же 1992 году и руководившим им по 2012 год (избирался, разумеется, и депутатом Госсобрания Мордовии).

«Рузхиммаш», выпускающий железнодорожные вагоны, контейнер-цистерны, сосуды для хранения сжатого и сжиженного газа, нефтепродуктов, принадлежит «Базовому элементу» Олега Дерипаски. Фото bigenc.ru

Что интересно, правительство Мордовии оставило за собой право «золотой акции» — специального права на участие Мордовии в управлении ОАО «Рузхиммаш». При этом данное право («золотая акция») не подлежало замене на акции ОАО «Рузхиммаш». Органы власти Мордовии также имели право назначать своего представителя в Совет директоров и участвовать в общем собрании акционеров с правом вето при принятии решений.

К 2005 году основным бенефициаром был формально Виктор Мажукин (21,6%), но большая часть акций была сосредоточена у семьи Бурмистрова — 37,3% (18,3% у него самого, по 9,5% у его сыновей Алексея и Виктора), у госфонда имущества Мордовии было 3,4% акций. Сам «Рузхиммаш» в 2001 году стал базой для холдинга «Вагоностроительная компания Мордовии» (бенефициары были те же, что и у «Рузхиммаша»), созданного по инициативе властей РМ. В состав холдинга вошли также три вагоносборочных предприятия, сталелитейный завод «ВКМ-Сталь» (бывший Саранский литейно-механический завод — 56-е место в нашем рейтинге с оборотом в 1,3 млрд рублей), сервисная и лизинговая компании.

Главный актив холдинга, «Рузхиммаш», динамично развивался. По результатам 2004 года объем выпуска железнодорожного подвижного состава (вагонов-цистерн и полувагонов) на «Рузхиммаше» составил 6 039 шт., что на 34,5% больше объема 2003 года. Выручка предприятия выросла на 34% до 6,2 млрд рублей. Чистая прибыль «Рузхиммаша» составила 164 млн рублей.

В 2007 году Мажукин увеличил свою долю до 26,25%. В 2010 году на основе «Вагоностроительной компании Мордовии» было создано ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» (РКТМ), основными акционерами которого стали Мажукин и Бурмистров. Однако еще в 2007 году тогдашняя ВКМ слилась в «Русскими машинами» Олега Дерипаски, который стал совладельцем «Рузхиммаша». Созданное на базе объединение СП и получило название РКТМ. «Рузхиммаш» тогда оценивался в $130—140 млн.

К слову, покупал «Рузхиммаш» Дерипаска не на свои деньги, а на кредит «Альфа-банка» — как стало известно позднее, долг его «Русских машин» перед «Альфой» составил $157 млн, по-видимому, это и была цена покупки вагоностроительного актива. Также позднее стало известно, что акции самого завода были «неликвидными», за них можно было выручить $20—30 млн — проблема была в том, что именно акции Дерипаска отдал в залог «Альфе».

«Базэл» через суд пытался заставить «Альфу» принять бумаги в качестве отступного и даже выиграл, но команда Фридмана настаивала на том, чтобы кредит был погашен деньгами. Ситуацию спасло государство, предложив гарантию по кредиту.

Зайдя в Мордовию, Дерипаска тут же «сдружился» с главой республики Меркушкиным. В 2010 году, когда объемы производства достигли 10 тыс. вагонов в год, стороны подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Дерипаска обязывался развивать промышленность и инфраструктуру региона, построить и ввести в эксплуатацию металлургический комплекс нового поколения на заводе «ВКМ-сталь» (инвестиции в 5 млрд рублей, производственная мощность — 30 тыс. тонн крупного литья в год).

Рассматривалась и возможность участия предприятий РМ в крупных проектах «Базового элемента» и перспективы сотрудничества с ОАО «Авиакор — авиационный завод» и «Авиалиниями Мордовии». Дерипаска летом того же года помог восстановить сгоревшую во время пожаров деревню в Мордовии и взял над ней шефство. В 2012 году одна из структур холдинга Олега Дерипаски, ООО «Агро Кубань Ресурс», получила право управления двумя сельскохозяйственными мордовскими активами — ООО «ВКМ-Сельхозпродукт» и ООО «ВКМ-Агро» — планировалось создание нового аграрного подразделения в Мордовии.

