«Рейтинг наш будет повышаться… несколько пошатнувшийся после ситуации с языком»

Татарстанский премьер, представляя нового главу Минобразования РТ, заявил, что тот обладает «твердым характером, высокими организационными способностями»

Сегодня парламент Татарстана собрался на последнюю в этом году сессию. Для привыкших к накаленной обстановке за три последних заседания это показалось пресным. Четверть депутатов вообще не пришли, видимо, потеряв интерес к общественно-политической жизни после того, как интрига с татарским языком разрешилась. Фарид Мухаметшин прогульщиков пожурил и призвал чаще не только посещать сессии, но и встречаться с избирателями, чтобы восстановить репутацию после «сдачи» татарского языка. Вторая миссия, возложенная на народных избранников, — подсказать, что голосовать на выборах-2018 надо за «стабильность и преемственность», а то Собчак и Навальный уже «кружат голову» татарстанцам. Подробности — в материале «Реального времени».

Депутаты будут в командировках восстанавливать авторитет

По сравнению с предыдущей, растянувшейся сразу на три заседания, нынешняя сессия показалась пресной. Судя по всему, не только журналистам, но и самим депутатам, руководителям министерств и главам администраций — в последнее время даже в бельэтаже все места были заняты. Видимо, после того, как интрига с татарским языком разрешилась, «випы» Татарстана потеряли интерес и к заседаниям Госсовета.

20 народных избранников сегодня нашли дела поважнее и не явились на заключительное собрание, Фарид Мухаметшин снова сделал прогульщикам замечание, но снова имена самых злостных нарушителей не назвал, хотя обещал сделать это, еще закрывая весеннюю сессию. Зато досталось депутатам-«статистам».

— Кто из депутатов ни разу не выступил ни в комитете, ни в Госсовете — есть и такие — активизируйтесь, пожалуйста, — попросил коллег Фарид Мухаметшин, подводя итоги работы за 2017 год.

Активнее попросил Мухаметшин встречаться с избирателями, чтобы хоть как-то реабилитироваться за «сдачу» татарского языка и восстановить свой авторитет. Татарстанские общественники до сих пор возмущаются тем, как безропотно народные избранники проголосовали за добровольное изучение второго государственного в школах и даже предлагают парламенту самораспуститься.





Мухаметшин попросил депутатов активнее встречаться с избирателями, чтобы хоть как-то реабилитироваться за «сдачу» татарского языка и восстановить свой авторитет



— Встречи с избирателями — вы должны сами принимать активное участие. Не всегда можно помочь, но можно дать консультацию, помочь составить письмо в ту или иную инстанцию. Люди ждут, и рейтинг наш с вами будет повышаться… несколько пошатнувшийся после ситуации с языком, — сказал Мухаметшин.



Навальный и Собчак: угрозы нет, но голову избирателям вскружить могут

Замолвил словечко спикер и за журналистов, от которых депутаты прячутся. «Мы приветствуем то, что многие депутаты откликаются на инициативы журналистов, чтобы прокомментировать ту или иную ситуацию. Вашего слова ждут избиратели, избегать и отмалчиваться мы бы вам не советовали», — почти пригрозил Мухаметшин.

2017 год он охарактеризовал «насыщенным как положительными событиями, так и вызвавшими противоречивые чувства» — крушения банков, проблемы с дольщиками, смена премьер-министра, министра образования.

Следующий, 2018-й тоже будет непростым. Председатель Госсовета снова попросил депутатов чаще бывать в своих избирательных округах, проводить разъяснительную работу, чтобы татарстанцы сделали правильный выбор и «поддержали курс на стабильность, преемственность и укрепление могущества страны».

— Нам надо грамотно выстроить избирательную кампанию. Претензии большие, желающих много — человек 20 зарегистрировалось, и много таких, кто уже сегодня предвыборной кампанией занимаются, — и Навальный, и Собчак тут свой штаб делают. Делать, наверное, надо, мы не будем, как говорится, возражать, но так, чтобы не вскружили голову нашим избирателям в очень непростой обстановке, в условиях санкций и других дел, — напутствовал депутатов Фарид Мухаметшин.

Госсовет РТ утвердил изменения в бюджет на 2017 год. Впервые с 2005 года он станет бездефицитным



Галеев и Садриев поделили должность и зарплату Бурганова

Госсовет РТ утвердил изменения в бюджет на 2017 год. Доходы и расходы региона составили почти 235,8 млрд рублей. По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, доходная часть бюджета увеличилась на 6,1 млрд рублей, расходная — на 415 миллионов. Председатель комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам РТ Леонид Якунин отметил, что бюджет на 2017 год станет бездефицитным впервые с 2005 года.

Утвердили депутаты ставку налога на движимое имущество организаций. Ранее они были освобождены от уплаты налога на имущество, находящееся на балансе с 2013 года и позднее. С 1 января 2018 года ставка составит 1,1%. Это максимальный уровень, утвержденный федеральным центром, возвращать налог, если да, то в каком объеме — каждый регион решает сам.

Для физлиц тоже есть новость — начисление пеней по налогам на имущество за 2016 год отложили до 1 июля 2018 года, дав должникам время рассчитаться без санкций.

Рафис Бурганов теперь уже официально стал вице-премьером — министром образования и науки. Премьер-министр Алексей Песошин, представляя на голосование Бурганова, охарактеризовал его как «принципиального человека, способного оперативно и взвешенно принимать решения».

Рафис Бурганов теперь уже официально стал вице-премьером — министром образования и науки



— Рафис Тимерханович обладает твердым характером, высокими организационными способностями, реализация которых идет на благо Республики Татарстан, — сказал Песошин.



Бурганов в ответ поблагодарил за доверие, которое ему оказано «в очередной раз» — министром быть ему не впервой — ранее он возглавлял Минмолодежи и спорта. Кандидатуру Бурганова утвердили единогласно, через несколько минут единогласно сняли с него полномочия депутата. Вместо него комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству будет возглавлять Марат Галеев. А получать зарплату депутата теперь будет Камиль Садриев, он занял вакантную, после увольнения Бурганова, одну из 20 должностей депутата на постоянной профессиональной основе.