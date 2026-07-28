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Путин поручил изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном

19:49, 28.07.2026

Российский лидер подписал распоряжения о проведении соответствующих переговоров

Путин поручил изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил изменить военно-техническое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер подписал два распоряжения, в которых говорится о проведении переговоров с Казахстаном и Узбекистаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве между странами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно первому документу, одобрено проведение переговоров о заключении протокола о внесении изменений в договор между Россией и Казахстаном о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. Второе распоряжение предполагает старт переговоров по корректировке договора между РФ и Узбекистаном о развитии военно‑технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.

Напомним, недавно Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. Она выросла до 2,426 млн человек.

Галия Гарифуллина

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