Зайдя в Мордовию, Дерипаска тут же «сдружился» с главой республики Меркушкиным. Фото Андрея Савельева (volga.news)

Сам «Рузхиммаш» тяжело пережил кризис 2014—2015 годов. СМИ сообщали о сложностях у вагоностроительной компании «РМ Рейл» в Мордовии в 2015 году: в результате резкого падения спроса на продукцию завод вынужден был приостановить производство, что поставило под угрозу трудоустройство 2700 сотрудников, ситуацию на заводе обсуждал лично глава Мордовии Владимир Волков с гендиректором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым.

Вместо того чтобы лично приехать в регион, сетовали наблюдатели, Дерипаска сделал ставку на помощь государства, а не на свои усилия и своих топ-менеджеров: об этом якобы свидетельствовал тот факт, что вместо поездок в регионы для оперативного решения проблем с предприятиями холдинга Дерипаска отправился на международный экономический форум в Давосе и устроил там светскую вечеринку.

Проблема была и в долгах предприятия. В 2011 году Сбербанк выдал заводу кредит на 3,7 млрд руб., в 2013 г. рефинансировал его, на конец 2014 года кредиторская задолженность «Рузхиммаша» составляла уже 6,7 млрд руб. (из них 5,4 млрд — долгосрочная задолженность). Спасло Дерипаску вновь государство: предоставив гарантии по кредиту в размере 3 млрд рублей.

Отсюда такие сногсшибательные цифры динамики 2016 года — компания просто выбирается из ямы. В 2014 году она показала убыток в размере 1,3 млрд рублей (при выручке в 8 млрд рублей, упавшей на 40% к 2013 году), в 2015 году выручка рухнула до 3,6 млрд рублей, убыток достиг 2 млрд рублей. Понятно, что денег на выплату долгов у компании не было. Лишь после гарантий государства в 2016 году «Рузхиммаш» вышел на оборот в 8,5 млрд рублей, показав наконец прибыль в 633,5 млн рублей.

Чуть оправившись от кризиса, компания «Русал» Дерипаски уже заявила о планах занять 50% рынка подвижного состава, предназначенного для перевозки сыпучих грузов. А в 2017 году Москва поддержала проект, финансируемый ВЭБом по созданию мощностей по производству крупного вагонного литья на базе промышленного комплекса ООО «ВКМ-Сталь», также входящего в «Русские машины» Дерипаски.

В 2017 году Москва поддержала проект по созданию мощностей по производству крупного вагонного литья на базе промышленного комплекса ООО «ВКМ-Сталь». Фото mrsu.ru



«Темные лошадки» мордовского бизнеса: закупщики лома с «прыгающими» цифрами оборота и прибыли

Седьмое место в рейтинге крупнейших мордовских предприятий занимает ООО «МЗК» («Мордовская заготовительная компания») с оборотом в 7,8 млрд рублей, который рухнул с 2015 года в два раза. О компании, основанной лишь в 2013 году, почти ничего неизвестно: на официальном сайте указано, что она покупает и перерабатывает лом черных и цветных металлов, занимая «лидирующие позиции на рынке Мордовии». Среди направлений бизнеса: закупка медьсодержащих ломов, лома свинцово-оловянной группы, черных металлов, электронного лома, никельсодержащего лома, утилизация авто.

Принадлежит компания некоему «ООО с иностранными инвестициями «Эгида Рус», на 99% принадлежащему немецкой компании AEGIDA METALL AG и частично ее директору Анатолию Кейзеру, которому в 2009 году принадлежала другая мордовская компания по торговле отходами и ломом — ТД «Промконтракт». Да и ее финансовые показатели, мягко говоря, необычные: начав свою деятельность в 2013 года с оборота в 1,5 млрд рублей и почти полным отсутствием прибыли (41 тыс. рублей), в 2014 году вышла уже на оборот в 12,5 млрд рублей, показав опять же ничтожную в сравнении прибыль — 892 тыс. рублей, в 2015 году оборот достиг уже 15,6 млрд рублей, прибыль выросла до 2,5 млн рублей. Пока в 2016 году оборот не рухнул в 2 раза, а прибыль не упала до 2 млн рублей.

На восьмом месте еще одна «темная лошадка» — «Техлит», компания занимающая оптовой торговлей металла и обработкой того же лома металла, с оборотом в 7,6 млрд рублей, с поразительным ростом к 2015 году — в 52 раза! Об этой компании известно еще меньше, чем о ее собрате по лому металлов МЗК, — основана была лишь в 2014 году, начала деятельность лишь в 2015 году, показав выручку в 147 млн рублей и прибыль в 387 тыс. В 2016 году при обороте в 7,6 млрд рублей прибыль составила 35,3 млн рублей.

