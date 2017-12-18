Минниханов — Сафину: «По большому счету мы должны тебя сегодня сильно ругать!»

10 фактов о проблемах безопасности дорожного движения в Татарстане — от халатных дорожников до нелегальной автосети в автограде

Почему «вазовская» модель «Лада Ларгус» заставила главу МВД Татарстана подумать об изменении законов, как челнинская квартира стала штабом 13 стихийных автовокзалов и на сколько выросло число жертв по вине дорожников, — обсудили сегодня на совместном совещании кабмина и МВД республики. За качественный анализ проблем похвалу президента РТ получил главный полицейский республики Артем Хохорин, а вот главному дорожнику и транспортнику Ленару Сафину досталось за нежелание ругать себя.

1. «Большой брат» в автобусе следит за автомобилями



5 млн 250 тысяч административных правонарушений по части ПДД выявили инспекторы и приборы фиксации на дорогах Татарстана за 11 месяцев. План на 2018-й год — увеличить число электронных «часовых» со 104 до 249 на всех протяженных (скоростных) участках трех федеральных трасс длиной 1200 км. В 2019-м — на очереди региональные дороги Чистополь — Нижнекамск, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Казань — Малмыж.

Кроме аэростатов Росгвардии, к мониторингу подключили и новые системы фотовидеофиксации «Рубеж»: они не только выявляют превышение скорости свыше 60 км/ч, но и передают оперативно эту информацию на ближайший пост. Что позволяет инспекторам оперативно задержать лихача и привлечь его к ответственности вплоть до лишения прав. Без задержания ему грозит лишь административный штраф. В черте города в помощь стационарным камерам начали устанавливать и мобильные — в автобусах. С их помощью, в частности, выявляют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, проезд на красный, движение по обочине и разговоры водителя по мобильному телефону.

«По качеству дорожного сервиса мы догоняем Европу, по темпам автомобилизации населения — опережаем, а по уровню правосознания и культуры на дорогах по-прежнему остаемся в аутсайдерах», — констатировал на совещании премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«По качеству дорожного сервиса мы догоняем Европу, по темпам автомобилизации населения — опережаем, а по уровню правосознания и культуры на дорогах по-прежнему остаемся в аутсайдерах», — констатировал Алексей Песошин. Фото prav.tatarstan.ru



2. Детям-спортсменам — чужие автобусы

С мая 2017 года в 11 спортшколах Татарстана начали внедрять пилотную систему перевозок детей по аутсорсингу. Вместо школьного или заказного автобуса для поездки детей на федеральные и республиканские соревнования используют транспорт и персонал компании, проверенной Минтрансом. В результате ответственность за состояние транспорта и водителя несет уже транспортное предприятие. Причем, как сообщил сегодня глава Минмолодежи РТ Владимир Леонов, спортшколам услуги обходятся даже дешевле рыночных: услуги компании оплачивают в 23 рубля вместо 40 за каждый пройденный километр и 380 рублей вместо 500 рублей за каждый час простоя транспорта.

С мая по ноябрь было запланировано 134 поездки на общую сумму 2,7 млн рублей, но по факту состоялось лишь 90 выездов — из-за отмены или переносов сроков и места соревнований, неудачных выступлений наших команд на отборочных этапах и т.д. Леонов попросил присутствующего на совещании президента РТ в 2018 году поддержать проект и расширить его уже на 46 детских спортшкол, включая те, которые сейчас пользуются изношенным транспортом. Рустам Минниханов новшество поддержал с одним «но»: «Это не должны быть компании «Рога и копыта», где-то прикормленные… В любом случае покупать каждому учреждению автобус или транспортное средства — мы видим, насколько неэффективно они используются, в каких-то побочных, личных целях, надо оградить людей от использования [техники] не по назначению...»

Напомним, проблему организованных детских перевозок в Татарстане поднимают уже не первый год — в 2015-м из-за несоблюдения всех требований законодательства разбилась детская сборная по карате. Однако уже в этом году в Аксубаевском районе пьяный водитель сел за руль школьного автобуса, рискуя жизнями 20 пассажиров.

