Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT наградила «Заказчика года» и «Поставщика года»

Фото: Максим Платонов

1 декабря в Казани впервые прошла церемония награждения победителей проекта «Реальный рейтинг» — региональной отраслевой премии по ПФО, организованной интернет-газетой «Реальное время». Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT стала генеральным партнером премии и в рамках проекта учредила собственные, межотраслевые номинации — «Заказчик года» и «Поставщик года».

«Мы решили стать генеральным партнером премии «Реальный рейтинг», так как процесс отбора победителей в Премии очень схож со спецификой нашего бизнеса. На электронной торговой площадке ONLINECONTRACT создаются условия для честной, открытой и реальной конкуренции между поставщиками. Выигрывают от этого все: покупатели получают лучшие условия, а поставщики — заказы крупных компаний.

Чтобы отметить успехи и наших клиентов, в рамках премии мы учредили также свои номинации — «Заказчик года» и «Поставщик года» и наградили лучшие компании, работающие на площадке», — поделился Александр Гуров, директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

Для определения победителей по специальным номинациям, аналитики электронной площадки сравнили данные за год и выявили лидеров гонки. По итогам анализа деятельности более 40 000 клиентов, которые проводят на площадке закупки или участвуют в них, были отобраны 10 компаний. Если премия «Реальный рейтинг» сравнивает финансовые показатели компаний, то в номинации ЭТП ONLINECONTRACT специалисты выделили комплекс критериев, относящихся непосредственно к закупочной деятельности компаний на ЭТП.

Если премия «Реальный рейтинг» сравнивает финансовые показатели компаний, то в номинации ЭТП ONLINECONTRACT специалисты выделили комплекс критериев, относящихся непосредственно к закупочной деятельности компаний на ЭТП. Фото Олега Тихонова



При выборе победителя среди заказчиков (покупателей продукции и услуг) оценивалось пять критериев. Важную роль сыграла активность клиентов на площадке. Также оценивалось наличие стартовых цен в лотах, осуществление выбора поставщика по итогам закупки и другие. На выбор победителя в номинации «Поставщик года» повлияла активность клиентов и количество одержанных побед в закупках на ЭТП.

На победу в номинации «Заказчик года» претендовали ООО «КЭР-Генерация», АО «АГРОСИЛА», ПАО «АК БАРС» БАНК, ОАО «ТГК-16», ООО «ТНГ-Групп». Лучшим был признан сельскохозяйственный холдинг «АГРОСИЛА», который включает в себя предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники — всего 24 предприятия. АО «Агросила» в течение года разместило на площадке закупки по 10,6 тысячам лотов, из них в 88% случаев заказчик указывал стартовую цену. Этот фактор влияет на привлекательность закупки для участников, повышается конкуренция и заказчик получает лучшие условия.

Лидеры в номинации «Заказчик года»



сфера деятельности компания Балл Сельское хозяйство АО «АГРОСИЛА» 90,72 Энергетика ОАО «ТГК-16» 90,47 Нефтесервисная компания ООО «ТНГ-Групп» 83,19 Энергетика ООО «КЭР-Генерация» 83,02 Банки ПАО «АК БАРС» БАНК 82,65

Лидеры в номинации «Поставщик года»



сфера деятельности компания Балл Электротехника ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ»

Набережные Челны 91,06 Техобслуживание и ремонт

автотранспортных средств ООО «МАЗ-Сервис» 72,6 Электротехника ООО «Уралэнерго-Казань» 56,95 Связь и компьютеры ООО «Татинком-Компьютерс» 54,11 Металлопрокат и металлопродукция ООО «Камская металлобаза» 39,38

За звание «Поставщик года» боролись ООО «МАЗ-Сервис», ООО «Камская металлобаза»,ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» Набережные Челны, ООО «Татинком-Компьютерс», ООО «Уралэнерго-Казань». Победу одержала компания из Набережных Челнов — ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ». Организация успешно работает на рынке уже 18 лет и занимается поставкой энергосберегающего оборудования; продажей электроустановочных изделий, кабелей, проводов, лампочек, выключателей, розеток; разработкой проектов освещения, молниезащиты, шинопроводов, кабельного электрообогрева и электроснабжения. ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ» Набережные Челны за год подавало предложения по 22 тысячам лотов и в каждом третьем было выбрано поставщиком.

ЭТП ONLINECONTRACT провела на мероприятии благотворительный аукцион. Победителем стал участник, предложивший цену в пять раз выше стартовой. Фото Олега Тихонова



Организаторы напомнили, что на ЭТП ONLINECONTRACT проводятся не только закупки, но также и продажа имущества в форме аукционов. На церемонии награждения премии «Реальный рейтинг» электронная торговая площадка ONLINECONTRACT также провела благотворительный аукцион, денежные средства от которого будут перечислены в фонд «День добрых дел». Победитель аукциона предложил цену в пять раз выше стартовой и выкупил лот за 15 000 рублей. Директор электронной торговой площадки Александр Гуров во время проведения аукциона сообщил интересные факты из жизни площадки. Например, максимальная наценка в аукционах за 10 лет работы ЭТП на рынке была достигнута при продаже отходов меди — цена выросла в 30 раз, при этом количество шагов в процедуре достигло также рекордного значения — 5 581 шагов. Максимальная сумма наценки на ЭТП при проведении аукциона (продажа катализатора «Этокс») составила около 96 млн рублей. Рекордом площадки по количеству участников аукциона стал показатель 16 участников — именно такое количество компаний подавали предложения при продаже лома жаростойкой стали. Самый необычный лот — через площадку продавали самолет Як 40 21504 1978 года выпуска!

«Любой бизнесмен по своей природе боец и лидер, а такие премии, как «Реальный рейтинг», еще больше подстегивают — каждому хочется оказаться в числе самых успешных. В Татарстане, да и во всем Поволжье, не хватало такой мотивирующей бизнес-премии. Надеюсь, наше начинание с интернет-газетой «Реальное время» станет ежегодной доброй традицией и поводом для встречи лучших из лучших», — выразил надежду Александр Гуров, директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

Интернет-газета «Реальное время»