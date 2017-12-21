В ведомстве Груничева завели свои «зеленые папки» на татарстанских глав

Ни одна проверка УФАС в районах республики не обходится без фиксации нарушений по передаче муниципальной земли и имущества

В этом году татарстанцы жаловались татарстанским антимонопольщикам на засилье федеральных торговых сетей, которые совсем «задушили малый бизнес», ценовой сговор отдельных продавцов и нарушения при проведении торгов и конкурсов. Оказалось, что ни одна проверка службы в районах Татарстана не обходится без фиксации нарушений при передаче муниципальной собственности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Федеральные сети задушили малый бизнес

Семь лет антимонопольщики устраивают личные приемы граждан, выезжая в районы республики. В России это практикует только татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы. Вопросы поступают как от бизнеса, так и от муниципальных служащих. Большинство касается законодательства контрактной системы.

— К сожалению, не все специалисты по госзакупкам улавливают изменения в законодательстве ввиду большого объема работы и сталкиваются с проблемами применения данного закона. Это приводит к нарушениям закона о контрактной системе, — сообщила заместитель руководителя УФАС России по РТ Гузель Шафигуллина на брифинге в «Татар-информ».

Также много обращений по передаче муниципального имущества, законности размещения рекламных вывесок и засилью федеральных торговых сетей. «Местные предприниматели жалуются на увеличение количества торговых точек федеральных сетей, которые душат малый бизнес и не дают возможность реализовать продукцию местного производства», — добавила замглавы службы.

«Местные предприниматели жалуются на увеличение количества торговых точек федеральных сетей, которые душат малый бизнес и не дают возможность реализовать продукцию местного производства», — добавила замглавы службы. Фото Максима Платонова

Еще несколько обращений было о ценовом сговоре отдельных продавцов. Так, в Буинском районе жаловались на взвинченные цены на канцтовары, а в Тетюшском — на стройматериалы и ГСМ. Антимонопольщики направили предупреждения нарушителям о недопустимости завышения стоимости. Также граждане интересовались: не нарушает ли концертная афиша закон о рекламе, а торговля с автомобиля — права потребителей? Актуальный вопрос задала заведующая детсадом в Камско-Устьинском районе: тендер выиграл поставщик с самой низкой ценой, что сказалось на качестве продуктов. Как быть, чтобы не пострадали дети? Оказалось, предпринимателя можно наказать штрафом, а если не исправится — разорвать с ним контракт с последующим заключением договора с другим поставщиком.

«Зеленые папки» на глав районов завели и в УФАС

Выезжая в районы, специалисты стараются посетить градообразующие производства, объекты малого и среднего бизнеса. Цель — лучше ознакомиться с их работой, охватить более широкие слои населения и на местах доступно ответить на вопросы предпринимателей. Сейчас утверждается график новых поездок. Татарстанцы могут ознакомиться с ним через официальные аккаунты службы в соцсетях, чтобы точно знать, в какой день к ним приедет сотрудник УФАС.

Конкретных аутсайдеров по нарушениям среди муниципалитетов в службе не назвали: «Мы не составляем рейтинг на предмет того, кто больше нарушает». Но отметили активность граждан Арского, Тукаевского, Тетюшского и Зеленодольского районов.

Речь зашла и о недавнем коррупционном скандале в отношении глав пяти районов: Балтасинском, Пестречинском, Тукаевском, Алексевском и Рыбнослободском, где муниципальные земли и имущество продавали и сдавали в аренду без проведения торгов или с нарушениями закона.

Речь зашла и о недавнем коррупционном скандале в отношении глав пяти районов, где муниципальные земли и имущество продавали и сдавали в аренду без проведения торгов или с нарушениями закона. Фото kazan.cian.ru



— Результаты, отмеченные представителями антикоррупционного комитета, также нашли отражение в актах плановых проверок нашего управления. Мы проводили проверки в указанных районах. Нарушения зафиксированы в актах проверок и принимаются меры реагирования в виде выдачи предупреждений об устранении нарушений либо возбуждения антимонопольного дела, — заявила Гузель Шафигуллина.

«Более 60 процентов предупреждений исполняется»

Неужели руководители районов обойдутся предупреждениями? Как пояснили в УФАС, обычно провинившимся дают возможность исправиться. Районные власти должны отменить акты местного уровня, вернуть переданные земли и объекты в муниципальную собственность. Если не уложатся в законный срок, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кстати, два таких дела уже есть, сообщили в УФАС, но в подробности вдаваться не стали — «чтобы не разглашать персональные данные нарушителей». Другая возможная мера реагирования антимонопольщиков — подача иска в суд с требованием восстановить интересы государства.

Санкциями в виде предупреждения антимонопольщики начали активно пользоваться в прошлом году, после того, как были приняты поправки в закон. Практика показала, что более 60% предупреждений органы местного самоуправления исполняют.

— Мы проводим и плановые проверки. Выявляем факты незаконного предоставления в аренду, в собственность земельных участков. Также эти данные поступают и от граждан в ходе наших визитов. В каждом районе ни один акт проверки не обходится без фиксации нарушений в предоставлении земель и муниципальных объектов представителям бизнеса, в большей части гражданам, — говорит Гузель Шафигуллина.





Чтобы татарстанцы лучше знали и понимали работу службы, УФАС проводит открытые уроки в школах и конкурсы для школьников. Фото mamadysh-rt.ru

Эксперт назвала это нарушение одним из топовых в Татарстане. Так, может, стоит ужесточить наказание? В УФАС уверяют, что законодатель это уже предусмотрел в четвертом антимонопольном пакете. Первый раз нарушитель отделывается штрафом, если попадется повторно — ему грозит дисквалификация. Кроме того, предстоит возместить ущерб бюджету: заплатить недополученные районом арендные платежи или суммы с незаконных покупок муниципального имущества.

Чтобы татарстанцы лучше знали и понимали работу службы, УФАС проводит открытые уроки в школах и конкурсы для школьников. А недавно даже попросили президента включить в предмет обществознания раздел на антимонопольную тематику.