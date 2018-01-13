Скандалы недели: Когогин во главе штаба Путина, убийство лыжницы и языковая революция в детсадах

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Сергей Афанасьев

Одной из главных политических новостей уходящей недели стало назначение руководителей избирательного штаба Владимира Путина — татарстанцев сильно удивило то, что одним из его сопредседателей станет гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Тревожные сигналы исходят от ретейла: казанские ТЦ покинут «Стильпарк» и MediaMarkt. А одной из самых обсуждаемых новостей в сфере IT за эту неделю стало решение Telegram создать собственную блокчейн-платформу с криптовалютой Gram. Не обошлось на этой неделе и без криминала: всю республику сотрясла новость об убийстве нижнекамской лыжницы. «Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Сергей Когогин во главе путинского штаба и кандидатские сборы

В среду Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб, где провел встречу с его сопредседателями и провел первое заседание в рамках своей президентской кампании. Одним из руководителей избирательного штаба российского лидера стал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Вместе с ним управлять штабом Путина будут еще два человека — это руководитель образовательного центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и академик РАН, директор центра детской онкологии и гематологии Александр Румянцев.

Когогин сообщил прессе, что президент сам выбрал сопредседателей. Параллельно в анонимных телеграм-каналах писали следующее: «Трех сопредседателей своего штаба Владимир Путин определил и выбрал сам, отвергнув все варианты администрации — и те, что предлагал Вайно, и те, что предлагал Кириенко».

Политологи назвали выбор этих кандидатур для штаба Путина значимым, хотя добавили, что вряд ли Когогин, Шмелева и Румянцев будут заниматься технологическими вопросами избирательной кампании. Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин заявил «Реальному времени»: «Это люди, которые представляют значимые электоральные среды, причем здесь налицо не только образование, медицина и машиностроение, но и целый ряд других важных посылов».

ЦИК России раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты. Фото kremlin.ru



Отметим, что до официального объявления сопредседателей штаба федеральные СМИ и анонимные телеграм-каналы усердно «назначали» на должность его главы и главу АП Антона Вайно, и его зама Сергея Кириенко, и руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. Также высказывалось предположение о том, что одним из сопредседателей станет легендарный советский хоккеист Владислав Третьяк.



Также во вторник ЦИК России раскрыл данные о поступлениях в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты. Их совокупные сборы превысили 650 млн рублей, но подавляющую часть этих денег на свои кампании мобилизовали Владимир Путин (более 400 млн рублей) и Владимир Жириновский. Почти все деньги на кампанию Путина дали юридические лица — за исключением пожертвования от единственного частного лица, имя которого не раскрывается. Среди организаций-жертвователей — более двух десятков близких к власти фондов из разных регионов, а также партия «Единая Россия», которая выделила Путину 28 млн рублей. Ровно по столько же на его кампанию дали четыре организации с одинаковыми названиями: московский, татарстанский, свердловский и краснодарский фонды регионального сотрудничества и развития (ФРСР).

Визит Рогозина в РТ и отказ Минобороны от «вражеского» софта

Уже сегодня республику должны посетить боссы российского ВПК — вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Формально цель визита заключается в традиционном подведении итогов выполнения Гособоронзаказа (ГОЗ) — 2017, но основное внимание будет сосредоточено на будущем, в которое татарстанская «оборонка» смотрит не очень уверенно. Ведь ГОЗ-2018 для татарстанских предприятий ОПК уже сокращен на 30—40%, в последующие годы он будет неуклонно уменьшаться.

Известно, что до начала закрытого совещания боссы российского ВПК отправятся на Зеленодольский завод им. Горького, считающийся одним из крупных исполнителей гособоронзаказа среди татарстанских предприятий. Другим вопросом в повестке дня остается выбор единственного подрядчика для возведения стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» на космодроме «Восточный», на это место претендует ПСО «Казань». Стоимость работ оценивается в 38 млрд рублей.

На уходящей неделе стало известно о том, что Министерство обороны РФ переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. Фото mil.ru



Из других тем для обсуждения с татарстанскими властями, которые могут значиться в повестке вице-премьера России, — судьба Казанского порохового завода. Удивительно, но за рамками предстоящего визита тандема Рогозин — Борисов остались авиационные предприятия Казани: ни на Казанском авиазаводе, ни на Казанском вертолетном заводе их не будет. Впрочем, программа может измениться.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что Министерство обороны РФ переведет все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, разработанную компанией РусБИТех. Эксперты уверены в правильности принятого решения, поскольку продукты Microsoft, которые на данный момент установлены на компьютерах ведомства, «уязвимы для кибератак», а закрытые исходные коды Windows «не исключают появления бэкдоров» — намеренно встроенных дефектов алгоритма, позволяющих получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению системой.

