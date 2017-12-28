По-мушкетерски

ГСО РТ представил публике новогоднюю программу

Фото: Олег Тихонов

Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева прошел новогодний концерт, участие в котором приняли ГСО РТ, композитор Максим Дунаевский, за дирижерским пультом был маэстро Александр Сладковский. Впрочем, началась программа с исполнения культовых сочинений Исаака Дунаевского.



«Мы все получали удовольствие»

Максим Дунаевский, сын легендарного и, пожалуй, главного сочиняющего в легком жанре в советские времена композитора, впервые приехал в Казань с сольной программой. До этого он несколько раз бывал в столице Татарстана, но эти визиты как-то не отложились в памяти ни самого композитора, ни публики. Когда же возле БКЗ появилась афиша, возвещавшая, что перед Новым годом состоится концерт с участием Максима Дунаевского, билеты в кассе смели в мгновение ока.

Перед концертом Максим Дунаевский и пригласивший его в Казань Александр Сладковский пообщались с журналистами. «То, что Максим Дунаевский впервые в Казани с такой программой, это была моя давнишняя мечта. Потому что я вырос на этой музыке. Я играл в оркестре партию первой трубы, когда исполнялась песня «Широка страна моя родная» Исаака Дунаевского, играл музыку из кинофильма «Дети капитана Гранта», естественно, исполнял «Пора-пора порадуемся» Максима Дунаевского. Я счастлив, что нам удалось совпасть, и Максим Исаакович смог приехать. Мы не просто репетировали, мы два дня наслаждались атмосферой, которая создается этой музыкой. Это музыка гениальная, потрясающая, она настолько живая, вечная, что когда ты ее играешь, то получаешь удовольствие. Для меня это не проба пера, а осознанный выбор и возможность исполнить для татарстанцев то, что я люблю. Тем более в присутствии человека, который все это сочинил. Играть музыку Малера, Чайковского, Шостаковича и Дунаевского — это не всем дано», — отметил Александр Сладковский.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как он оценивает ГСО РТ, Максим Дунаевский сказал, что давно знает и коллектив, и самого Александра Сладковского, бывал на их концертах. «Я знаю их манеру и вкусы. Но когда ты непосредственно работаешь с оркестром, то возникают взаимоотношения. Давно я не получал на репетициях такого удовольствия. Когда всем все нравится, хотя замечания есть. Умение играть в разных стилях и жанрах, и не только играть, но и дирижировать, и понимать, что ты делаешь, это говорит о совершенно современном человеке — Сладковском. Он, делая замечания духовым или первым скрипкам, может сказать гитаристу, какой прибор ему включить, чтобы он лучше звучал. Вот это высшее достижение. Бернстайн как-то сказал, что будущее современной музыки — в синтезе всех ее жанров, я этим слова стараюсь следовать», — прокомментировал Максим Дунаевский.

Максим Дунаевский оказался еще и хорошим шоуменом. Он с юмором, деликатно комментировал концертные номера, исполнял партию рояля и даже пел



А ну-ка песнею нам пропой…

Первое отделение концерта началось со знаменитой увертюры Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта». Сладковский не взял ни минуты на вхождение в музыкальную ткань, он буквально обрушил на зал девятый вал звуков. Знаменитая, известная многим поколениям музыка Дунаевского сразу же закрутила публику, как в водовороте.

Затем на сцену вышел Максим Дунаевский, сел за рояль и… оказался, ко всему прочему, еще и хорошим шоуменом. Он с юмором, деликатно комментировал концертные номера, исполнял партию рояля и даже пел.

Естественно, основной блок номеров в концерте составляли произведения Дунаевского-младшего. Музыка к фильмам, фрагменты из мюзиклов, песни, вошедшие в золотой фонд российской эстрады. «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, водевиль», «Карнавал», новый мюзикл «Алые паруса» — все концертные номера публика воспринимала восторженно, подпевая и хлопая в такт. Новогодняя елка в верхнем фойе, убранный гирляндами из еловых веток зрительный зал — все это создавало атмосферу праздника.

«На десерт» была припасена знаменитая песня из фильма про мушкетеров «Пора-пора порадуемся» — и здесь зал уже дружно пел вместе с солистами и с композитором. Да, Дунаевский унаследовал от отца и прекрасный мелодизм, и легкость, и какой-то детский азарт.

Сладковский с мальчишеской лихостью дирижировал эстрадные хиты. Весь концерт прошел в хорошем темпе, словно мушкетерская атака



Композитор был обаятелен, он легко вел разговор с публикой, но Дунаевскому-шоумену не удалось одного — переиграть дирижера. Сладковский был в ударе, он, как всегда, был главным героем концерта, невооруженным глазом было видно, какое он получает удовольствие от музыки, он словно подзаряжался от каждой следующей мелодии, даря свою энергию и оркестру, и залу.

Маэстро импровизировал, он был заразителен, он, еще недавно поражавший глубиной прочтения Малера и Шостаковича, романтической стихией в «Иоланте», только что исполненной в концертном варианте, вдруг с мальчишеской лихостью дирижировал эстрадные хиты. Весь концерт прошел в хорошем темпе, словно мушкетерская атака.

Прав был Леонард Бернстайн, которого процитировал Максим Дунаевский, — будущее за синтетическими жанрами. Что и продемонстрировал вчера ГСО РТ.

1 / 36 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов