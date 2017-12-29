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Общество

Мусульмане России: между «расулианами» и «обновленцами»

07:00, 29.12.2017 43

Коллективное обращение имамов против «коранитов»: причины противостояния с «кадимистами» и истоки «прогрессивного духовенства». Колонка исламоведа Рената Беккина

Мусульмане России: между «расулианами» и «обновленцами» Фото: Роман Хасаев

Группа мусульманских деятелей на днях обратилась к главе Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равилю Гайнутдину с требованием ограничить влияние «секты коранитов», к которой они отнесли таких людей, как Тауфик Ибрагим, Арслан Садриев и Рустам Батров. Под коллективным воззванием подписались десятки муфтиев и имамов России, представляющие различные духовные управления. К ним присоединились известные журналисты, ученые, общественники. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», российский исламовед Ренат Беккин, рассматривая ситуацию, находит корни противостояния «традиционалистов» и «коранитов». Колумнист приводит любопытные параллели с «обновленцами» от РПЦ и называет причины возникновения «прогрессивного духовенства» в стране.

«Кадимисты» наносят ответный удар

В уходящем году не утихала дискуссия между так называемыми «коранитами» и некоторыми представителями официального мусульманского духовенства, которых их противники именуют «кадимистами» или «традиционалистами». Оговорюсь сразу, что все эти термины условны, поэтому употреблять их в дальнейшем буду в кавычках. Ни одна из сторон не обозначила четко, кого следует понимать под «коранитами», а кого — под «кадимистами» наших дней. Впрочем, дискуссией назвать происходящее можно лишь с определенной долей условности. Скорее можно говорить о бесконечном, как песня заблудившегося в степи цыгана, монологе глашатая «коранитов» — Рустама Батрова. Монологе, потому что оппоненты этого не в меру активного имама то ли не успевали, то ли не желали выступить с развернутым обоснованным ответом на его многочисленные публицистические статьи. Короткие заметки и комментарии на новостных сайтах и в социальных сетях не в счет.

Казалось, те, кого Батров именовал «кадимистами», выбрали путь молчания. Были, правда, разговоры, что готовится какой-то мощный ответный удар и вот, наконец, появилось письмо-обращение к председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Р. Гайнутдину и председателю Совета улемов той же организации Шамилю Аляутдинову. Лица, поставившие свои подписи под этим документом (74 человека, большинство региональные муфтии и имамы) просили вынести богословское заключение о деятельности Тауфика Ибрагима, Рустама Батрова, Арслана Садриева, а также «и других, солидаризирующихся с ними деятелей, чьи имена при необходимости также можно озвучить». То, что под последними собственно понимался всего один человек — заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, было секретом Полишинеля. Почему авторы письма не упомянули его имя прямо, без кокетливых намеков, — не вполне ясно.

Письмо озабоченных муфтиев и реакция на него Батрова в очередной раз продемонстрировали, что дискуссия между «коранитами» и «кадимистами» имеет совсем не богословско-правовой характер. Фото Романа Хасаева

В обращении, в частности, говорилось: «Просим дать оценку сомнительной с точки зрения ислама их пропаганде и принять меры по ограничению деятельности этих групп в рамках программ и инициатив Духовного управления. А, именно: не привлекать их к преподаванию на курсах повышения квалификации имамов, организуемых Духовным управлением, не содействовать изданию их литературы, не оказывать какой-либо материальной и моральной поддержки в их вредоносной деятельности, наносящей урон сохранению чистых источников ислама в нашей стране, оставленного нам богатого наследия великими учеными прошлых веков».

Это письмо стало подлинным подарком для Батрова, который уже начал повторяться в своих статьях, перекормивших читателей мухами из супа. Задорный имам вдоволь поглумился над самим обращением и над некоторыми лицами, его подписавшими.

Письмо озабоченных муфтиев и реакция на него Батрова в очередной раз продемонстрировали, что дискуссия между «коранитами» и «кадимистами» имеет совсем не богословско-правовой характер, как может показаться на первый взгляд. «Кадимисты» пытаются оперировать в традиционалистском поле, обращаясь к муфтию за фетвой. Но на этом исламский дискурс заканчивается. Фактически это обращение бюрократов среднего и низшего звена к своему начальнику с требованием принять меры против зарвавшихся коллег из соседнего отдела. Однако и у противников «кадимистов» вполне секуляристская подкладка. Батров цитирует Коран и Сунну, а также мусульманских богословов, но это не более чем обертка, форма для светской по сути повестки.