Прощание с ретейлерами

Не самые позитивные новости на уходящей неделе поступили от крупных ретейлеров — «Юлмарта», «Стильпарка» и MediaMarkt. Федеральная сеть мультибрендовых магазинов белья «Стильпарк» уходит из торговых центров Казани: с 15 января прекращает работу фирменный бутик в ТРК «Тандем», а позднее, с 1 февраля, — в казанском ЦУМе, из-за чего объявлена рекордная 70%-ная скидка на почти весь ассортимент.

Впрочем, руководитель «тандемовского» «Стильпарка» в официальном разговоре с «Реальным временем» попыталась дезавуировать информацию продавцов, заявив, что «еще ничего не решено». В то же время ее коллега, глава магазина сети в ЦУМе, честно сказала, что 1 февраля станет последним днем работы магазина. Понятно, что ни один продавец не стал раскрывать объемы складских запасов одежды, которые необходимо «уничтожить» в считанные недели.

Под конец года крупный онлайн-ретейлер резко сократил присутствие во многих регионах России и в Москве. Фото Васили Ширшовой

Что же касается «Юлмарта», то здесь война акционеров привела к смене юрлица компании. Операционный бизнес перешел к одной из ее фирм — «Юлплейс», где незадолго до этого сменили собственника. Напомним, что под конец года крупный онлайн-ретейлер резко сократил присутствие во многих регионах России и в Москве, уволив сотрудников, но сохранив арендованные площади.

Также в ТРЦ «Южный» прекратил работу один из крупнейших розничных продавцов электроники — MediaMarkt. Для немецкого бренда это не первое закрытие торговых площадей в нашем городе, все началось еще летом 2014 года. Тогда руководство компании приняло решение свернуть работу самого первого MediaMarkt в Казани на Петербургской. Ранее «Реальное время» выяснило, что могло повлиять на закрытие гипермаркета в 2018 году в ТРЦ «Южный» и в каком направлении сейчас развивается немецкий бренд.

Зачем «Промсвязьбанк» купил «АСКО-Жизнь»?

В среду стало известно о том, что после проверки ЦБ, предписания ограничить операции и незадолго до назначения временной администрации «Промсвязьбанк» решил заняться страхованием и купил компанию «АСКО-Жизнь» из Набережных Челнов. Страховая компания перешла под контроль банка 10 октября, за 2 месяца до того, как Центробанк объявил о санации ПСБ.

До этого «АСКО-Жизнь» входила в страховую группу АСКО и контролировалась структурами АКИБАНКа. Теперь, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 99,04% в ее капитале принадлежит ООО «Инвест С», бенефициар которого — совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев. Оставшейся долей владеет некий Александр Кузнецов. У последнего есть также 1% в капитале московской страховой компании «Росмед» и доля в фирме «Витбиомед».

До этого «АСКО-Жизнь» входила в страховую группу АСКО и контролировалась структурами АКИБАНКа. Фото chelnyltd.ru



К покупке сравнительно небольшой страховой компании собственников «Промсвязьбанка» якобы побудил бурный рост в сегменте страхования жизни. По подсчетам специалистов агентства «Эксперт РА», в прошлом году этот сегмент обеспечил около 40% от общего прироста рынка страхования, а сборы по страхованию жизни за весь 2017 год оцениваются в 270 млрд рублей. В июле прошлого года KPMG предсказывала, что по сумме страховых премий сегмент страхования жизни обгонит ОСАГО.

По мнению экспертов, с учетом ситуации, в которой оказался ПСБ, речь сейчас вряд ли может идти о развитии непрофильного страхового бизнеса — банку для начала нужно разобраться с собственными проблемами. Но в будущем покупка страховщика может быть и полезной.

Криптовалюта Дурова

Одной из самых обсуждаемых новостей в сфере IT за эту неделю стало решение Telegram создать собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network, основой виртуальной экономики которой станет криптовалюта Gram. Проще говоря, команда Telegram собирается запустить интуитивно понятный людям инструмент для использования криптовалют. Пока же, сетуют разработчики, подавляющее большинство пользователей испытывают серьезные трудности при попытках работы с той или иной цифровой валютой, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить «криптой», сильно ограничен.