Владимир Леонов попросил поддержать проект перевозок детей по аутсорсингу. Фото prav.tatarstan.ru



3. Участки концентрации ДТП

В докладе главы МВД Татарстана Артема Хохорина прозвучало: вот уже 5 лет в Татарстане снижается аварийность и количество погибших. Тем не менее в этом году на дорогах лишились жизни 393 человека — население многоквартирного дома. Самыми резонансными стали «огненное ДТП» под Заинском и пьяная авария в Верхнеуслонском районе, где выезд на встречную полосу водителя, лишенного прав, стал смертельным для пяти человек.

Тревогу министра вызывает тот факт, что за год в Татарстане аж вдвое выросло количество мест концентрации ДТП. К примеру, в Казани в их число попал участок на улице Ломжинской, где лишь в этом году произошло 6 аварий, есть пострадавшие. Глав муниципалитетов просят определить такие участки и принять меры для устранения причин аварий — от установки камер и знаков до оборудования осевых барьерных ограждений в местах выездов на встречную полосу и крутых поворотов на высоких насыпях, где машины регулярно ныряют в кювет. В этом году такие ограждения появились лишь на 20 км дорог, должны появиться еще на девяти, а всего таких опасных участков в республике аж 270 км. «Эффект замечен сразу — на участке 917—918 км трассы М-7 Волга, где периодически погибали и получали ранения люди, после установки аварийного ограждения ДТП с пострадавшими не зафиксировано», — сообщил Хохорин.

Министр отметил, что порой работы на участках концентрации аварий проводятся без учета детального анализа и рекомендаций ГАИ, а потому толку не дают. К слову, дорожные подрядчики в этом году тоже «отличились» — по их вине из-за невыполнения элементарных требований безопасности в местах ремонта дорог произошло 48 аварий, 56 человек ранены, 13 — погибли (рост в четыре раза). Впрочем, как выяснилось на совещании, в Тукаевском и Камско-Устьинском районах также массово нарушаются азы безопасности — дорожную разметку — 2017 не закончили до сих пор, ссылаясь на отсутствие финансирования. Есть проблемы по части оснащения пешеходных переходов, освещения дорог и т.п.

Тревогу министра вызывает тот факт, что за год в Татарстане вдвое выросло количество мест концентрации ДТП. Фото prav.tatarstan.ru



4. Подсвети себя сам

Далее Хохорин обратился с призывом к легкой промышленности — шить одежду, которая светится в темноте и может спасти жизнь водителю, мотоциклисту, велосипедисту и пешеходу. Подчиненные министра нашли на прилавках товары из Китая, Узбекистана, а также предприятий Москвы, Новосибирска и Ульяновска. «Из наших обнаружена только продукция Кукморской швейной фабрики, и то только в Набережных Челнах, и только детская одежда», — поделился Артем Хохорин и попросил швейников подумать о важном. «Это не дань моде, это гарантия безопасности!» — поддержал министра президент Татарстана Рустам Минниханов.

5. МВД о «Ладе Ларгус»: нужны изменения в законодательстве

Проблему бизнеса заказных перевозок в Татарстане уже поднимали. Сегодня министр Хохорин отчитывался, что сделано: пресекли попытку организации стихийного автовокзала на парковке ТЦ «Тандем» (по другим «работа ведется»), на улице Космонавтов в зоне посадки-высадки пассажиров «нелегалами» установлены камеры фотовидеофиксации и знаки запрета остановки транспорта на въездах и выездах во всех окрестных дворах. «Это значительно осложнило жизнь нелегальным перевозчикам. Они вынуждены постоянно менять места дислокации», — сказал министр. По экспертным оценкам, на которые сослался Хохорин, годовой оборот таких перевозчиков составляет 1,5 млрд рублей, а муниципальный и государственный контроль отсутствует, как и информация о пассажирах, что снижает антитеррористическую безопасность и создает неравные условия для бизнеса.