В качестве Полярной звезды у «коранитов» выступает профессор–исламовед Тауфик Ибрагим. Фото islamdumspb.ru

Секуляристский характер взглядов «коранитов» проявляется прежде всего в выборе ими авторитетов. В качестве Полярной звезды у «коранитов» выступает профессор–исламовед Тауфик Ибрагим. Ибрагим действительно пользуется заслуженным авторитетом, но как светский ученый, принадлежащий к иной, чем большинство мусульман, проживающих в России, религиозной традиции. Обращаться к нему как к авторитету в религиозных науках — значит находиться в принципиально иной системе координат, чем участник теологической дискуссии в среде суннитов. С таким же успехом можно было выставить в качестве идейной основы сочинения Игнаца Гольдциера или его российского ученика А.Э. Шмидта, который развивал теорию венгерского исламоведа о подложности хадисов. Но собственно к внутримусульманской полемике все это не будет иметь никакого отношения.

Сам Батров считает, что его критиками руководят исключительно прагматические интересы: «под благородным предлогом борьбы с сектантством» они стремятся сохранить свое влияние в Совете муфтиев России. Противники «коранитов» обвиняют их в том же грехе: стремлении взять под контроль ДУМ РФ региональные муфтияты, входящие в СМР. Таким образом, если поверить Батрову, то перед нами чистый спор двух хозяйствующих субъектов, где с одной стороны выступает группа «стариков» («кадимисты») во главе с Мукаддасом Бибарсовым, а с другой — «молодые» («кораниты»), руководимые Дамиром Мухетдиновым. Впрочем, сам Мухетдинов предпочитает называть себя и своих единомышленников обновленцами. То есть не муджаддидами, а именно обновленцами, термином хорошо известным из истории русского православия XX столетия. Случайно ли это? Если даже Мухетдинов ничего не слышал об обновленческом движении, использование этого термина симптоматично и наводит на интересные ассоциации.

Газета «Живая церковь»

Обновленцы православные и мусульманские

Напомним читателю, кто такие обновленцы. Ровно сто лет назад в истории Российской православной церкви (одно из наиболее употребительных наименований православной церкви в России Синодального периода) состоялось важное событие — в Москве прошел Поместный собор, на котором был избран патриарх. Собор начался еще до Октябрьской революции и закончился при большевиках.

Понимая, что запросто расправиться с РПЦ не удастся, советское правительство решило сделать ставку на разложение церкви изнутри с помощью внутренней оппозиции. В качестве инструмента были выбраны представители обновленческого движения, которые со времен революции 1905—1907 годов выступали с идеями пересмотра ряда положений в области догматики и богослужения. Было их, правда, побольше, чем наших исламских обновленцев: аж 32. Покровительствовал им епископ Антонин (Грановский). В своих выступлениях представители «прогрессивного духовенства», как они сами тогда себя именовали, стремились заручиться симпатиями интеллигенции Петербурга и Москвы. Во время Поместного собора 1917—1918 годов обновленцы оказались в меньшинстве и вынуждены были смириться с избранием патриарха Тихона.

Звездный час для реформаторов в рясах наступил в 1922 году. Тогда по замыслу Л.Д. Троцкого обновленцы, составившие так называемую Живую церковь, должны были стать той силой, которая разложит православную церковь в России изнутри. А затем, после выполнения указанной задачи, предполагалось распустить по домам и самих исполнителей.

Карикатура в газете «Гардиан»

Первоначально обновленцы заводили с представителями бывшей Российской православной церкви богословские диспуты. Но со временем маски были сброшены, и религиозная риторика была заменена вполне прагматичными дискуссиями о борьбе за приходы и доступ к ресурсам.

Однако ожидания большевиков в отношении обновленцев не оправдались. Пик популярности реформаторов православия пришелся на 1922 год. Максимальное количество приходов, контролируемых обновленческими церквами, достигало в этот год около двух третей от общего числа приходов бывшей Российской православной церкви. Во второй половине 1920-х обновленческое движение начало утрачивать свои позиции.

Тогда большевики решили изменить тактику. В 1927 году был принят документ, получивший известность как Декларация митрополита Сергия (официальное название: Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного Патриаршего Священного Синода архипастырям, пастырям и всем верным чадам Всероссийской Православной Церкви, — прим. авт.). Те представители духовенства и мирян, которые не принимали Декларацию митрополита Сергия 1927 года, основным тезисом которой была полная лояльность церкви советской власти, подвергались репрессиям. Позднее в литературе укрепился термин «сергианство», под которым понимается «готовность к безграничным компромиссам с безбожной властью ради сохранения церковных структур».

