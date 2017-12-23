Как азербайджанские инвесторы заморозили в Татарстане «соковый» проект

Министерство сельского хозяйства Татарстана сетует на снижение цен и проблемы с реализацией полученной продукции

Фото: Максим Платонов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ по итогам года планирует удержать лидерские позиции в России, но продолжает сетовать на снижение цен и проблемы с реализацией полученной продукции. При этом на месте чиновники не сидят — в качестве вполне реальной перспективы для сельхозпроизводителей замаячил китайский рынок, где сейчас ведутся переговоры по поставкам муки. Тем временем корреспондент «Реального времени» выяснил судьбу азербайджанского завода по производству соков, строительство которого должно было начаться еще в 2015 году в Лаишевском районе. Подробности — в нашем материале.

Все также первые по молоку и бульбе

Первый заместитель главы татарстанского Минсельхоза Николай Титов начал с того, что озвучил прогноз объема валовой продукции сельского хозяйства на уровне 260,4 млн рублей, что больше аналогичного показателя 2016 года на 5,1%. В этом году ожидается рост как по растениеводству (+10,9%), так и по животноводству (+1,5%). Таким образом, Татарстан может занять 1-е место в стране по производству молока и картофеля, 5-е — по сахарной свекле, 7-е — по производству мяса скота и птицы, 7-е — по сбору зерна и 9-е — по сбору овощей с открытого и закрытого грунта. По словам Титова, сдавать эти позиции они не собираются.

Добиваются хороших показателей в республике в том числе благодаря госпрограммам, например, по которым, строятся подъездные пути к фермам, проводится ремонт автопарков и выделяются гранты на поддержку фермерских хозяйств. Планируется, что эти программы продолжат свою работу и в 2018 году. Так, продлится программа технической модернизации, которая позволяет не только сокращать снижение имеющихся мощностей техники, но уже и начать их увеличивать. На сегодня на 100 га пашни в республике имеется 158 лошадиных сил при среднем российском показателе — 154 лошадиных силы. В прошлом году в Татарстане этот показатель был на уровне 152 лошадиных сил. Еще одна господдержка, реализацию которой Титов оценивает успешно, — это завершенная федеральная программа «1432», предполагающая приобретение сельхозтехники со скидкой. Благодаря ей, по словам спикера, удалось сэкономить около 300 млн рублей.

Еще одна господдержка, реализацию которой Титов оценивает успешно — это завершенная федеральная программа «1432», предполагающая приобретение сельхозтехники со скидкой. Фото prav.tatarstan.ru



Снизились цены также на мясо птицы, свинину и на молоко

Правда, есть во всей этой истории с ростом показателей и ложка дегтя, о которой давно уже говорят и в самом Министерстве сельского хозяйства республики. Если количество производимой продукции растет, то цены и спрос на нее, напротив, оставляют желать лучшего.

— По валовому производству — удовлетворение, радость, достигнуты результаты. Все это просто как бальзам на душу. Но столько приходится принимать звонков от сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день зерно упало в цене практически в два раза, сахарный песок тоже почти в два раза. В прошлом году на ярмарках мы продавали его по 45 [рублей за кг], на сегодняшний день мы продаем на ярмарках по 30 рублей, а отпускная цена вообще 26—27 рублей, — посетовал Николай Титов.

Снизились цены также на мясо птицы, свинину и на молоко.

— Мы по итогам года только по этим вопросам недополучаем более 1,5 млрд выручки. Очень болезненная тема, — отметил Титов. За годы свой работы он не припомнил случая, чтобы под Новый год цены на молоко стали падать.

Не последнюю роль, как уже неоднократно отмечалось, в этой ситуации играют поставщики из ближнего зарубежья, например, из Белоруссии, которые демпингуют на российском рынке, предлагая свой товар. Ранее на этот вопрос корреспондента «Реального времени» министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов отвечал, что он задавался и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и что решение стоит ждать от федеральных властей.

«На сегодняшний день зерно упало в цене практически в два раза, сахарный песок тоже почти в два раза», — посетовал Николай Титов. Фото prav.tatarstan.ru



В свою очередь вести сельхозпродукцию из Татарстана за рубеж оказывается зачастую невыгодно. Тем не менее, после создания татарского дома «Фудсити», на открытие которого ездил лично Николай Титов, появилась перспектива сбыта республиканской сельхозпродукции.

— Сейчас налаживаются мосты для реализации сельскохозяйственной продукции. Татарстана через этот торговый дом, — рассказал «Реальному времени» Титов о текущем положении дел. В частности, сейчас ведутся переговоры о продаже китайцам муки.

Весьма значимую помощь в вопросе экспорта в Китай оказали бы федеральные субсидии на железнодорожные перевозки. Однако пока, несмотря на активные попытки стать четырнадцатым субсидируемым регионом, Татарстан в программу не вошел.

Борьба с перекупщиками

В продолжение темы о проблемах со сбытом сельхозпродукции однозначно и весьма строго заместитель министра прокомментировал «Реальному времени» и появившуюся в социальных сетях информацию о том, что татарстанских фермеров якобы вынуждают продавать полученное молоко не заводам по 14 рублей за литр, а перекупщикам по заниженной цене в 9 рублей.

— Мы систематически под контролем министра отслеживаем цены в муниципальных образованиях и нерадивых молокосборщиков или просим прекратить свою деятельность, или же все-таки привести в соответствие цены, — прокомментировал Николай Титов.

Он напомнил, что внимание на ситуацию в свое время обратил и президент Татарстана Рустам Минниханов, который поручил контролирующим органам и главам администраций держать этот вопрос на особом контроле. В случае выявленных фактов чиновник попросил обращаться в министерство, где на них будут «очень резко реагировать».





На закладке капсулы строительства завода по производству соков и логистического центра азербайджанской компании Benkons Group Рустам Минниханов в качестве напутствия говорил инвесторам о том, что «в 2017 году мы уже должны пить соки с вашего завода». Фото Максима Платонова



Пока без сока и российско-израильского кластера

Прокомментировал Николай Титов «Реальному времени» и новость о том, что Россия и Израиль договорились развивать совместный проект в молочной индустрии, который предполагает строительство молочно-товарных кластеров в Татарстане и других регионах. Как оказалось, пока никакой конкретики в этом вопросе нет.

Как выяснилось, в схожем положении находится еще один проект, который был анонсирован еще в 2015 году. Тогда на закладке капсулы строительства завода по производству соков и логистического центра азербайджанской компании Benkons Group Рустам Минниханов в качестве напутствия говорил инвесторам о том, что «в 2017 году мы уже должны пить соки с вашего завода». В ожидании строительства крупного производства, товар которого был рассчитан на реализацию как в Татарстане, так и за его пределами, в республике проработали все инфраструктурные моменты, пойдя на встречу новому масштабному инвестиционному проекту. Однако в этом году азербайджанских соков увидеть так и не удалось, судя по всему, не удастся и в ближайшие годы. Отвечая на вопрос «Реального времени», Титов пояснил, что инвестор этот проект приостановил ввиду отсутствия финансирования.