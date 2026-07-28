European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики на состязания

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

— Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном. Решение приводит правила European Gymnastics в соответствие с действующими решениями World Gymnastics, — говорится в сообщении.

При этом на соревнования, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля, может распространяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Это возможно только в случаях, когда законодательство или обязательные требования госорганов принимающей страны не разрешают использовать российскую государственную символику.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Переходный порядок распространяется только на демонстрацию государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям, права на проведение которых будут предоставлены после 28 июля.

Напомним, Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полном снятии ограничений с российских спортсменов — они смогут выступать с национальным гимном и под флагом. Новые правила начали действовать с 28 июля.

Галия Гарифуллина