Из сферы контроля вообще выпал и новый вид заказных перевозок, получивший развитие благодаря запуску модели «Лада Ларгус». В машине — семь пассажирских мест, при этом микроавтобусом она не является, лицензированию не подлежит. Новинку ВАЗа частники оценили быстро. «Здесь и незаконное предпринимательство, и непонятно — кто и как везет людей, какой опыт и стаж этого водителя», — отметил Артем Хохорин и предложил проработать предложения по внесению изменений в федеральное законодательство.

В машине — семь пассажирских мест, при этом микроавтобусом она не является, лицензированию не подлежит. Фото lada.ru



6. Водителям «краснобусов» — зарплату по московским стандартам

В МВД надеются, что серьезным подспорьем в борьбе с нелегалами станет указ президента РФ по обеспечению дополнительной транспортной безопасности в городах ЧМ-2018. С 1 июня по 17 июля в Казань будет запрещен въезд всех автобусов, за исключением регулярных, работающих на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. Правда, и их без ГЛОНАСС в Казань не пустят — транспортная дирекция ЧМ должна получать информацию о перемещениях каждого автобуса в режиме онлайн.

Впрочем, с муниципальными маршрутами тоже не все гладко. В Казани, Нижнекамске и Челнах растет число падений пассажиров в салоне движущегося транспорта. В погоне за планом водители совершают резкие маневры, а люди получают переломы и ушибы. Пока заработок водителей будет зависеть от числа проданных билетов — падения продолжатся, предрекает Хохорин. И предлагает взять на вооружение опыт Москвы и Санкт-Петербурга, которые оплачивают труд водителя, исходя из соблюдения им рабочего графика и ПДД.

7. Следкому указали на формализм

Тем временем в Лениногорске с муниципального рейса сняли пьяного водителя, а в Зеленодольске выявили шесть фактов перевозки людей в «самопально переоборудованных автобусах»: посадочные места в них демонтировали, установив вместо них лежаки. По данным фактам материалы ушли в Следком для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, однако следователи в действиях перевозчиков состава преступления не нашли. «В возбуждении дел отказано по формальным признакам, со ссылкой на отсутствие повторности действий виновных. В связи с этим надо понимать, что пока мы повторно отловим один и тот же автобус, да еще с тем же водителем, может произойти трагедия», — заявил министр на совещании в кабмине РТ.

В Казани, Нижнекамске и Челнах растет число падений пассажиров в салоне движущегося транспорта. Фото ufms.tatarstan.ru

8. Пьянству — бой

Лишь в Агрызском и Дрожжановском районе Татарстана нет водителей, которые после лишения прав продолжают пользоваться этими правами. В целом по республике не сдавших удостоверения пьяниц, наркоманов и других нарушителей — более 2 тысяч человек. Один такой в мае этого года в Верхнеуслонском районе сел за руль, выехал на встречную полосу и стал виновником аварии, сгубившей пять жизней.

Вот уже полгода сотрудники центрального аппарата УГИБДД МВД по РТ проводят выездные рейды по проблемным районам. За 542 выезда отловили 556 пьяных за рулем. В одном только Спасском районе за пару дней остановили шестерых нетрезвых водителей — местные гаишники задержали лишь одного. Кинул министр упрек и в адрес судов, которые не слишком охотно применяют к нарушителям наказание в виде административного ареста. В том числе к злостным неплательщикам автоштрафов. Особенно выделил Хохорин Азнакаевский суд, где по сравнению с прошлым годом количество административно арестованных снизилось более чем в два раза — с 77 до 31 человека.

Рустам Минниханов обратился к присутствующему на совещании зампреду по административным делам Верховного суда РТ Роману Гафарову и попросил применять к нетрезвым водителям самые жесткие меры, в пределах полномочий. Далее Минниханов сказал уже всем начальникам ГАИ, что с такими водителями церемониться нельзя, каков бы ни был их статус. «Поймаете меня — лишайте меня прав!» — сказал президент Татарстана и добавил, что считает пьяное вождение не менее опасным, чем убийство.