Но было бы ошибкой считать, что явления, подобного «сергианству», не существовало в мусульманской среде. У советских мусульман тоже был свой «патриарх Сергий».

В те же годы, когда развивался проект Троцкого «Живая церковь», не очень осведомленные в тонкостях исламского вероучения сотрудники ОГПУ в своих докладных записках предлагали создать аналог обновленцев в среде мусульманского духовенства. Предполагалось, что основу обновленческого движения в исламе составят так называемые «прогрессисты», под которыми понимались не столько джадиды, сколько все те, кто готов был к компромиссу с большевиками, вынужденному или добровольному. Затея с мусульманскими обновленцами тогда, к счастью, не удалась.

Переломным моментом в истории муфтиятов стал 1936 год. В этом году скончался муфтий Ризаэтдин Фахретдин. В последние годы жизни этот религиозный деятель склонялся к идее расформировать муфтият, так как в созданных советской властью условиях он не мог функционировать и соответственно «служить интересам мусульман». В этом вопросе Фахретдина поддерживал Кашшаф Тарджемани — его ближайший помощник и наиболее вероятный преемник на должности муфтия. Если бы эта стратегия была реализована, то система управления мусульманскими религиозными делами вновь стала бы горизонтальной — какой она была до 1789 года, до открытия муфтията в Уфе. Это было тем более актуально, что муфтий в условиях сталинского режима не имел никакой возможности и никаких полномочий влиять на формирование политики в отношении ислама и мусульман — даже по сравнению с дореволюционным периодом российской истории. Однако хорошо зная позицию Тарджемани, большевики сделали ставку на лояльного по отношению к ним Габдрахмана Расулева. В результате муфтият не только не был расформирован, но превратился в полностью подконтрольное Москве учреждение, призванное обслуживать интересы советского государства.

Фахретдин и Тарджемани также вступали в диалог с советской властью ради интересов мусульман. Они готовы были пойти на упразднение муфтията и соответственно поступиться своими корпоративными интересами ради сохранения возможности исповедовать религию без вмешательства со стороны государства. В то же время целью безоговорочной поддержки советской власти и лично Сталина со стороны Расулева было сохранение муфтията как такового. Себя же Расулев видел в роли бессменного руководителя данного духовного управления. Более того, как показала дальнейшая история, Расулев стремился стать главой всесоюзного муфтията, проект которого обсуждался во второй половине 1940-х годов в Кремле.

В последние годы жизни этот религиозный деятель склонялся к идее расформировать муфтият, так как в созданных советской властью условиях он не мог функционировать и соответственно «служить интересам мусульман». Фото archive.gov.tatarstan.ru

Преимущества «прогрессивного духовенства»

Современное так называемое официальное мусульманское духовенство, независимо от того, относятся они к поколению «бухарских муфтиев» или сформировались в «лихие» 1990-е, являются носителями идей расулианства, подобно тому, как нынешние иерархи РПЦ — это сергиане, духовные наследники митрополита, а затем сталинского патриарха Сергия (Страгородского).

Те, кто рассуждает о том, что есть муфтии хорошие (читай: прогрессивные) и плохие (читай: консервативные), не понимают главного. Проблема не в отдельных личностях, а в институте духовных управлений как таковом. Не претерпевший глубоких изменений с конца XVIII столетия, институт муфтията в наши дни выглядит по меньшей мере архаизмом и уж точно не в состоянии «служить интересам мусульман». Да и интересам властей предержащих тоже. Политтехнологи из администрации президента убедились в этом, когда дали зеленый свет альтернативным муфтиятам, призванным прийти на смену имитирующим многолетнее противостояние Т. Таджуддину и Р. Гайнутдину. Известна недолгая история Всероссийского муфтията «Российская ассоциация исламского согласия» (РАИС). Едва ли оправдает возложенные на него надежды и Духовное собрание мусульман России (ДМСР), созданное в прошлом году. Руководители духовных управлений не пользуются авторитетом у верующих, появление же новых муфтиятов еще больше подорвало авторитет как старых, так и новых муфтиев.

