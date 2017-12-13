«Аргентинское танго» не впечатлило сильнейший клуб Европы из Татарстана

Казанский «Зенит» разгромом «Боливара» стартовал на клубном ЧМ по волейболу

Путь к единственному трофею, который отсутствует пока в ее коллекции, команда Владимира Алекно начала встречей с семикратным чемпионом Аргентины и финалистом последнего клубного первенства мира «Персональ Боливаром» из Аргентины. Несмотря на наличие в составе дружины Хавьера Вебера «звезд» мирового волейбола, которые на ОИ в Рио нанесли подопечным Владимира Романовича по сборной России поражение, первый шаг для сильнейшего клуба Старого Света — «Зенита» — оказался сравнительно легким (3:0). Дальше должно быть труднее, но титул клубного чемпиона мира надо завоевывать сейчас или никогда, считает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.



Время рассчитаться по долгам

Под новый год принято отдавать долги. На Олимпиаде-2016 в групповом турнире сборная России, руководимая Алекно, уступила второй (после Бразилии) по силам сборной Южной Америки в четырех партиях. И хотя руководил той сборной Аргентины не нынешний наставник чемпиона этой страны Вебер, и в итоге наши соотечественники почти дошли до пьедестала, а южноамериканцы споткнулись в четвертьфинале, против Михайлова, Вольвича, Вербова и их товарищей на олимпийский паркет выходили лидеры «Боливара» — Пабло Крер и его одноклубники Гонсалесы — либеро Алексис и связующий Демиан.

Кстати, один из сильнейших блокирующих Нового Света Крер в том матче набрал 11 очков (как и Вольвич), а вот лидер «Зенита» и сборной Максим Михайлов всего три. Это к вопросу о дополнительной мотивации подопечных Алекно. Между тем, сам Крер является одним из ведущих игроков «Боливара» — клуба, основанного в 2002 г. и в этом сезоне отобравшего у «Сан-Хуана» титул, которым тот владел в 2015 и 2016 годах. Национальное «золото» уже давно разыгрывается в «Серебряной стране» между этими двумя клубами, и «Боливар» владел им семь раз. Сезон 2016/17 вообще оказался для команды Вебера успешным — на клубном ЧМ-2016 его подопечные только на тай-брейке уступили «Трентино» «бронзу». В феврале же нынешнего года они дошли до финала южноамериканского клубного первенства (проиграв в решающем матче, между прочим, главному обидчику «Зенита» по клубным ЧМ — «Сада Крузейро») и вот вернули себе звание чемпиона своей страны. В этом немалая роль тренера, в бытность игроком 7 лет «капитанившего» в сборной Аргентины и дважды ставшего MVP чемпионата Бразилии. Как наставник он с 2009 по 2013 год руководил национальной командой Аргентины.

Самых больших успехов Никич добился со сборной, завоевав европейское «золото» в 2011-м и став победителем Мировой лиги в 2016-м



В межсезонье «Боливар» расстался с некоторыми ведущими игроками. В нижневартовский «Самотлор» не побоялся уехать диагональный Пабло Кукарцев, в «Хиросиму» отправился его австралийский коллега по амплуа Томас Эдгар, в «Олимпиакос» — болгарский доигровщик Тодор Алексиев. Новыми джокерами команды Вебера стали 23-летний болгарский доигровщик Розалин Пенчев, взявший со своей сборной «серебро» на Первых Европейских играх — 2015 в Баку, и лучший нападающий Мировой лиги-2011 диагональный Тео Лопес. Он был в составе сборной Бразилии, но на Олимпийских играх в Лондоне и, соответственно, в эпохальном финальном поединке против сборной Алекно не участвовал.

Еще об одном новобранце первого соперника «Зенита» в Польше надо сказать особо. 31-летний черногорец Милош Никич начал профессиональную карьеру в 2006-м в родной «Будваньска Ривьере». Потом судьба забрасывала связующего то в бельгийский «Кнак», то в итальянскую «Латину», а в 2012-м и вовсе в нижегородскую «Губернию». В Аргентину «сербский черногорец» перешел из «Модены», с которой в позапрошлом сезоне стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Но самых больших успехов Никич добился со сборной, завоевав европейское «золото» в 2011-м и став победителем Мировой лиги в 2016-м. Следует также заметить, что «Боливар» получил право представлять свою страну на клубном чемпионате мира как обладатель wild card.

Польша «излечилась» от волейбола?

