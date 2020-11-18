Список компаний

ООО Автовокзал «Восточный»

Логистика и транспорт

Общая информация

Автовокзал «Восточный» организовывает автобусные маршруты по восточным направлениям Татарстана. Пропускная способность составляет около 300 автобусов в сутки.

На территории автовокзала размещены крытые площадки для посадки и высадки пассажиров, стоянки для автобусов и такси.

Руководитель — Миннуллин Айрат Абдулович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, пр-кт Ибрагимова, 89 пом 34,35
  • Телефон: (843) 259-30-37
  • Сайт: http://vokzal-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам