ООО Автовокзал «Восточный»
Общая информация
Автовокзал «Восточный» организовывает автобусные маршруты по восточным направлениям Татарстана. Пропускная способность составляет около 300 автобусов в сутки.
На территории автовокзала размещены крытые площадки для посадки и высадки пассажиров, стоянки для автобусов и такси.
Руководитель — Миннуллин Айрат Абдулович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, пр-кт Ибрагимова, 89 пом 34,35
- Телефон: (843) 259-30-37
- Сайт: http://vokzal-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020