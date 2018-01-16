От чего умирают и чем живут в тюрьмах Татарстана

Учреждения УФСИН по Татарстану нуждаются в модернизации, а осужденные в реабилитации

Фото: Максим Платонов

15 января состоялась расширенная коллегия Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ. В коллегии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин и главы других ведомств силового блока. О чем отчитался временно исполняющий полномочия начальника УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев и как это связано с громкими уголовными делами 2017 года, читайте в репортаже «Реального времени».

Первый год без Дауфита Хамадишина

2017 год, итоги которому подводили на расширенной коллегии УФСИН по РТ был довольно трудным для исправительной системы республики. Покинул пост могущественный начальник ведомства генерал Дауфит Хамадишин, стоявший во главе УФСИН по РТ 14 лет. Отставка произошла на фоне серии уголовных дел сотрудников колоний, обвиняемых в поборах с заключенных и других нарушениях. За собственные деньги осужденных закрывались глаза на то, что они пользуются телефонами и допускают другие нарушения режима. Самым щедрым создавались исключительно комфортные условия содержания. Зачастую полученные коррупционным путем средства шли на ремонт колоний.

На коллегии, говоря о 21 уголовном деле в отношении 14 сотрудников УФСИН, Алексей Песошин был мягок и предлагал меры профилактического характера. И действительно, вскрытые в Татарстане факты свидетельствуют в целом о системных проблемах российской пенитенциарной системы. Тем не менее события ушедшего года для многих стали испытанием. Поэтому в речах на коллегии 15 января отчетливо слышалось желание поскорее закрыть проблемный год и двигаться дальше.

На коллегии, говоря о 21 уголовном деле в отношении 14 сотрудников УФСИН, Алексей Песошин был мягок и предлагал меры профилактического характера



Видеокамера в каждую камеру

В создавшейся ситуации, единственный возможный курс пенитенциарной системы Татарстана — постоянное наращивание средств контроля. Как сообщил Эдуард Хиалеев сейчас в колониях и СИЗО республики работает 2,5 тыс. камер видеонаблюдения. В четырех СИЗО камерами видеонаблюдения оборудовано 100% камерных помещений. В ближайшее время завершится оборудование в чистопольском СИЗО-5. В СИЗО-4 и ИК-5 запущена система идентификации по биометрическим параметрам. С тотальным просмотром всего, что происходит в колониях в УФСИН по РТ связывают сокращение употребления спиртных напитков заключенными за 2017 год в 3 раза и фактов неповиновения в 2,5 раза. Всего за прошедший год постами видеонаблюдения выявлено 42,5 тыс. нарушений.

Нелегальных сотовых в СИЗО не осталось

Внедряя современные технологии для контроля УФСИН заботится, чтобы ими не могли воспользоваться осужденные. За год сотрудники ведомства изъяли 4 053 сотовых телефона (из них 87% не успели дойти до заказчиков, отбывающих срок, и были изъяты при попытке доставки). Возбуждено два уголовных дела в связи с использованием осужденными сотовой связи: за заведомо ложное сообщение о факте терроризма и развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет. Относительно СИЗО врио начальника УФСИН по РТ заявил, что: «можно утверждать об отсутствии телефонов у лиц, содержащихся в следственных изоляторах республики». Очевидно, что после ряда скандалов и уголовных дел с начальниками колоний, которые позволяли заключенным пользоваться сотовой связью за умеренную плату, подобная статистика идет в пользу ведомства.

Почти 2 килограмма наркотиков не доехало до заказчиков

Наркотики — еще одна традиционная статья тюремного черного рынка, от которой питается коррупция в структурах ФСИН. За 2017 год в Татарстане перекрыли 47 каналов поставки и по каждому случаю возбудили уголовное дело. Крупнейшую партию — 535 грамм гашиша для сидельцев задержали в Нижнекамске в апреле. Масса конфискованных запрещенных веществ за год составила почти 2 кг.

«Показатель смертности среди спецконтингента уменьшился на 20%, но увеличилась смертность от туберкулеза», — так Эдуард Хиалеев охарактеризовал медико-социальную ситуацию в подведомственных учреждениях



От чего умирают в тюрьмах Татарстана

«Показатель смертности среди спецконтингента уменьшился на 20%, но увеличилась смертность от туберкулеза» — так Эдуард Хиалеев охарактеризовал медико-социальную ситуацию в подведомственных учреждениях. Однако на первом месте по причинам смертности в местах заключения Татарстана болезни системы кровообращения (31%), на втором месте СПИД (18,3%), затем рак (15%), а туберкулез только на четвертой позиции (11%). Численность выявленных заключенных со склонностью к суициду — 980 человек, но в 2017 году было сокращение суицидов в местах заключения на 11%.

Средняя зарплата заключенного в 2,5 раза ниже МРОТ

Руководство УФСИН по Татарстану положительно оценивает показатели по развитию собственного производства в местах заключения. Как сообщил Хиалеев, в 2017 году в местах лишения свободы выпустили продукции на 896,5 млн рублей. Заключенные обеспечивают себя основными продуктами питания. При этом производство промышленной продукции зачастую ведется на устаревшем оборудовании, а модернизация требует капиталовложений, непосильных УФСИН. Премьер-министр Алексей Песошин был настроен более критично. По его данным в 2017 году сумма заключенных исправительными учреждениями договоров составила 101 млн рублей, а это всего 20% от запланированных 490 млн. Чтобы сделать учреждения ФСИН более конкурентоспособными премьер попросил внести в решение коллегии пункт о более активном участии в электронных торгах. Не способствует производительности в местах лишения свободы и низкий уровень зарплат, в 2,5 раза отстающий от минимального размера оплаты труда. Песошин признал, что этот вопрос требует решения.

Заключенные обеспечивают себя основными продуктами питания, при этом производство промышленной продукции зачастую ведется на устаревшем оборудовании



Из мест не столь отдаленных будут выходить маркетологи и юристы

За истекший год более 2 000 заключенных Татарстана получили дипломы о профессиональном образовании. В системе УФСИН по РТ действует 9 профтехучилищ. Как сказал Эдуард Хиалеев, «освобождение без профессии должно оцениваться администрацией учреждения как ЧП».

Алексей Песошин предложил смотреть шире и отходить от практики, когда обучение осужденных осуществляется исключительно в интересах исправительного учреждения без учета будущего трудоустройства. По мнению премьера в местах лишения свободы должны преподаваться не только рабочие профессии, но и маркетинг, компьютерная грамотность, юриспруденция и предпринимательство.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