Немногим более известно и о ее владельце Александре Киринкине, до 2013 года представлявшем в Мордовии «Справедливую Россию», участвовавшем в праймериз партии в 2007 году, в 2008 году ставшем членом Общественной палаты Мордовии, а в 2013 году оказавшемся в рядах «Опоры России». Ранее Киринкин являлся коммерческим директором компании под названием… «12 стульев».

«ЛВЗ Кристалл-Лефортово»: как саранский завод от «водочного короля», провалившегося под лед, перешел к Сметане, объявившему войну Татарстану



Десятку крупнейших мордовских предприятий замыкает ликеро-водочный завод «Кристалл-Лефортово», в 1,5 раза увеличивший выручку в 2016 году, которая составила 6,7 млрд рублей.

Десятку крупнейших мордовских предприятий замыкает ликеро-водочный завод «Кристалл-Лефортово». Фото dddmarket.ru

Завод был построен в 2003 году водочным холдингом «Веда» на основе купленной им в 2002 году саранской фабрики (мощностью 7,2 млн дал алкоголя в год). К тому моменту у холдинга был только один завод — в Кингисеппе Ленинградской области, однако он уже успел занять 3-е место в РФ по производству водки (не в последнюю очередь благодаря популярной марке «Русский размер»).

Основатель холдинга и депутат Госдумы РФ от «Единой России» Кирилл Рагозин тогда заявлял, что в Саранске будут производиться крепкие и слабоалкогольные напитки. В 2003 году же там же планировалось запустить фабрику по производству стеклянной тары.

В 2005 году Рагозин погиб, поехав кататься на снегоходе по льду Финского залива и провалившись в полынью: «от Кирилла Рагозина, руководителя холдинга «Веда» и новоиспеченного думского единоросса, на льду остались только сапоги, перчатки и шлем, которые он сбросил с себя, пока боролся за жизнь». Это — по официальной версии. В нее мало кто верил, так как к 2005 году «Веда» вырвалась уже на первое место на российском водочном рынке (появились бренды «Матрица» и «Вальс-Бостон»). «Веда» в 2004 году занимала около 6% водочного рынка, идя вровень с московским «Кристаллом»; у ближайшего конкурента — объединения «Татспиртпром» — доля была почти в два раза меньше.

Тело бизнесмена так и не нашли, но хотя для признания умершим пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью (согласно Гражданскому кодексу), необходимо 6 месяцев, холдинг объявил о смерти Рагозина в тот же день, когда депутат провалился в полынью. Заговорили о начале передела рынка.

На первый план выдвинулся совладелец «Веды», мало кому известный до тех пор Александр Матт, но с руководством холдингом ему справиться не удалось. Уже в 2008 году он (из-за долгов перед Сбербанком и конфликтов с властями Ленобласти) объявил о банкротстве питерской «Веды», уволил весь персонал завода в Кингисеппе и все производство водки перевел в Саранск. А ведь еще в 2007 году предприятие занимало первую строчку в списке крупнейших производителей России: доля составляла 8,9%. В 2009 году Матт передал вдове Рагозина водочную марку «Веда», взамен получив долю Анастасии Рагозиной в заводах холдинга.

В 2008 году выручка ЗАО «Веда» (завод в Кингисеппе Ленинградской области) составляла 2,9 млрд руб., чистый убыток — 65 млн руб., тогда как у ООО «Веда» (завод в Саранске, Мордовия) при выручке в 1,7 млрд руб. была и чистая прибыль в 157 млн руб. Но уже в мае 2009 года и мордовский завод «Веда» попросил признать себя банкротом: Сбербанк и банк «Возрождение» потребовали обратить взыскание на заложенное им имущество ООО в счет долга на 1 млрд рублей.

И если на питерский водочный актив покупателя Сбербанк нашел в 2011 году (им стал «Премиум Спиритс» бывшего вице-президента ТПГ «Кристалл» Дмитрия Раутбарта), то мордовский завод обрел нового хозяина лишь годом позднее: им стал «Кристалл-Лефортово», бывший дистрибьютор московского завода «Кристалл», который начал обзаводиться собственными производствами с 2010 года, купив водочный завод «Курский».

