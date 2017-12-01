Новости общества

10:54 МСК
Новости раздела
Общество

Военнопленные в ТАССР: евреи вермахта, юные бойцы «Гитлерюгенда» и самураи императорской армии

07:00, 01.12.2017 78

«И милость к падшим призывал»… Иностранные пленные в Татарстане

Военнопленные в ТАССР: евреи вермахта, юные бойцы «Гитлерюгенда» и самураи императорской армии

Споры вокруг высказывания уренгойского школьника о немецких военнопленных в СССР бесспорно надолго заняли место в информационной повестке страны. Отвечая на высказывание мальчика, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля Михаил Черепанов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает о солдатах вермахта, оказавшихся в ТАССР. Колумнист нашей интернет-газеты рассуждает о непростом вопросе гуманности победителя к врагу.

Ежегодно 9 мая, в День Победы, на Архангельском кладбище в Казани председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и средств массовой информации возлагают венки и цветы к памятному знаку «воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны». Проще говоря — к могилам военнопленных солдат вермахта.

Как можно объяснить эту многолетнюю традицию?

Ежегодно 9 мая, в День Победы, на Архангельском кладбище в Казани Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, ветераны возлагают цветы к памятному знаку «воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны». Проще говоря — к могилам военнопленных солдат вермахта.

Вопрос риторический

После выступления российского школьника в немецком Бундестаге у нас снова разгорелись невероятные словесные битвы о том, что такое «патриотизм», «гуманизм», «оправдание фашизма», как преподается история войны в школе.

Не хочется пересказывать суть споров, каждый желающий сможет прочесть их в интернете. Напомню лишь о том, что старшеклассник из города Новый Уренгой провинился своим гуманным высказыванием в адрес солдата вермахта. Неверно назвал его «безвинной жертвой».

Конечно, нельзя называть солдат гитлеровской армии, даже умерших в нашем плену, «невиновными жертвами обмана». Большинство из них пришло в нашу страну для того, чтобы прежде всего убивать местное население, освобождать жизненное пространство для немцев до Волги. Виноват ли российский школьник в том, что ему никто не рассказал о планах Гитлера уничтожить 140 миллионов советских граждан в Поволжье, на Урале и в Сибири с помощью ракет средней дальности и уранового оружия массового поражения? Почему об этом до сих пор знают только американцы из трофейных документов? Кто мешает объяснить нашим детям и внукам — каковы были бы масштабы трагедии для нашей страны, если бы вермахт победил?

И ничего удивительного, что современные старшеклассники не знают сути понятий «фашизм» и «нацизм». С экранов телевидения постоянно слышится, что «фашисты» сейчас сидят в правительствах чуть ли не всех соседних государств, и уж тем более в США. Фашистами называют вандалов, творящих погромы на кладбищах, и тех, кто пытается оправдать попытки миллионов военнопленных просто выжить. Не удивлюсь, если завтра этим клеймом пометят простых хулиганов.

Могилы на Архангельском кладбище

Официальные российские пропагандисты с телеэкрана совершенно девальвировали само понятие величайшего преступного учения в человеческой истории.

А суть выступления Коли Десятниченко была в том, что ему жаль одного из немцев, который не по своей воле попал на фронт и умер в советском плену.

Еще неизвестно, что сегодня страшнее — признание всех соседей фашистами (в том числе и живущих рядом) или гуманизм к побежденному врагу?

Напомню так называемым «патриотам», кто жаждет крови реванша до сих пор: отлично зная, какие зверства совершали нацисты в нашей стране, советские солдаты, наши деды в Германии не убивали немецких детей и женщин, а делились с ними последним пайком. Это было то, чем наш солдат отличался от немецкого: гуманизм победителя, человечность уверенного в своей правоте.

Один из немцев рассказывал мне о том, как 19-летним мальчишкой попал в плен на Невском Пятачке близ Питера в 1943 году. Как ему удалось убежать по улицам блокадного города и месяц прятаться в развалинах. И подкармливала его (сам бы не поверил никогда) ленинградка, пережившая ужас блокады. И хотя это было недолго, фриц снова попал в руки НКВД, память о гуманизме русской женщины осталась в его душе на всю жизнь.

А я ему рассказал о том, что моего деда — Михаила Черепанова — не выдал гестаповцам на территории оккупированной Бельгии немецкий крестьянин. Поняв, что перед ним беглец из лагеря, он дал ему монетку, махнул рукой и сказал: «Беги, ваши в горах».

