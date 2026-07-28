ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшие недели
Но определенности нет, добавляет источник издания
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут приехать в Россию в ближайшие недели, но определенности нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в некоторых западных изданиях сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Украину в ближайшие две недели.
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