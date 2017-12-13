Без новогодней мишуры: татарстанский бизнес экономит на корпоративах

Одни компании отказываются от вечеринок, другие празднуют вместе, чтобы дешевле арендовать зал

Бизнес начал отмечать новогодние корпоративы: для одних компаний это традиция, на которую не скупятся, к примеру, «Татспиртпром» более 3 млн рублей готов спустить в одну ночь. Другие стали экономить и предлагают сотрудникам организоваться самим и посидеть где-нибудь за свой счет. Рестораны, как и артисты, держат цены на уровне прошлого года. По словам новогодних ведущих, заказы сократились на треть, и даже в предновогоднюю неделю случаются вынужденные выходные. Дефицит внимания, связанный с дефицитом денег, чувствуют и московские артисты — снижают цены и едут в чес по регионам. Подробности в материале «Реального времени».

От «Рок-революций» до семейных прогулок

Если раньше закатить корпоратив считалось хорошим тоном и признаком успеха, то сейчас — мода на скромность. Общему празднику компании предпочитают посиделки отделами и за счет сотрудников. Именно так в этом году собирается поступить «Таттелеком», в прошлом году компания, кстати, тоже отказалась от корпоратива. «Данафлекс» тоже не будет устраивать праздник для сотрудников.

А вот «IСL—КПО ВС» не собирается изменять многолетним традициям. Казанское подразделение компании отпразднует Новый год 29 декабря. Каждый год вечеринка тематическая, в этот раз «Рок-революция». Отмечать будут в концерт-холле «Эрмитаж». Компания полностью платит за сотрудников, поэтому явка там практически 100%. На день раньше там же и тоже с рок-вечеринкой гуляет «БАРС груп». Участие платное, но стоимость символическая, уточняют организаторы — это больше гарантия, что человек действительно хочет пойти.

«Ак Барс» Банк, кроме традиционного корпоратива, устроит еще и семейный праздник для детей и супругов сотрудников в одном из казанских парков.

На широкую ногу будет гулять «Татспиртпром». Новый год компания отметит в ресторане «Максимилианс», за день аренды которого заплатит 2 млн рублей. Еще 1,28 млн потратят на шоу-программу с участием музыкантов, артистов и Деда Мороза. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок, исполнителем новогодних желаний компании стало ООО «Бюро волшебных услуг».

«IСL—КПО ВС» будет праздновать в концерт-холле «Эрмитаж». Фото kuda-kazan.ru



Казанское подразделение «Газпрома» новогодний корпоратив планирует провести в Татарской государственной филармонии имени Тукая, заплатив за аренду зала 961 тыс. рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика — имя его, впрочем, в документации не указано.

Деньги любят тишину, особенно бюджетные, или Как гуляют министерства

Вообще, компании с госучастием и государственные структуры о корпоративах предпочитают не распространяться. Одним из условий для приглашенных артистов является «никаких фотографий в «Инстаграм», от сотрудников требуют того же самого, чтобы не провоцировать народный гнев.

— Ну что народ думает, когда ЖКХ гуляет или организации, которые с бюджетными деньгами имеют дело? У нас же притчей во языцех стало, что все у них бесплатно. Но даже если министерство гуляет, то сотрудники какую-то сумму за стол платят. Нет сейчас такого, что разбрасываются бюджетными деньгами — все порядочно, без роскоши, без кутежа. Профком дает деньги, какую-то часть берут с сотрудников. Спортивная организация одна гуляет в этом году бюджетная, там 50/50 платят, — рассказывает «Реальному времени» Айдар Садыков, популярный ведущий банкетов и корпоративов.

Экономия на праздниках — тенденция последних лет, а в этом году особенно. С деньгами у людей хуже, чем в кризисном 2014-м. Свою лепту внесли крах «Татфондбанка», многочисленные долгострои и обманутые дольщики. Средний класс — основные клиенты рестораторов и артистов — потерял в доходах.

— Рестораны борются за клиентов, предлагают скидки. Фирмы тоже стараются всячески экономить. В самых дорогих ресторанах, уровня «Катыка», например, если раньше крупная фирма, начиная с дня энергетиков 19 декабря, бронировала зал и больше туда никто не заходил до 1 января, то сейчас делают сборные «Новые годы»: уже 5 фирм по 10 человек собираются и арендуют зал на 50 человек, чтобы это было чуть дешевле. Если раньше развлекательную программу заказывали у агентства, то сейчас многие доверяют ресторану, у которого есть стандартный набор артистов, — говорит Садыков.

Как уже писало «Реальное время», сами владельцы общепита практически не повысили цены на новогоднюю ночь, а некоторые даже понизили. На настоящий момент цены в казанских ресторанах, кафе и барах варьируются от 700 до 5 000 рублей на человека (в прошлом году: от 400 до 5 500 рублей). Средняя цена по Казани составит 2,4 тыс. рублей.



Роскошь не в моде: экономные клиенты и артисты-многостаночники

Люди начинают экономить на праздниках, а артисты, чтобы не потерять в деньгах, осваивают разные жанры. Дед Мороз и ведущий праздника в одном лице — не нонсенс, шесть часов артисты готовы отработать по цене четырех. Цены по сравнению с прошлым годом праздничные агентства не поднимали, не накручивают их и в новогодние праздники.



