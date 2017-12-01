СПИД идет на спад? В Татарстане второй год фиксируют снижение числа заболевших
В день борьбы с ВИЧ-инфекцией — самые значимые факты о ней в Татарстане
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Из хороших новостей — то, что новых заболевших ВИЧ-инфекцией в Татарстане стали регистрировать меньше. Второй год в республике наблюдают снижение заболеваемости — диагноз ставится на 5% реже, чем в предыдущие годы. Изменились и пути передачи — если раньше ВИЧ считался болезнью сексуальных меньшинств, то сегодня основная масса заразившихся инфекцию получает через гетеросексуальные контакты — повышается заболеваемость среди женщин. Самые важные факты о болезни, которую назвали чумой прошлого века, — в материале «Реального времени».
1. ВИЧ-статистика: 38 млн в мире, из них 1 млн в России
Всего в мире зарегистрировано 38 млн случаев заболевания ВИЧ. Ежегодно вирус выявляется у 3 млн человек, а умирают от болезней, связанных с ВИЧ, 2,5 млн человек. В России на 1 декабря 2017 года зарегистрирован 1 млн случаев заражения ВИЧ, умерло 269 тысяч человек. В 2017 году в России диагноз ВИЧ был поставлен 103 тысячам человек.
2. Казань, Челны и Альметьевск — самые неблагополучные в РТ
В Татарстане на 1 декабря зарегистрирован 22 191 случай ВИЧ-инфекции, на учете с этим диагнозом сейчас состоят 13 тысяч человек, из них 104 ребенка.
Самые неблагополучные по ВИЧ в Татарстане города — Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. Заболевание чаще регистрируется у людей 30—35 лет.
3. В Татарстане ВИЧ идет на спад
Медики отмечают, что ситуация в Татарстане стабилизировалась, пик подъема заболеваемости 2001—2003 годов пройден и даже наблюдается некоторое снижение.
— Темп убыли ВИЧ-инфекции в Татарстане мы фиксируем второй год подряд, он составляет 8,3%, в то время как в России темп прироста 5,3%, — рассказала в День борьбы со СПИДом Фарида Яркаева, заместитель министра здравоохранения Татарстана, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
4. Группы риска — больше не основные источники заражения
Потребители внутривенных наркотиков, гомосексуалисты и проститутки, которые раньше считались основными группами риска, теперь таковыми не являются. Более половины татарстанцев, у которых ВИЧ диагностирован в этом году, заразились через гетеросексуальные контакты. 46% — через потребление наркотиков.
— Среди новых случаев около 63% — мужчины. Но происходит феминизация процесса — все больше заражаются женщины. В Татарстане 104 ребенка, которые инфицировались от своих матерей во время родов и грудного вскармливания, — такой путь тоже имеет место, но своевременное лечение может снизить риск заражения. В Татарстане нам это удалось до 0,4%, — рассказала Яркаева.
5. Лечение препаратами от ВИЧ получает только половина инфицированных
58% от всех состоящих на учете по ВИЧ в Татарстане получают лечение антиретровирусными препаратами. В России эта цифра составляет 44%. В идеале все состоящие на учете должны получать терапию, но нормативы Минздрава РФ таковы, что препараты назначаются только при снижении иммунных клеток до 350. Когда человек узнает о диагнозе, количество иммунных клеток около 1000 — это очень хороший показатель. В США, Израиле и нескольких странах Западной Европы лечение назначается сразу же. Это позволяет снизить уровень вирусной нагрузки у инфицированного до неопределяемого, и человек становится безопасен для полового партнера даже при незащищенном контакте.
6. Невежество способствует распространению ВИЧ
Информирование населения о способах заражения — лучший способ профилактики ВИЧ. Инфекция передается через незащищенный половой контакт, через кровь, при использовании нестерильных медицинских инструментов и от матери к ребенку. ВИЧ не передается через рукопожатия, совместные занятия спортом, объятия.
— Сейчас мы проводим лекции в вузах, и когда я спрашиваю: «Кто считает, что ВИЧ передается через укусы насекомых?» — 150 из 200 студентов поднимают руки! И пока мы не сделаем все возможное, чтобы люди понимали, что через укусы насекомых передача невозможна, пока мы все это не донесем, ВИЧ будет распространяться, — говорит Светлана Изамбаева, руководитель Фонда помощи женщинам и детям с ВИЧ.
7. Дискриминация ВИЧ-инфицированных
ВИЧ-инфицированные имеют право на трудоустройство, образование, услуги здравоохранения — все те права, что и все граждане. Тем не менее из-за недостаточной информированности окружающих они часто сталкиваются с дискриминацией. Это заставляет их скрывать диагноз, отказываться от лечения, тем самым они подвергают риску не только свою жизнь, но и становятся источником заражения.
— Людям, живущим с ВИЧ, необходима психологическая поддержка. И не только им, но и членам семьи — бабушкам, которые воспитывают ВИЧ-инфицированных подростков, мужьям, женам, — говорит Изамбаева.
8. Благотворительные фонды помогают бороться с ВИЧ
Финансирование психологической помощи государством не осуществляется, поэтому ее взяли на себя благотворительные фонды. Фонд Изамбаевой, к примеру, впервые этим летом организовал летний лагерь для детей с ВИЧ. Правда, организация сопровождалась сложностями, связанными с невежеством. Некоторые гостиницы отказывали в размещении детей, так как боялись заражения через посуду и постельное белье.
В Татарстане существует фонд «Вера», который оказывает поддержку наркоманам и осужденным с ВИЧ.
9. Научить не бояться диагноза
Важно не только поставить диагноз, но и помочь человеку побороть страх перед ним. 10% людей, у которых выявили ВИЧ, не становятся на учет.
— Когда выявили ВИЧ-инфекцию, главная наша задача, чтобы человек не ушел в себя, не вступал в различные СПИД-диссидентские течения, не отрицал своего диагноза. Человек, получая информацию о том, что он ВИЧ-инфицирован, должен знать, что это не смертельно опасное заболевание, что есть препараты, есть система мониторинга заболевания, и он может полноценно жить. Человек, который получает лечение, становится на 96% менее опасным для своего партнера — этот фактор тоже влияет на эпидситуацию, — отметил руководитель Республиканского центра СПИД Нияз Галиуллин.
10. Провериться на ВИЧ можно бесплатно
Провериться на ВИЧ можно бесплатно в республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, акции по экспресс-тестированию проводятся на общественных мероприятиях.
— Если 3 года назад к нам приходили тестироваться 50—60 человек, то сегодня — 150—160. Для нас это говорит о том, что люди начинают рассматривать ВИЧ как заболевание, а не как заразу или приговор, что люди начали заботиться о своем здоровье, — сказал Галиуллин.
Обязательное обследование на ВИЧ проходят все пациенты, поступающие в стационары Татарстана, порядка 35% новых случаев заболевания выявляется там.
комментарии