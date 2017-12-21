«Рейтинг наш будет повышаться… несколько пошатнувшийся после ситуации с языком»
Татарстанский премьер, представляя нового главу Минобразования РТ, заявил, что тот обладает «твердым характером, высокими организационными способностями»
Сегодня парламент Татарстана собрался на последнюю в этом году сессию. Для привыкших к накаленной обстановке за три последних заседания это показалось пресным. Четверть депутатов вообще не пришли, видимо, потеряв интерес к общественно-политической жизни после того, как интрига с татарским языком разрешилась. Фарид Мухаметшин прогульщиков пожурил и призвал чаще не только посещать сессии, но и встречаться с избирателями, чтобы восстановить репутацию после «сдачи» татарского языка. Вторая миссия, возложенная на народных избранников, — подсказать, что голосовать на выборах-2018 надо за «стабильность и преемственность», а то Собчак и Навальный уже «кружат голову» татарстанцам. Подробности — в материале «Реального времени».
Депутаты будут в командировках восстанавливать авторитет
По сравнению с предыдущей, растянувшейся сразу на три заседания, нынешняя сессия показалась пресной. Судя по всему, не только журналистам, но и самим депутатам, руководителям министерств и главам администраций — в последнее время даже в бельэтаже все места были заняты. Видимо, после того, как интрига с татарским языком разрешилась, «випы» Татарстана потеряли интерес и к заседаниям Госсовета.
20 народных избранников сегодня нашли дела поважнее и не явились на заключительное собрание, Фарид Мухаметшин снова сделал прогульщикам замечание, но снова имена самых злостных нарушителей не назвал, хотя обещал сделать это, еще закрывая весеннюю сессию. Зато досталось депутатам-«статистам».
— Кто из депутатов ни разу не выступил ни в комитете, ни в Госсовете — есть и такие — активизируйтесь, пожалуйста, — попросил коллег Фарид Мухаметшин, подводя итоги работы за 2017 год.
Активнее попросил Мухаметшин встречаться с избирателями, чтобы хоть как-то реабилитироваться за «сдачу» татарского языка и восстановить свой авторитет. Татарстанские общественники до сих пор возмущаются тем, как безропотно народные избранники проголосовали за добровольное изучение второго государственного в школах и даже предлагают парламенту самораспуститься.
— Встречи с избирателями — вы должны сами принимать активное участие. Не всегда можно помочь, но можно дать консультацию, помочь составить письмо в ту или иную инстанцию. Люди ждут, и рейтинг наш с вами будет повышаться… несколько пошатнувшийся после ситуации с языком, — сказал Мухаметшин.
Навальный и Собчак: угрозы нет, но голову избирателям вскружить могут
Замолвил словечко спикер и за журналистов, от которых депутаты прячутся. «Мы приветствуем то, что многие депутаты откликаются на инициативы журналистов, чтобы прокомментировать ту или иную ситуацию. Вашего слова ждут избиратели, избегать и отмалчиваться мы бы вам не советовали», — почти пригрозил Мухаметшин.
2017 год он охарактеризовал «насыщенным как положительными событиями, так и вызвавшими противоречивые чувства» — крушения банков, проблемы с дольщиками, смена премьер-министра, министра образования.
Следующий, 2018-й тоже будет непростым. Председатель Госсовета снова попросил депутатов чаще бывать в своих избирательных округах, проводить разъяснительную работу, чтобы татарстанцы сделали правильный выбор и «поддержали курс на стабильность, преемственность и укрепление могущества страны».
— Нам надо грамотно выстроить избирательную кампанию. Претензии большие, желающих много — человек 20 зарегистрировалось, и много таких, кто уже сегодня предвыборной кампанией занимаются, — и Навальный, и Собчак тут свой штаб делают. Делать, наверное, надо, мы не будем, как говорится, возражать, но так, чтобы не вскружили голову нашим избирателям в очень непростой обстановке, в условиях санкций и других дел, — напутствовал депутатов Фарид Мухаметшин.
Галеев и Садриев поделили должность и зарплату Бурганова
Госсовет РТ утвердил изменения в бюджет на 2017 год. Доходы и расходы региона составили почти 235,8 млрд рублей. По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, доходная часть бюджета увеличилась на 6,1 млрд рублей, расходная — на 415 миллионов. Председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам РТ Леонид Якунин отметил, что бюджет на 2017 год станет бездефицитным впервые с 2005 года.
Утвердили депутаты ставку налога на движимое имущество организаций. Ранее они были освобождены от уплаты налога на имущество, находящееся на балансе с 2013 года и позднее. С 1 января 2018 года ставка составит 1,1%. Это максимальный уровень, утвержденный федеральным центром, возвращать налог, если да, то в каком объеме — каждый регион решает сам.
Для физлиц тоже есть новость — начисление пеней по налогам на имущество за 2016 год отложили до 1 июля 2018 года, дав должникам время рассчитаться без санкций.
Рафис Бурганов теперь уже официально стал вице-премьером — министром образования и науки. Премьер-министр Алексей Песошин, представляя на голосование Бурганова, охарактеризовал его как «принципиального человека, способного оперативно и взвешенно принимать решения».
— Рафис Тимерханович обладает твердым характером, высокими организационными способностями, реализация которых идет на благо Республики Татарстан, — сказал Песошин.
Бурганов в ответ поблагодарил за доверие, которое ему оказано «в очередной раз» — министром быть ему не впервой — ранее он возглавлял Минмолодежи и спорта. Кандидатуру Бурганова утвердили единогласно, через несколько минут единогласно сняли с него полномочия депутата. Вместо него комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству будет возглавлять Марат Галеев. А получать зарплату депутата теперь будет Камиль Садриев, он занял вакантную, после увольнения Бурганова, одну из 20 должностей депутата на постоянной профессиональной основе.
комментарии
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
))))