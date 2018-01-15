Международная панорама: надежды Макрона на Китай, «Шелковое беспутье» и возвращение Каддафи

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 11

События, происходящие в одной части глобального мира, мгновенно отражаются в разных уголках планеты. Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин сегодняшнюю колонку в «Реальном времени» из серии «Международной панорамы» посвятил событиям, происходящим в Европе, Азии и Африке. Наш колумнист вновь напомнил о шатком положении фрау Меркель, обозначил аспекты недавнего визита Макрона в Поднебесную, рассказал о критике «Шелкового пути» и сообщил о политических амбициях Каддафи-младшего.

Дилемма для канцлера

На фоне продолжающегося «правительственного кризиса» в Германии, где почти 4 месяца после выборов в Бундестаг (парламент страны) еще никак не сформировано новое правительство, руководитель ХДС-ХСС канцлер Ангела Меркель в течение ряда месяцев вела переговоры с лидерами других партий, которые завершились безуспешно. В настоящее время ведутся переговоры с руководством второй крупной партии — социал-демократов, которых настойчиво поддерживает нынешний президент Германии (социал-демократ) Франк-Вальтер Штайнмайер. Пока еще нет четких признаков того, что будет собрано правительство на новых условиях.

И это оказывает негативное воздействие на состояние Европейского Союза, поскольку ФРГ — ведущая политическая и экономическая держава ЕС. После выхода из Евросоюза второй крупной финансовой державы, Великобритании, и некоторых заметных критических высказываний руководителей восточного крыла этого политического объединения (Венгрия, Польша и другие страны) его положение кажется не очень устойчивым.

Ангела Меркель в течение ряда месяцев вела переговоры с лидерами других партий, которые завершились безуспешно. Фото kremlin.ru

Китайские надежды Макрона

При этом средства массовой информации обращают внимание на первый в этом году визит президента Франции Эммануэля Маккрона в Китай, что безусловно воспринимается как важное крупное внешнеполитическое событие. Зарубежные издания делают акцент на внешние аспекты этой поездки: свой визит он начал с посещения «терракотовой армии» — знаменитого места захоронения 8 тысяч воинов. Макрон подарил главе КНР Си Цзиньпину лошадь, а точнее восьмилетнего мерина по кличке Везувий. Это необычный беспрецедентный дипломатический жест, которым он, возможно, хотел восхитить китайского лидера, который был в Париже в 2014 года (до президентства Макрона).

Макрон провел с руководством Китая важные переговоры по глобальным проблемам, в частности, по сохранению Парижского соглашения по климату после выхода из него Соединенных Штатов. В глазах Франции, Европы заметна ответственность Китая в вопросах климата, которая резко контрастирует с безответственностью США. В этой связи переговоры между Пекином и Парижем рассматриваются как позитивные явление.

Конечно, Франция поддержала инициативу Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», с которым он выступил в 2013 году. Проект предполагает создание широких экономических связей с другими частями света — Европой, Африкой, Америкой — через железнодорожные пути и водные просторы. Французы готовы сотрудничать в этом направлении.

Существенно, что Макрона сопровождали порядка 50 руководителей крупнейших французских компаний, включая Airbus S.A.S. — известной авиастроительной корпорации. Французы желают продать десятки новых самолетов китайцам, которые, наряду с «Аэробусами», покупают и «Боинги». В связи с этим английская газета Financial Times отмечает, что Airbus в настоящее время испытывает трудности с покупателями своей продукции. В этом плане сделка с Китаем была бы большой поддержкой этого авиапроизводителя. И Макрон этот вопрос обозначил перед КНР.

Зарубежные издания делают акцент на внешние аспекты этой поездки: свой визит он начал с посещения «терракотовой армии» — знаменитого места захоронения 8 тысяч воинов. Фото Ярослава Двирника



Кроме того, французы хотели бы улучшить торгово-экономические отношения с Китаем. В прошлом году торговый баланс между странами составил 60 млрд долларов. Но 45 млрд долларов — это китайский экспорт, а на французский приходится всего 15 млрд. Для Франции отрицательный баланс составляет 30 млрд долларов. Этот вопрос Макрон тоже активно обсуждал и попросил дать определенные привилегии французским крупным компаниям, чтобы они могли инвестировать и работать на всей экономической территории Китая без ограничений.

Иностранные эксперты обратили внимание на последние записи в Twitter Макрона, в которых он обратился с призывом: «Сделать нашу планету великой снова». Это своего рода пародия на Трампа, который обещал «сделать Америку великой снова». Визит молодого французского президента в Китай позитивно воспринимается его согражданами даже в плане поддержки «Один пояс — один путь».