Перед приездом в Польшу Алекно решил прибегнуть к ротации состава. Дебютную встречу нового розыгрыша Лиги чемпионов в Тулузе пропускали Михайлов, Леон, Вольвич и Вербов. В домашнем матче чемпионата Суперлиги с командой экс-наставника «Динамо-Таттрансгаза» Виктора Сидельникова «Ярославичем» тренерский штаб дал передышку Мэтью Андерсону. В обоих матчах легкой прогулки у фаворита не получилось, пришлось побеждать в четырех партиях. И на вопрос о физической форме наставник казанцев заметил, что настоящий ответ даст только предстоящий клубный чемпионат мира.

А вот во вчерашней игре у казанцев в старте вышла вся основная обойма — диагональные Леон и Андерсон, Самойленко и Вольвич в центре, Михайлов, связующий Бутько и Вербов-либеро. У «Боливара» на площадке тоже присутствовали главные герои — Крер, Лопес, Никич. Не удивили пустые трибуны лодзинской арены. В Польше, некогда слывшей волейбольной Меккой, наблюдается серьезный спад интереса к волейболу, что автору «Реального времени» на днях подтвердил посетивший спортивные мероприятия в Казани журналист крупнейшего варшавского издания «Wyborcza» Роман Имельски.

Алекно взял перерыв, расставил нужные акценты



Нет зрителей — нет и большого волейбола. Начали команды так, словно проводили контрольную встречу, повторяя механические движения, с переходом подачи от одной стороны к другой. До середины первого сета борьба (если так можно выразиться) шла совершенно равная. Когда на табло горело 15:15 аргентинцы во второй раз за партию накрыли атаку Михайлова, но повтор показал, что очко надо присуждать «Зениту».

После второго технического тайм-аута «пулемет Максим» (Михайлов, — прим. ред.) мощным «спайком» набрал важнейшее для команды 17-е очко, далее его партнеры поставили превосходный блок, и при отставании «–3» Вебер вынужден был взять тайм-аут. Не помогло — разрыв в счете только вырос в основном благодаря наладившейся обороне россиян. Два сетбола при счете 18:24 соперники усилиями Никича отыграли, но Алекно взял перерыв, расставил нужные акценты, и Леон, взмыв над сеткой, буквально прошил двойной блок — 25:20! Превосходство «Зенита» могло быть и большим, если бы казанцы включили свою фирменную подачу и уменьшили число ошибок, которых в партии набралось 10 штук.

«Аргентинское танго» играло недолго

Со старта второго сета «зенитчики» действовали немного вальяжно и отпустили соперника на два очка — 4:6. Но количество ошибок в их игре уменьшилось, и к первому техническому перерыву подопечные Алекно подошли, опережая «Боливар». Атака в исполнении Самойленко и Михайлова и блок обусловили постепенное «убегание» татарстанцев, и вновь при «–3» (8:11) Вебер собрал своих парней на перерыв, чтобы внести в их игру коррективы. На этот раз «взбучка» подействовала, и своим блоком южноамериканцы счет сравняли — 12:12. «Аргентинское танго» играло недолго — Леон зубодробительным выстрелом отправил команды на второй технический тайм-аут при счете 16:14.

Ближе к концовке партии у «Зенита» наконец-то полетела силовая подача, а Леон стал подтягиваться к Михайлову по числу набранных очков. Как машина заработал блок и, играя на далеких от предельных мощностях, казанцы, как и в первой партии, легко накатили на финиш сета — 25:19. При этом россияне снизили число своих ошибок до шести, что было важным в плане подготовки к следующим поединкам.

Леон зубодробительным выстрелом отправил команды на второй технический тайм-аут при счете 16:14



И в третий сет «Зенит» начал, как сытый кот, великодушно позволяющий полудохлой мыши немножко подышать, — 2:5. Затем включился эйсами лучший на блоке и на подаче в нашей команде Самойленко, вспомнил про свою пушку Леон, и абсолютно буднично россияне аргентинцев догнали и перегнали — 7:6. Однажды на приеме довелось сыграть даже тренеру аргентинцев Веберу и, надо отдать ему должное, профессионализма бывший игрок мирового уровня не утратил. Его парни пытались не отпускать чемпиона России — 8:8.

От возможного затягивания сета казанцев спасли сами соперники, сделав заступ и по традиции при «–3» (8:11) Вебер взял тайм-аут. Пауза расслабила «гладиаторов», они опять начали ошибаться в простых ситуациях, а у аргентинцев тем временем точнее и сильнее стала подача — 16:15.

Но приблизился эндшпиль встречи, и от расслабленности «сытой кошки» не осталось и следа. Обманный удар Леона по кончикам пальцев блокирующих, «железобетонный» блок, планеры от Вольвича. Непобедимая дружина Алекно переключила передачу и мгновенно добралась до «ленточки». Счет третьей партии 25:17 не оставляет необходимости для особых комментариев, а семь блоков Самойленко и более 25 на двоих успешных атак Михайлова и Леона говорят о неограниченных возможностях «людей Х».