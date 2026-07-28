В Госдуме предложили предоставлять услуги социальных нянь по России

Соответствующее письмо направлено министру труда Антону Котякову

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме выступили с инициативой сделать услугу «социальная няня» федеральной гарантией. Соответствующее письмо направлено министру труда Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Сейчас в ряде субъектов России уже действует услуга социальных нянь: она позволяет использовать инфраструктуру соцобслуживания для кратковременного присмотра за ребёнком раннего возраста. Однако решение о ее включении в региональную программу, категориях получателей, объёме оплачиваемых часов и порядке организации присмотра регионы принимают самостоятельно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне гарантию бесплатной услуги «социальная няня» для семей с детьми до трёх лет. В рамках инициативы минимальный объём бесплатного присмотра составит не менее 20 часов в месяц на семью. Помощь можно будет получать либо на дому, либо в организации социального обслуживания.

Напомним, недавно в России предложили выплачивать прожиточный минимум неработающим родителям, занимающимся уходом за детьми. В Кировской области уже принят закон, который предусматривает ежемесячные выплаты для неработающих бабушек, дедушек и иных родственников, которые сидят с малышами до трех лет. Эта инициатива получила неофициальное название «бабушкина зарплата» и заинтересовала многих демографов.

Галия Гарифуллина