— У нас цены на уровне прошлого года, поэтому мы не ощущаем сокращения количества заказов. Может быть, некоторые пересматривают стоимость. Есть программы от 12 до 50 тысяч рублей. В этом году самые ходовые номера — на 25—28 тысяч. Цена зависит от количества артистов: в самом дорогом шоу 11 человек, самое бюджетное — «переодевашки», когда гостей клиента переодевают — это на компании, которые любят выпить и посмеяться, — говорит Параскева Колесникова, администратор творческой группы «Артист».

Иными словами, роскошь в этом году не в моде. Если в жирные 2008—2014 годы тот же Садыков сумел купить четыре квартиры, то сейчас даже в новогодней суматохе бывают вынужденные выходные.

— Раньше у меня с 11 декабря и далее каждый день были мероприятия. Сейчас так: два дня работаешь, день отдыхаешь, потом может быть снова два дня свободных. На 30—40% сократилось количество банкетов. И не только у меня. Историк моды Александр Васильев говорит, что и его мастер-классы по России и за рубежом ократились на 30—40%, — говорит собеседник «Реального времени».

По словам генерального продюсера концертного агенства ShowMakers group Владимир Шавгулидзе влияние банковского кризиса на отрасли сказалось, но незначительно. В последние годы артисты закалились настолько, что быстро приспосабливаются к трудностям.

— Падение банков сказалось, но говорить, что это главная проблема — неправильно. Всегда было такое — то один банк рухнет, то еще какое-нибудь потрясение, — говорит Шавгулидзе.

Москва не резиновая: артисты демпингуют и едут в провинцию

По словам Шавгулидзе, на доходах казанских артистах сказывается больше высокая конкуренция. Самые талантливые уезжают в Москву, уровень в регионах падает, а расценки приблизительно одинаковые.

— Лучшие ребята уезжают в Москву, но так как там тоже переполнен рынок, они вынуждены гастролировать за разумные деньги. И мы, чем звать наших заезженных артистов, предпочитаем новые свежие лица из столицы, — говорит Владимир Шавгулидзе.

То, что коллеги из Москвы в связи с переполненностью рынка обратили внимание на провинцию и снижают расценки, подтверждают местные артисты.

— Я ездил в Москву и для себя назвал сумму 70—80 тысяч, мне говорят: «Айдар, ты что? У нас резиденты «Камеди клаб» выступают за 90—100 тысяч!» То есть звезды звездами, а цены у них тоже не заоблачные, и об этом все говорят и артисты и ивент-компании. Сейчас западные артисты едут в Москву, московские к нам. Меня спасает только то, что я татарин — московские, нижегородские татары меня любят, поэтому я не жалуюсь, — говорит Садыков.

Больше всех на корпоративы в Татарстан зачастил Ренат Ибрагимов. Фото Олега Тихонова

При общей тенденции быть скромнее есть компании, которые предпочитают гулять редко, но ни в чем себе не отказывать. И Максим Галкин, и Николай Басков, и Валерия — лидеры прайс-листа российской эстрады — регулярно бывают в Татарстане. Причем шиковать любят не только нефтяники — Сергей Лазарев выступил на корпоративе «ТТС». Но больше всех зачастил Ренат Ибрагимов — то ли випов Татарстана потянуло к корням, то ли расценки приемлемые. Правда, и они растут с каждым днем — если 5 лет назад гонорар Ибрагимова составлял 50 тыс. рублей, то сейчас уже 350 тысяч.

Инга Герасименко Директор по персоналу «БАРС Груп» Главная вечеринка года у нас всегда тематическая. В этом году — Hard Rock cafe. Участие в вечеринке платное, но стоимость символическая. Для организаторов это больше гарантия, что человек действительно хочет пойти. Сумма, собранная за билеты, далеко не покрывает сумм, затраченных на организацию. Мы проводим «большой формат» с 2012 года. В этом году мы не услышали ни одного вопроса по поводу сбора денег. Коллеги из года в год убеждаются, что корпоративы «БАРС Груп» – одни из самых ярких в городе. Нам поступают предложения по выкупу билетов от сотрудников других компаний. Когда к нам приходят устраиваться на работу, в первую очередь спрашивают про наши вечеринки, и когда уже можно на них попасть. Мы гордимся, что смогли выстроить сильные тренды, и намерены продолжать. С нового года у нас будет создан целый отдел по развитию внутрикорпоративной культуры.

Михаил Каптюг основатель проектов «Умная Москва» и «Умная Казань» В этом году в Казани у нас необычный корпоратив. Мы вообще предпочитаем интеллектуальные развлечения — наши ребята совместно ходят играть в квизы. А в декабре мы решили все вместе отправиться на концерт группы ДДТ. Билеты мы оплачиваем от компании, остальное — на усмотрение работников. Так же мы пригласили несколько представителей ключевых партнеров, чтобы установить с ними более близкие отношения.

Юлия Тамазашвили управляющая коворкингом GrowUp Казань Все, кто работает в наших стенах — сотрудники расположившихся здесь компаний и предприниматели — ежедневно общаются. Таков формат самой площадки, здесь активное комьюнити. Поэтому Новый год GrowUp планирует отмечать совместно со всеми нашими резидентами в формате дружеской вечеринки: с барменом, фуршетом, тайным Сантой, но без ведущего, Дедушки Мороза со Снегуркой и торжественной программы, конечно. Будут сюрпризы и необычные развлечения, все карты раскрывать пока не будем. Праздновать будем в самом коворкинге. Мероприятие организует наш комьюнити-менеджер, обсуждая с резидентами, готовыми принимать участие в подготовке мероприятия. Финансируется Новый год в основном за счет коворкинга.