Не удивительно, что чуткие политтехнологи сделали ставку на так называемое «прогрессивное духовенство». Назову лишь некоторые, наиболее очевидные преимущества использования в интересах государства «мусульманского обновленчества»:

  1. Экономия. Создание очередного всероссийского муфтията — дело хлопотное и затратное. Нужно заниматься «раскруткой» новой структуры, работать над имиджем муфтиев и т.д. А здесь уже готовый продукт в лице нескольких активных деятелей, которые сами рады разрекламировать себя на весь мир по принципу «главное — не быть, главное — казаться».
  2. Гибкость. С помощью «прогрессивных подходов» при толковании Священной Книги можно обосновать любые удобные властям решения.
  3. Возобновляемость кадров. Обновленческое духовенство легко воспроизводимо. Для подготовки кадров не требуется много времени и усилий. Для того чтобы стать «кораническим гуманистом», не нужно быть глубоким знатоком шариата. Даже если завтра «золотое перо» обновленцев и один из наиболее образованных имамов России Батров свернет свою активную публицистическую деятельность, ему легко будет подобрать замену. Ведь аудитория, к которой обращаются обновленцы, русскоязычная. В крайнем случае можно апеллировать к авторитету профессора-исламоведа или нанять пару-тройку голодных беспринципных ориенталистов, которые напишут за небольшое вознаграждение текст любой сложности с витиеватыми цитатами на латыни.

Выходит, что поторопились авторы обращения к Гайнутдину обвинять ненавистных им «коранитов» в создании «благоприятной почвы для возникновения экстремистских идей и настроений». Обновленцы от ислама, как никто другой, лояльны по отношению к действующей власти (как светской, так и духовной) и прекрасно осознают, что делают.

Означает ли это, что все действия имамов-кадимистов против «коранитов» не имеют никакого смысла? Имеют, но для того, чтобы достойно противостоять обновленцам, нужно для начала перестать быть расулианами. Врач, исцели себя сам!

Ренат Беккин
Справка

Ренат Ирикович Беккин — российский ученый-исламовед, писатель и общественный деятель. Доктор экономических наук.

  • Родился в 1979 году в Ленинграде.
  • Окончил МГИМО (У) МИД РФ в 2000 году по специальности юрист-международник со знанием иностранных языков.
  • В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на тему: «Исламские финансовые институты и инструменты в мусульманских и немусульманских странах: особенности и перспективы развития».
  • В 2010—2015 гг. — заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения Казанского федерального университета.