Вместе с тем ситуация осложняется слишком низкой скоростью совершения транзакций с существующими сейчас криптовалютами. К примеру, у Bitcoin и Ethereum это 7 и 15 транзакций в секунду соответственно. Команда Павла Дурова взялась и за эту проблему: как следует из технического документа мессенджера, архитектура TON Blockchain позволит проводить миллионы транзакций в секунду. По мнению авторов документа, платформа сравнима с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов, и в новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и Mastercard.

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», соглашаются с тем, что платформа может нести в себе угрозу для традиционных финансовых сервисов, а также объясняют создание проекта необходимостью монетизации Telegram.

Продолжилась «судебная эпопея» директора школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павла Шмакова. Фото Марка Шишкина

«Языковая революция» в детских садах и борьба Павла Шмакова

Новый виток развития получил языковой вопрос в Татарстане: «революция», покончившая с обязательным изучением татарского языка в школах, добралась до детских садов. 29 декабря министр образования и науки РТ Рафис Бурганов подписал документ, согласно которому методички 2013 года, регламентирующие обязательное изучение государственного языка Татарстана дошкольниками, больше не подлежат применению.

Как сказал «Реальному времени» министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, речи об отмене татарского в детсадах не идет, просто вслед за школами в детсадах привели программу в соответствие с требованиями прокуратуры. На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени»: «То есть в детсадах так же, как и в школах, родители смогут выбирать, посещать или не посещать уроки татарского?» — Рафис Бурганов ответил утвердительно.

Письмо Бурганова, отменяющее методичку 2013-го в детсадах, противники обязательного изучения татарского назвали новогодним подарком. В то же время у родителей-татар письмо нового министра выбило почву из-под ног: возможности учить родной язык в садиках, говорят они, фактически не осталось.

Также на уходящей неделе продолжилась «судебная эпопея» директора школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павла Шмакова. На судебном заседании, прошедшем в минувшую среду, школа «СОлНЦе» оспаривала требование предоставления документов, которое прокуратура выдвинула еще 16 ноября. Одним из ходатайств, выдвинутым на заседании, стало приостановление этого процесса до решения Верховного суда РТ по прошлому делу.

Дело в том, что за день до заседания Павел Шмаков подал апелляционную жалобу в Верховный суд, где оспаривается заключение Вахитовского районного суда, сделанное 7 декабря. Поскольку оба иска связаны, решение по первому влияет на исход второго. Судья Евгения Зыбунова не нашла оснований отказать и приостановила процесс до решения суда высшей инстанции.

Гульшат Котенкова была найдена мертвой ночью 10 января на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш»



Убийство нижнекамской лыжницы

На уходящей неделе Татарстан сотрясла ужасная новость об убийстве 28-летней Гульшат Котенковой: она была найдена мертвой ночью 10 января на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш». Во вторник, 9 января, она приехала на базу вместе с мужем и полугодовалой дочкой. Сразу после приезда женщина отправилась кататься на лыжах, но так и не вернулась. Муж поднял тревогу, и около 2 часов ночи в лесу нашли лыжи и в 300 метрах от них тело пропавшей. Эксперты насчитали на теле женщины 11 колото-резаных ран.

Раскрыть убийство нижнекамской лыжницы помогли связи экс-начальника нижнекамского отдела Следкома Фаниса Юсупова и бдительность сотрудников компании, где проходил испытательный срок подозреваемый в преступлении. Им оказался 37-летний Даниил Котенев, который уже отсидел 13 лет за изнасилования. В четверг, 11 января, Юсупову позвонили и рассказали о подозрительном претенденте на работу в оконной компании: люди запомнили, что 9 января, примерно в 14 часов, Даниил Котенев отправился с производства не в сторону трамвайной остановки, а двинул пешком, через лес.

На следующий день он появился на предприятии совершенно в другой одежде и с царапинами на лице. Внятно объяснить, что с ним случилось, мужчина не смог. Сопоставив убийство по соседству, данные о судимости «стажера» и его внешний вид, один из представителей руководства компании и решил позвонить следователю Юсупову. А тот сообщил о подозрительном человеке коллегам. Задержали Котенева дома. Он добровольно в присутствии адвоката изложил свою версию событий.

Прощайте, пан Ведущий!

С трагической новости началась минувшая среда — в Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался замечательный актер театра и кино Михаил Державин. Всесоюзную славу принесла актеру роль ироничного пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче «Кабачок «13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967-го по 1980 год. Особой любовью зрителей были отмечены эстрадные номера, в которых Державин выступал со своим многолетним партнером и другом Александром Ширвиндтом.



Актер нечасто появлялся на киноэкране, всего он сыграл около 30 ролей, в основном комедийных эпизодов. Самыми популярными его киноработами стали роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Настоящий мужчина», «Импотент», «Старые клячи». Державин был награжден рядом правительственных наград: орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.

Руководитель отдела маркетинга UD Group Елена Фаттахова уточнила, что сейчас идет не снос, а разбор зданий, чтобы потом воссоздать их на новом месте. Фото Максима Платонова



Снос казарм Октябрьского городка



На этой неделе выяснилось, что территория Октябрьского городка, которую несколько лет назад начали активно застраивать, предварительно закрыв Казанское высшее артиллерийское командное училище, находившееся здесь, снова подверглась вторжению строительной техники. Оставались здания бывшего детского сада и военторга, как утверждают местные жители, 1912 года постройки. Днем 4 января появились бульдозеры, которые начали ломать давно пустующие строения, при этом вокруг не было забора, на котором должен был висеть паспорт объекта.

На данный момент площадку огораживает забор, есть и паспорт объекта, где сказано, что с 5 января по 15 февраля здесь проходит демонтаж здания бывшего магазина и детского сада для последующего его воссоздания и приспособления для функций детского центра. Руководитель отдела маркетинга UD Group Елена Фаттахова уточнила, что сейчас идет не снос, а разбор зданий, чтобы потом воссоздать их на новом месте. Их перенесут на 150 метров с сохранением архитектурных решений. На нынешнем месте построят многофункциональный торговый центр.

Начало работ по восстановлению здания бывшего детского сада на новом месте запланировано на конец 2018 года. Фасад будет собран из кирпича, сохраненного после разбора. По ее словам, объект будет приспособлен под функции современного детского центра. Отметим, что по ценности объектов, как и по тому, что находилось внутри, нет единого мнения.

Сложная судьба жителей Мергасовского дома

В Вахитовском районном суде жители Мергасовского дома по адресу Дзержинского, 18/19 отстаивают свое право на проживание в лакомом местечке с видом на Черное озеро. В минувший вторник в суде прошло одно из заседаний по иску исполкома Казани о выселении трех казанцев, которые занимают квартиру в Мергасовском доме по договору соцнайма.

Как рассказали «Реальному времени» двое участников заседания (третий не явился в суд) Елена и Игорь Кузьмины, за ними закреплена определенная квартира. Новая жилплощадь предлагается без доплат по тому же договору соцнайма. Кстати, без доплат квартиры даются и собственникам площадей в Мергасовском доме. По словам одного из собственников — Тагира Манеева — новая квартира даже чуть больше той, в которой он сейчас живет. Однако тут основная проблема связана с местом, куда «аварийщиков» из центра города так радушно и настойчиво переселяют, — речь идет о доме по адресу Тансык, 13 в ЖК «Салават купере».

На данный момент из аварийного Мергасовского дома переселена 51 из 80 квартир. Фото Максима Платонова

Отметим, что на данный момент из аварийного Мергасовского дома переселена 51 из 80 квартир. За оставшимися 29 семьями закреплены пять благоустроенных квартир на улице Гафури и 24 — в ЖК «Салават купере». Семь из них предназначены для нанимателей по договору социального найма и 22 квартиры — для собственников. На суде представитель исполкома Казани Лилия Шарипова ходатайствовала о приобщении к материалам дела требования переселить ответчиков в «Салават купере», предложив им хотя бы посмотреть квартиру, вдруг они согласятся. В связи с этим продолжится рассмотрение дела уже в конце месяца — 26 января.

Еще больше вопросов касается дальнейшей судьбы Мергасовского дома. Он должен быть отреставрирован, однако его жильцы после этого вернуться туда не смогут. При этом в СМИ со ссылкой на слова главы комитета ЖКХ Казани Искандера Гиниятуллина сообщалось, что если они найдут инвестора, готового восстановить здание, то впоследствии он сможет заселить туда других жильцов.