АО Булгарнефть

Общая информация

ПАО «Булгарнефть» — одна из малых нефтяных компаний Республики Татарстан. Штаб-квартира компании расположена в Альметьевске.

АО «Булгарнефть» ведет разработку трех месторождений, находящихся в пределах двух административных районов Республики Татарстан. В Мамадышском районе расположено Шийское нефтяное месторождение. В Черемшанском районе расположены Западно-Сотниковское и Искринское нефтяные месторождения.

На 01.01.2017 общая добыча за весь период деятельности общества составила 3300 тыс. тонн. Текущие извлекаемые запасы нефти по месторождениям АО «Булгарнефть» на составили 5377 тыс. тонн, выработанность запасов составила 37,2%. Эксплуатационный фонд по состоянию на 01.01.2017 составляет 118 скважин.

По АО «Булгарнефть» годовая добыча нефти в 2016 г. составила 172976 тонн или 109,4% к нормам отбора.

Генеральный директор — Шагалеев Рауф Раисович

Председатель совета директоров — Тахаутдинов Шафагат Фахразович



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