Общество
комментарии 43

комментарии

  • Анонимно 29 дек
    Какой отличный материал. Спасибо
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  • Анонимно 29 дек
    Ренат, спасибо за материал! Смелый и главное - качественный!
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    Анонимно 29 дек
    Согласна
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  • Анонимно 29 дек
    Ренат ты где сейчас. В страховании, преподаешь или дома?
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  • Анонимно 29 дек
    Честно говоря не ожидал от Рената настолько смелого материала - вроде с господином Батровым он в был хороших отношениях.
    Радует, что в среде исламоведов умеют отделять зерна от плевел и выводить на чистую воду популистский трэшток "коранитов"
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  • Анонимно 29 дек
    Ждем ответки от Мухетдинова
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  • Анонимно 29 дек
    Тауфик Ибрагим сам открещивается от таких "учеников" своих.
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  • Анонимно 29 дек
    Светский ученый указывает мусульманским деятелям, что они вне Исламской повестки дня. Смешно
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  • Анонимно 29 дек
    Кораниты опасная секта,а их лидер Ахмад Мансур живёт в США и преподает в гарварде... Бороться с ними можно только путем просвящения мусульман. Не будет сторонников,не будет и влияния. А запрет ничего не даст,тяготеют люди к угнетённым и обижаемым
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    Анонимно 29 дек
    Какое просвещен е интересно вы имеете в виду? Адекватного ответа выпадам Батпова со стороны традиционного духовенства не прозвучало до сих пор.
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  • Анонимно 29 дек
    МашаАллах хорошо разложил по полкам!
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  • Анонимно 29 дек
    Ну молодец, автор! Хорошо все написал. Не могу не согласиться. просто обезоружил Батрова, Мухетдинова и иже с ними.
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  • Анонимно 29 дек
    Что интресно это случайность и у православных и мусульман обновленцы с нижегородчины
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  • Анонимно 29 дек
    Батров смотрит на вас как на традиционалиста
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    Анонимно 29 дек
    хаха))
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  • Анонимно 29 дек
    Неожиданно интересный материал от Беккина
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  • Анонимно 29 дек
    Батров и Беккин так похожи друг на друга. Два таких парямячика. Оба были при должностях. Один глава кафедры в университете, другой заместитель муфтия. Кушали чак чак и учпучмак. Даже округлились немного))) После того как решились должностей разоблачают консерваторов, расулитов, обновленцев, мракобесов. Почему этого не делали при должностях???
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    Анонимно 29 дек
    Каждый судит по себе.
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    Анонимно 29 дек
    Коммент из серии: Сам дурак. По логике комментатора, КФУ, в котором работал Беккин. филила ДУМ РТ. И вот теперь Беккин там не работает и стал критиковать ДУМы. Гениально. Садись по логике два.
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    Анонимно 29 дек
    Если информация про автора, как он кушал чак чак, представляется вам компрометирующей, то что вы вообще забыли в этом тексте? ))) Уровень аргументации у вас "зашкаливает". Беккин ни разу не перешел на личности. В отличие от того же Батрова, по схеме которого вы тут и ответили. Тот как раз большой любитель оценить чужие щеки, забыв посмотреть на свои.
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    Анонимно 29 дек
    Разоблачительством начал заниматься именно Батров, причем очень давно. Он по сути был одним из главных рупоров в компании против Гусмана Исхакова. Просто сейчас начал работать против тех, кто когда то на него опирался. Это классика.
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    Анонимно 29 дек
    /Кушали чак чак и учпучмак/
    Кушать - сниженный стиль речи по Вербицкой и лакейский язык по Дымарскому.
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  • Анонимно 29 дек
    И в самом деле, для чего нужны ДУМы?
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  • Анонимно 29 дек
    Прекрасный язык, прекрасное изложение. Оттого трезвое восприятие. Браво!
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  • Анонимно 29 дек
    Батров взлетел благодаря своему превосходству над традиционалистами как публицист. Действительно у него хороший слог и хорошая подача материала. О того никто и не мог ему на таком же уровне апеллировать. Эта первая статья, расставляющая всё на свои места, которую не стыдно читать. Единственное, после цитаты "один из наиболее образованных имамов России", надо было все-таки пояснить в какой области он образованный, а то кому-то может показаться, что Батров исламский ученый.
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    Анонимно 29 дек
    какое еще превосходство? не городите тут чушь
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    Анонимно 29 дек
    Приведите, кто ещё также пишет из "кадимитов"
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    Анонимно 29 дек
    Все правильно. Мое предложение, сделанное Гайнутдину официальным письмом через Фарида Асадуллина в мае 1995 года, о горизонтальной структуре СМР как раз и подразумевало уничтожение системы, которую некогда навязали мусульманам в 1786 году. И горизонтальную структуру Гайнутдин похоронил и карьеристов, готовых разрушить основы исламской веры, Мухутдиновых расплодил.
    Единственно, что упустил исламовед Ренат Беккин и что абсолютно верно обозначил Руслан Айсин в своем интервью радио Азатлык :Коръәнчеләр" исламны заманга яраклаштырамы яки ялгышамы? в чем опасность молодых да прытких карьеристов от ислама, т.н. коранитов Дамиров Мухетдиновых, Рустамов Батровых. Это в разрушении основ ислама. Среди которых неприятие ими общемирового исламского стандарта времени для молитв, необязательность ношения мусульманками платка/хиджаба, постановка под сомнение закята и других моментов, которые обозначил Руслан Айсин. От себя бы ещё добавила отличительную особенность "младокоранитов" Батровых - это направленная помощь режиму в поисках "вражеских течений в исламе" и в последующем проведении террора и репрессий против мусульман, активных миссионеров ислама.

    Халида Хамидуллина
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    Анонимно 30 дек
    Некоторое время назад выходили материалы Эльдара Сабитова, он тоже достаточно интересно о проблеме. В сети можно поискать. Там было, в том числе, открытое письмо Батрову. Вполне вероятно, что Батров и не видел эти материалы, так как он их не прокомментировал и на них не ответил. Но почему то никто Батрова не обвиняет в том, что он на это не способен. А вот имамов и муфтиев, за то что не идут на прямой диалог с Батровым, подозревают в узколобости.