Трудный «Шелковый путь»

В последнее время в зарубежной печати появился ряд критических замечаний в отношении проекта «Шелковый путь» даже со стороны союзников Китая. В частности, КНР продвигает через железнодорожные пути Пакистана выход на порт Карачи. Недалеко от 15-миллионого Карачи, где я прожил 6-7 лет, китайцы строят порт Гвадар, через который они хотят выйти к Индийскому океану. Оттуда через Атлантический океан китайские товары попадут на другие континенты. В этот проект Пекин вкладывает порядка 60 млрд долларов. Но недавно некоторые ответственные лица Пакистана выступили против строительства гидроузла стоимостью 10 млрд долларов в Пакистане, потому что китайцы хотели бы его сооружать под своим контролем.

Кроме того, в маленьком Непале, где я тоже проработал некоторое время, китайцы тоже ведут работы. Они хотят построить плотину стоимостью 1 млрд долларов. Причем сооружать ее должны китайцы из китайских железобетонных конструкций. Непальцы не смогут заработать даже на строительстве, поэтому этот проект вызывает немалую долю критики с их стороны.

Что касается инициативы «Один пояс — один путь», мы тоже должны были к нему подключиться, когда речь шла о высокоскоростной магистрали Москва — Пекин. Но проект ВСМ, включая Москва — Казань, забуксовал. Фото lensmena.ru



Некоторые железнодорожные и гидротехнические сооружения китайцы возводят в других странах (например, в Таиланде), где тоже встречают некоторое недовольство. В этой связи визит Макрона звучит сильно.

Что касается инициативы «Один пояс — один путь», мы тоже должны были к нему подключиться, когда речь шла о высокоскоростной магистрали Москва — Пекин. Но проект ВСМ, включая участок Москва — Казань, забуксовал. Зато Россия ведет с Китаем хорошие проекты на Ямале по освоению Арктики.

Выборы в США и Ливии

В 2018 году пройдут частичные выборы в Конгресс США. В этой связи демократы призывают не допустить в них «вмешательство Кремля». Эти голословные обвинения в наш адрес не имеют никакого основания. Но такими заявлениями демократы пытаются заработать себе политические очки и повлиять на Дональда Трампа. Напомню, что в 2020 году пройдут президентские выборы. Так продолжаются негативные высказывания сенаторов, представляющих демократические партии.

Что касается ближневосточной политики США, у меня создается впечатление, что по завершении прямых столкновений с экстремистами американские вооруженные силы переключились на Ирак, иорданско-сирийскую границу, подняли вопрос об Иране. На повестке дня остается перевод посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Только одна страна поддержала такое решение США — Гватемала, которая тоже подумывает перевести свое посольство в Иерусалим. Это создает источник напряженности между палестинцами и израильтянами.

В Ливии тоже готовятся к выборам. Определенные усилия предпринимаются со стороны ООН, России, чтобы примирить находящиеся у власти различные стороны. В стране пока нет президента, есть только президентский совет, который возглавляет никем не избранный Фаиз Сарадж. Но там находится и важная величина — маршал Халифа Хафтар, который контролирует несколько десятков тысяч вооруженных бойцов.

Там находится и важная величина — маршал Халифа Хафтар, который контролирует несколько десятков тысяч вооруженных бойцов. Фото wikipedia.org



В таких условиях ООН, в том числе и с участием России, удалось попытаться урегулировать политическую обстановку в Ливии. После ухода Каддафи уже 5 лет наблюдается нестабильность. В этом году ООН хочет провести всеобщие выборы в парламент Ливии и создать правительство. По некоторым данным, около 2 млн избирателей уже записали, что говорит о неплохом результате. В 2014 году в голосовании приняли участие около полумиллиона человек.

Примечательно, что в предстоящих выборах заявил о себе сын Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам. В детстве он считался непослушным ребенком бывшего главы государства, но остался «у дел» и критикует Хафтара, считая, что тому пора уйти в отставку.

К предвыборной кампании проявляет интерес Франция. Недавно в Ливии побывал министр иностранных дел Франции. Всплывает много любопытных фактов. В английской и французской прессе пишут, что в свое время выборы Николя Саркози финансировал Каддафи. Во всяком случае, если пройдут в Ливии выборы, это будет большим достижением как для самой страны, так и для мирового сообщества.

Юлдуз Халиуллин