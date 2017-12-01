СПИД идет на спад? В Татарстане второй год фиксируют снижение числа заболевших

В день борьбы с ВИЧ-инфекцией — самые значимые факты о ней в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Из хороших новостей — то, что новых заболевших ВИЧ-инфекцией в Татарстане стали регистрировать меньше. Второй год в республике наблюдают снижение заболеваемости — диагноз ставится на 5% реже, чем в предыдущие годы. Изменились и пути передачи — если раньше ВИЧ считался болезнью сексуальных меньшинств, то сегодня основная масса заразившихся инфекцию получает через гетеросексуальные контакты — повышается заболеваемость среди женщин. Самые важные факты о болезни, которую назвали чумой прошлого века, — в материале «Реального времени».

1. ВИЧ-статистика: 38 млн в мире, из них 1 млн в России

Всего в мире зарегистрировано 38 млн случаев заболевания ВИЧ. Ежегодно вирус выявляется у 3 млн человек, а умирают от болезней, связанных с ВИЧ, 2,5 млн человек. В России на 1 декабря 2017 года зарегистрирован 1 млн случаев заражения ВИЧ, умерло 269 тысяч человек. В 2017 году в России диагноз ВИЧ был поставлен 103 тысячам человек.

2. Казань, Челны и Альметьевск — самые неблагополучные в РТ

В Татарстане на 1 декабря зарегистрирован 22 191 случай ВИЧ-инфекции, на учете с этим диагнозом сейчас состоят 13 тысяч человек, из них 104 ребенка.

Самые неблагополучные по ВИЧ в Татарстане города — Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. Заболевание чаще регистрируется у людей 30—35 лет.

«Темп убыли ВИЧ-инфекции в Татарстане мы фиксируем второй год подряд, он составляет 8,3%, в то время как в России темп прироста 5,3%», — рассказала в День борьбы со СПИДом Фарида Яркаева. Фото minzdrav.tatarstan.ru



3. В Татарстане ВИЧ идет на спад

Медики отмечают, что ситуация в Татарстане стабилизировалась, пик подъема заболеваемости 2001—2003 годов пройден и даже наблюдается некоторое снижение.

— Темп убыли ВИЧ-инфекции в Татарстане мы фиксируем второй год подряд, он составляет 8,3%, в то время как в России темп прироста 5,3%, — рассказала в День борьбы со СПИДом Фарида Яркаева, заместитель министра здравоохранения Татарстана, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

4. Группы риска — больше не основные источники заражения

Потребители внутривенных наркотиков, гомосексуалисты и проститутки, которые раньше считались основными группами риска, теперь таковыми не являются. Более половины татарстанцев, у которых ВИЧ диагностирован в этом году, заразились через гетеросексуальные контакты. 46% — через потребление наркотиков.

— Среди новых случаев около 63% — мужчины. Но происходит феминизация процесса — все больше заражаются женщины. В Татарстане 104 ребенка, которые инфицировались от своих матерей во время родов и грудного вскармливания, — такой путь тоже имеет место, но своевременное лечение может снизить риск заражения. В Татарстане нам это удалось до 0,4%, — рассказала Яркаева.

5. Лечение препаратами от ВИЧ получает только половина инфицированных

58% от всех состоящих на учете по ВИЧ в Татарстане получают лечение антиретровирусными препаратами. В России эта цифра составляет 44%. В идеале все состоящие на учете должны получать терапию, но нормативы Минздрава РФ таковы, что препараты назначаются только при снижении иммунных клеток до 350. Когда человек узнает о диагнозе, количество иммунных клеток около 1000 — это очень хороший показатель. В США, Израиле и нескольких странах Западной Европы лечение назначается сразу же. Это позволяет снизить уровень вирусной нагрузки у инфицированного до неопределяемого, и человек становится безопасен для полового партнера даже при незащищенном контакте.

«Пока мы не сделаем все возможное, чтобы люди понимали, что через укусы насекомых передача невозможна, пока мы все это не донесем, ВИЧ будет распространяться», — говорит Светлана Изамбаева. Фото Андрея Костянова (svoboda.org)



6. Невежество способствует распространению ВИЧ

Информирование населения о способах заражения — лучший способ профилактики ВИЧ. Инфекция передается через незащищенный половой контакт, через кровь, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку. ВИЧ не передается через рукопожатия, совместные занятия спортом, объятия.

— Сейчас мы проводим лекции в вузах, и когда я спрашиваю: «Кто считает, что ВИЧ передается через укусы насекомых?» — 150 из 200 студентов поднимают руки! И пока мы не сделаем все возможное, чтобы люди понимали, что через укусы насекомых передача невозможна, пока мы все это не донесем, ВИЧ будет распространяться, — говорит Светлана Изамбаева, руководитель Фонда помощи женщинам и детям с ВИЧ.

7. Дискриминация ВИЧ-инфицированных

ВИЧ-инфицированные имеют право на трудоустройство, образование, услуги здравоохранения — все те права, что и все граждане. Тем не менее из-за недостаточной информированности окружающих они часто сталкиваются с дискриминацией. Это заставляет их скрывать диагноз, отказываться от лечения, тем самым они подвергают риску не только свою жизнь, но и становятся источником заражения.

— Людям, живущим с ВИЧ, необходима психологическая поддержка. И не только им, но и членам семьи — бабушкам, которые воспитывают ВИЧ-инфицированных подростков, мужьям, женам, — говорит Изамбаева.

8. Благотворительные фонды помогают бороться с ВИЧ

Финансирование психологической помощи государством не осуществляется, поэтому ее взяли на себя благотворительные фонды. Фонд Изамбаевой, к примеру, впервые этим летом организовал летний лагерь для детей с ВИЧ. Правда, организация сопровождалась сложностями, связанными с невежеством. Некоторые гостиницы отказывали в размещении детей, так как боялись заражения через посуду и постельное белье.

В Татарстане существует фонд «Вера», который оказывает поддержку наркоманам и осужденным с ВИЧ.

Провериться на ВИЧ можно бесплатно в республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, акции по экспресс-тестированию проводятся на общественных мероприятиях. Фото Максима Платонова



9. Научить не бояться диагноза

Важно не только поставить диагноз, но и помочь человеку побороть страх перед ним. 10% людей, у которых выявили ВИЧ, не становятся на учет.

— Когда выявили ВИЧ-инфекцию, главная наша задача, чтобы человек не ушел в себя, не вступал в различные СПИД-диссидентские течения, не отрицал своего диагноза. Человек, получая информацию о том, что он ВИЧ-инфицирован, должен знать, что это не смертельно опасное заболевание, что есть препараты, есть система мониторинга заболевания, и он может полноценно жить. Человек, который получает лечение, становится на 96% менее опасным для своего партнера — этот фактор тоже влияет на эпидситуацию, — отметил руководитель Республиканского центра СПИД Нияз Галиуллин.

10. Провериться на ВИЧ можно бесплатно

Провериться на ВИЧ можно бесплатно в республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, акции по экспресс-тестированию проводятся на общественных мероприятиях.

— Если 3 года назад к нам приходили тестироваться 50—60 человек, то сегодня — 150—160. Для нас это говорит о том, что люди начинают рассматривать ВИЧ как заболевание, а не как заразу или приговор, что люди начали заботиться о своем здоровье, — сказал Галиуллин.

Обязательное обследование на ВИЧ проходят все пациенты, поступающие в стационары Татарстана, порядка 35% новых случаев заболевания выявляется там.