На том же кладбище Елабуги есть кресты в память о захороненных солдатах вермахта

О гуманности к пленному врагу

7 июня 2014 года в Елабуге на Петропавловском кладбище состоялось открытие мемориала австро-венгерским военнопленным. Тем, кто умер в 1914—1918 годах, в годы Первой мировой войны. Установлены мраморные плиты с фамилиями сгинувших на чужбине солдат противника. Правда, тогда еще не шла речь о стремлении уничтожить наше население…

Но рядом, на том же кладбище Елабуги есть кресты в память о захороненных солдатах вермахта. Это уже 1943—1949 годы. Те самые, которые дошли от Германии до нашей Волги, выжигая все живое по пути. Не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Но оказавшиеся в наших лагерях в качестве пленного.

Есть много воспоминаний солдат вермахта, в том числе опубликованных Елабужским краеведческим музеем, о том, как они жили в Татарии уже после войны.

Большинство из них удивлялись гуманному отношению к себе со стороны советских людей. Конечно, им приходилось зарабатывать свой паек. Жившие в Елабуге немцы были задействованы в добыче торфа и заготовке древесины. Те, кто жил в Казани, — на строительстве завода и жилого сектора в районе улицы Восстания, дома культуры в поселке Дербышки и Татарского театра оперы и балета на площади Свободы. В Зеленодольске пленные работали даже на оборонных заводах. А в Арске отстроили больницу.

Первые пленные появились в Татарии уже в марте 1943 года, после Сталинградской битвы. Их привозили десятками тысяч. Судя по сохранившимся спискам, среди пригнанных в Арск, Зеленодольск и Елабугу немецких военнопленных разразилась эпидемия, которая покосила многих.

Одними из первых 11 марта 1943 года в спецгоспитале №3655 города Арска умерли капитан вермахта Герман Рейнер, старшие лейтенанты Генрих Карл Мильес (39 лет), Вернер Франц Пецольт (28 лет), Мартин Роберт Цвенгер (27 лет), лейтенанты Ганс Кляст (23 года), Альберт Август Огто (26 лет), Вильгельм Вортман (27 лет).

18 марта 1943 года там же умерли рядовые 16-летний Абрам Мойшевич Визель и 19-летний Горт Альфредович Беер. Оба евреи. Как они попали в вермахт, остается лишь догадываться. Но всего среди пленных только в Арске весной 1943 года умер 31 еврей — военнослужащий Германии.

В арском списке умерших есть по двое 16-, 17- и 18-летних бойцов «Гитлерюгенда». 27 человек оставили этот свет в 19 лет, 49 – в 20 лет, 60 – в 21 год. Совсем еще мальчишки. Можем ли мы считать их безвинными? Не думаю. А вот жертвами фашистской пропаганды — пожалуй. Из любого мальчишки и даже девчонки, как показывают последние события, можно сделать фанатика-террориста. Но перестают ли они после этого быть детьми, игрушками в руках взрослых, вызывающих у любого нормального человека лишь сочувствие?

В марте 1943 года в Арском спецгоспитале умерли 123 пленных. Всего в том году — 237 человек. В 1944 году — еще 565 человек. В 1945 году — 313 человек. В 1946 году — 30 человек. Итого за 4 года существования лагеря в Арском районе официально зафиксирована смерть 1 145 солдат и офицеров вермахта.

Около 500 военнопленных с 1943 по 1949 годы умерли в лагере МВД №97 города Елабуги.

Несколько сот солдат вермахта нашли свою могилу на кладбище лагеря МВД №119 в городе Зеленодольске. Были подобные лагеря в Зеленодольском и Менделеевском районах. Сколько же всего солдат Германии и ее союзников захоронено в земле Татарстана — знают только спецслужбы. До конца списки не рассекречены до сих пор.

Лагерь в Елабуге

Что же касается гуманности к побежденному врагу, могу напомнить, что за могилами бывших оккупантов ухаживают курсанты Елабужской школы милиции.

За что же воздавать почести противнику?

В списках похороненных в нашей республике пленных граждане нескольких государств Европы — кроме немцев и австрийцев — венгры, французы, югославы, бельгийцы, итальянцы, литовцы, чехи и словаки. До недавнего времени было немало и японцев. Но в конце ХХ века сотрудники министерства здравоохранения и благосостояния Японии во главе с начальником отдела господином М. Ито эксгумировали всех своих соотечественников, кремировали и увезли их прах на родину.

В каждой цивилизованной стране действует заповедь: каждый человек имеет право быть достойно преданным земле, за какую бы идею он ни сражался, к какой бы национальности ни принадлежал. На территории ФРГ сотни тысяч могил советских военнопленных охраняются и благоустраиваются местными властями.

И это именно немецкие студенты бесплатно отсканировали и выложили в интернете миллионы карточек с данными наших соотечественников, умерших в плену. Сегодня каждый может узнать не только сведения о гибели близкого человека, но иногда даже увидеть его последнее фото.

Гуманность нередко порождает ответное чувство. Так же как и безграничная ненависть не может не получить зеркальный результат.