Ленар Сафин пообещал исправить выявленные проблемы уже в этом году. Фото Романа Хасаева

9. «Мы должны тебя сегодня сильно ругать»

Выступавший следом за Хохориным глава Миндортранса РТ Ленар Сафин хотел начать с вопроса готовности дорог Татарстана к зиме. Сказал, что подготовлены больше 1000 единиц спецтехники, заготовлены антигололедные реагенты и соль и поблагодарил президента за выделение новой техники. Однако Минниханов потребовал слов не об успехах. По его мнению, анализ главы МВД по РТ раскрыл слабые места работы. «По большому счету мы должны тебя сегодня сильно ругать!.. Где понимание? — 200 автобусов проезжают, а дорога не соответствует требованиям? — обратился президент к главному дорожнику. — После вашего выступления просто охота аплодисментами провожать вас на ваше место...»

«Я принимаю критику», — сориентировался Ленар Сафин и пообещал исправить выявленные проблемы уже в этом году. Упомянутая президентом дорога связывает в Нижнекамском районе железнодорожный переезд и очистные, на 8 километрах с 2008 года отсутствует искусственное освещение, разметка, знаки и аварийное ограждение, зато имеются многочисленные повреждения обочин. А главное, по этой убитой дороге ежедневно проезжают 200 автобусов, то есть — тысячи людей. Такой же участок соединяет Набережные Челны с водозабором в Тукаевском районе, разница лишь в том, что по данному маршруту еще и школьников возят.

10. Альтернативная автосеть

Дальше министр Сафин говорил уже о проблемах. Судя по сказанному, самой больной для него является все та же тема заказных перевозок, или «заказняков» на ведомственном сленге. По заказу ведомства питерский вуз провел анализ и выдал, что суммарный и фактически полностью теневой пассажиропоток на этом рынке — 6 млн человек в год, и только в Казань ежедневно въезжают-выезжают больше 550 заказных автобусов.

«Мы неоднократно со всеми «заказняками» встречались и предлагали им реализоваться. Попытки были. В том числе и положительные», — заявил министр и привел в пример челнинское ООО «ТЭК «Ак Барс Трансфер» (директор Николай Борисов). Зарегистрирована компания в одной из челнинских квартир, в 2016-м принимала участие в конкурсе Минтранса и получила свидетельство на обслуживание самого популярного маршрута Казань — Челны. В целях удобства пассажиров ООО обязалось «организовать провоз бесплатного «шаттла» от Привокзальной площади «Казань-1» до автовокзала «Восточный», сообщил Ленар Сафин и добавил, что перевозчик нарушил обязательство — стал возить людей, минуя автовокзал. В результате министерство через арбитраж пытается отозвать свидетельство на маршрут.

Самой больной для Сафина темой являются заказные перевозки. Фото tourister.ru

Что в этой истории положительного — не вполне понятно. Тем более что, со слов министра, тот же «Ак Барс Трансфер» в Челнах «пытается наладить свою сеть пассажирских перевозок, которые дублируют маршруты», и на территории автограда уже «образовано 13 (!) стихийных автостанций» — перевозчики паркуют автобусы вдоль проезжей части, срывают дорожные знаки запретов, закрывают регистрационные знаки своих авто от приборов фиксации.

«Все площадки нам известны, работа будет продолжена», — подытожил министр и предложил организовать совместные межведомственные проверки с участием налоговиков и прокуроров на подпольных автовокзалах в Казани и других городах. А еще Сафин поблагодарил Артема Хохорина за то, что вмешались в полукриминальные разборки на Привокзальной площади. Там с пуском «бесплатного «шаттла» до автовокзалов «Восточный» и «Южный» была попытка выжить конкурентов путем блокировки проезда, битья стекол и угроз водителям.