Мордовский завод, пройдя модернизацию, к 2014 году увеличил мощности до 8 млн дал в год. Суммарно оба завода «Кристалл-Лефортово» отныне могли выпускать более 18 млн дал в год. В 2013 году «Кристалл-Лефортово» запустил в эксплуатацию на модернизированной площадке ликеро-водочного завода в Саранске две новые производственные линии крепких алкогольных напитков (вложено 500 млн рублей).

У Павлы Сметаны (справа) в 2016 году разгорелась настоящая война с «Татспиртпромом». Фото Юлии Рубцовой (volga.news)

«Кристалл-Лефортово» собирался направить на развитие производства в Саранске еще 1,5 млрд рублей. По итогам 2013 года бюджет Мордовии планировал получить от нового предприятия акцизов на сумму 2 млрд рублей. Доля «Кристалл-Лефортово» на российском рынке в 2014 году составила 6,7%.

К 2016 году холдинг приобрел самарский водочный завод «Родник» и завод в Алтайском крае. В итоге доля холдинга выросла почти до 7%, а сам «Кристалл-Лефортово» вошел в тройку крупнейших производителей водки в РФ. Первое место занял «Татспиртпром», с которым, к слову, у владельца «Кристалл Лефортово» Павлы Сметаны в 2016 году разгорелась настоящая война. Сметана и Союз производителей алкогольной продукции обвинили «Татспиртпром» и власти РТ в нарушении принципов конкуренции: якобы власти РТ «незаконно создали преференции своему единственному производителю «Татспиртпрому».

После того как ФАС решила не возбуждать дело, сославшись на отсутствие доказательств, помочь со сбором доказательств вызвались в «Кристалл-Лефортово», владелец и глава которого Павел Сметана заявил, что нарочно откроет 10 магазинов в Татарстане, которые будут торговать алкоголем без дополнительных региональных марок, не соблюдая указания по минимальным ценам в 321 руб.: «Мы уверены, что наши магазины долго работать не будут. Как только они откроются, наверняка сразу же придут пожарные, Роспотребнадзор или какие-то другие органы, которые будут находить всевозможные нарушения». Поскольку дополнительная сертификация, по заявлениям властей Татарстана, является добровольной, факт закрытия магазинов мог стать доказательной базой для ФАС, полагал Сметана.

В декабре его холдинг объявил, что прекращает при дистрибуции алкогольной продукции соблюдать установленные на территории РТ протекционистские меры, направленные на поддержку местных производителей, в первую очередь ОАО «Татспиртпром», и открыл целый раздел на своем сайте «Региональный протекционизм» (в котором пока, кроме слова «Татарстан», ничего нет).

Первый магазин «Кристалл» открыл 12 сентября 2017 года в Казани на ул. Салимжанова, ожидая «шквала проверок» со стороны местных контролирующих органов. С тех пор новостей на эту тему пока не было (подробно о планах «Кристалл-Лефортово» по захвату водочного рынка Татарстана газета «Реальное время» уже писала).

Топ-100 предприятий Республики Мордовия

№ Наименование компании Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2016 год, руб. Выручка за 2015 год, руб. 1 МПК АТЯШЕВСКИЙ, ООО Бирюков Виктор Степанович 99%

Бирюков Владислав Валентинович 1% Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса 12.556.087.000 11.503.424.000 2 ТД ТАЛИНА, ЗАО Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 11.079.521.000 9.789.880.000 3 ЮБИЛЕЙНОЕ, ООО Сиушова Ирина Михайловна 100%

Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 9.741.737.000 7.432.860.000 4 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 56%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 34%

ФОНД ИМУЩЕСТВА, ГКУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 10% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 8.971.290.000 8.856.426.000 5 РУЗХИММАШ, АО РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ, АО 97,64% Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов 8.497.725.000 3.597.867.000 6 ПТИЦЕФАБРИКА ЧАМЗИНСКАЯ, АО Сиушова Ирина Михайловна 100% Разведение сельскохозяйственной птицы 8.360.535.000 7.133.680.000 7 МЗК, ООО ЭГИДА РУС, ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 100% Торговля оптовая отходами и ломом 7.846.235.000 15.624.263.000 8 ТЕХЛИТ, ООО Киринкин Александр Иванович 100% Торговля оптовая металлами в первичных формах 7.632.156.000 147.136.000 9 МОРДОВЦЕМЕНТ, ПАО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, АО 50,69%

КОМПАНИЯ ВИТА-ЛАЙН, АО 49,10%

Производство цемента 6.941.060.000 7.947.676.000