    Р.Беккин применил в статье правильный оборот - компания Батрова и компания его противников находятся в разной системе координат. Но, если последние, могут "подняться" до Батрова в его умении ерничать, то Батров, далекий от реалий каждодневной имамской работы с людьми, ничего, кроме шельмований этих самых имамов в Татарстане, не делавший, уровня имамов никогда не достигнет. Те же, кто сегодня продолжает высокомерно относиться к имамам, подписавшим обращение против коранитов, как к "бабаям", тянущим ислам в средневековье, глубоко заблуждаются. И вот такие поверхностные статьи, которую выдал Р.Беккин, деклассировав свой действительно высокий интеллектуальный уровень, этому, к сожалению, способствуют.
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    Анонимно 30 дек
    Про костных бабаев в статье ничего не увидела. А вот то, что бабаи не смогли дать достойный ответ Батрову - это правда.
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    Анонимно 30 дек
    То, что Вы произносите слово бабаи, уже подтверждает мои тезисы о том, что ложные суждения, транслируемые с помощью научного статуса автора с позиции не изнутри, а над проблемой, закрепляются в головах обывателей в качестве аксиомы.
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  • Анонимно 29 дек
    Афарин!! Браво! Читала с удовольствием и интересом!
    Ответить
  • Анонимно 30 дек
    Статья познавательная, но это не уровень д.э.н. Рената Беккина. Поза "над проблемой", поверхностные выводы и ретрансляция ярлыков, пусть и закавыченных, автору не приличествуют. Более того, они вредны и нивелируют пользу от кратких исторических экскурсов, обозначенных в статье, так как закрепляют в глазах мусульман узкий и несоответствующий действительности образ некоторых мусульманских деятелей как отсталых и не соответствующих реалиям современной жизни.

    Кадимисты, борьба за власть в СМР, традиционалистское поле - все эти поверхностные клише настолько не имеют отношения к действительности, что становится страшно за наших светско-исламских ученых, которые полагают, что для анализа ситуации достаточно удерживать свою пятую точку на кресле возле экрана монитора. Поэтому эта статья ещё не научна. И мы помним хадис Пророка (САС), что достаточно лишь передать услышанное, чтобы стать лжецом. Поэтому эта статья пока ещё и не исламская.
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    Анонимно 30 дек
    Комментатор пишет: "становится страшно за наших светско-исламских ученых". Если страшно - нужно к психоаналитику или психологу. зачем же транслировать свои страхи на окружающих?
    Ответить
    Анонимно 30 дек
    Что то у автора последнего комментария с Фрейдом не лады:. "поза над проблемой", "пятая точка". читает статью о дискуссиях в современной умме, а думает о пятой точке автора.
    Ответить
    Анонимно 30 дек
    Тот, кто видит в формулировке "поза над проблемой" отклонения по фрейду, очевидно, имеет их сам. Догадываясь, кто их пишет, по общей стилистике этих двух комментариев, я этому не удивляюсь.
    Ответить
    Анонимно 30 дек
    В русском языке есть слова поза и позиция. При общем корне. у них разное значение. У автора позиция , а вот у вас - поза.
    Ответить
    Анонимно 30 дек
    Право на существование имеют оба эти слова и оба же не несут в себе низкопробных смыслов, если их там не разыщет извращенное сознание. Конечно, я мог написать "позиция", но в данной ситуации выразиться по другому посчитал вернее, не учтя, что прочесть комментарий могут люди с самым разным жизненным опытом. Извиняюсь. Автора обидеть не хотел, уверен, что он это понял.
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  • Анонимно 30 дек
    Статья производит очень благоприятное впечатление. Автор зрит в корень. Не принимает чью-то точку зрения, хотя в такой ситуации очень сложно не перейти на личности.
    Ответить
  • Анонимно 31 дек
    Маладец - консерватизм, реформаторство уместно но не путём подлога и оскарбления. Ринат вы открыли истенные Матиаы коранитов - это разложение и дескредитауия духовенства в глазах общества. Вы смелый человек. Я горжусь Вами!
    Ответить
  • Анонимно 31 дек
    Таких горе реформаторов специально обучают -натаскивают для того что бы они потом медленно но плодотворно работали на разложение Ислама и дискредитации его. Нам представителям духовенства принадлежит право обсуждать каноны ислама, а не каким либо из - вне. С религией шутить не надо!
    Ответить
    Анонимно 31 дек
    Так ведь и Батров и Мухетдинов - сотрудники муфтиятов и представители духовенства. Они вышли из этой среды.
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  • Анонимно 10 янв
    Я, бывший "светский" татарин - самоучка в познании ислама, находящийся уже несколько лет в пятикратном намазе. Считаю данную статью от Рената Беккина смелой и верной! Один пример: на каждом жомга намазе "наши" хазраты столько государственной "воды-пропаганды" на нас льют, что голова становится тяжелой как будто находишься на парт. собрании КПСС во времена СССР. Аж отпадает желание посещать мечети ДУМ РФ. По этой причине многие местные мусульмане в мечети не ходят.
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