А вывод такой: среди пленных, которые покоятся в нашей земле, не было ни гестаповцев, ни эсэсовцев: так далеко их не направляли. На объектах Татарии работали, как правило, обыкновенные солдаты и офицеры вермахта. Вина их в том, что они принимали участие в сражениях оккупационной армии с нашей. Но у многих из них не спрашивали желания надевать мундир. Они умерли на чужбине, выполняя бессмысленные приказы своего фюрера. Своей судьбой и работой в плену они заслужили если не прощение, то хотя бы жалость победителя. Не думаю, что скромные надгробья на их могилах и слова о примирении враждующих сторон будут оскорблением памяти наших солдат.

По обычаям самураев (газета «Конец недели», 11.04.1998 года)

Через месяц на историческую родину будут отправлены первые урны с прахом японских солдат и офицеров, которые вот уже более полувека покоятся в татарстанской земле.

Договоренность об этом была достигнута во время недавнего визита в нашу республику делегации министерства здравоохранения и благосостояния Японии во главе с начальником отдела господином М. Ито.

По поручению кабинета министров РТ я сопровождал гостей из Японии по районам республики. И видел, с какой дотошностью разыскивают они следы своих солдат. Например, узнав, что в Арске похоронен всего один японец, делегация специально съездила туда, чтобы убедиться на месте в сохранности его могилы. Приятно удивил их тот факт, что и в Казани, на Архангельском кладбище, сохранилась не только могила одного из японских солдат, но и надгробье из мраморной крошки с надписью.

Японская делегация провела переговоры с администрациями Казани, Арска и Елабуги и получила «добро» на проведение эксгумации останков солдат для сожжения и отправки праха на родину. Сжигать останки эксгуматоры будут непосредственно у мест захоронения на железных листах-поддонах. За 10 лет, что японцы ведут поиск на территории России, эта технология у них отработана.

Дело в том, что по древнему самурайскому обычаю тела погибших в сражении должны быть обязательно преданы огню, а урна с прахом помещена в семейную усыпальницу с соответствующими воинскими почестями. До тех пор, пока это не сделано, родственники будут чувствовать свою вину перед погибшим. В случаях, когда установить принадлежность останков тому или иному воину не удается, урны с прахом помещаются в специально созданном мемориале.

Общаясь с японскими специалистами, я понял, насколько озабочена их страна проблемой захоронения всех своих соотечественников, погибших на войне. Для этого святого дела там не жалеют ни сил, ни средств. У нас же, увы, не находится денег даже на то, чтобы похоронить по-человечески защитников Отечества, кости которых до сих пор лежат на полях былых сражений. Не храним мы, к сожалению, и могилы солдат, умерших в годы войны в казанских госпиталях: на сегодня только на Арском кладбище из 5 тысяч красноармейских могил уцелело чуть больше 500. Останки остальных защитников Родины выброшены из земли безжалостными мародерами, зарабатывающими на обустройстве новых захоронений в престижных местах.

Может быть, хоть у японцев поучимся тому, как надо относиться к памяти павших солдат?

Михаил Черепанов, фото предоставлены автором
Справка

Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля; председатель ассоциации «Клуб воинской славы»; член редколлегии Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. Преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского творчества им. А. Алиша. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, лауреат Государственной премии РТ.

  • Родился в 1960 году.
  • Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «журналистика».
  • Руководитель рабочей группы (с 1999-го по 2007 год) Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
  • С 2007 года работает в Национальном музее РТ.
  • Один из создателей 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 19 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан и др.
  • Создатель электронной Книги Памяти Республики Татарстан (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы Второй мировой войны).
  • Автор тематических лекций из цикла «Татарстан в годы войны», тематических экскурсий «Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной».
  • Соавтор концепции виртуального музея «Татарстан — Отечеству».
  • Участник 60 поисковых экспедиций по захоронению останков солдат, павших в Великой Отечественной войне (с 1980 года), член правления Союза поисковых отрядов России.
  • Автор более 100 научных и научно-просветительских статей, книг, участник всероссийских, региональных, международных конференций. Колумнист «Реального времени».

ОбществоИсторияОбразование
комментарии 78

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    Смело. Разорвёт сегодня многих. Но истина она и в Африке истина. Спасибо за информацию и Ваше видение истории и современности.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Кого разорвет? "Жертв ЕГЭ"? Нам об этом еще в советской школе рассказывали. Фильм "Подранки" смотрели? Там как раз и тема пленных затрагивается.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Смотри количество комментариев. Разорвало！
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Разорвало！
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Без паники, это просто громкий ПУК!!!
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Смотри количество комментариев. Разорвало！
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    После статей, оправдывающих легионеров "Идель-Урала", данная статья как довесок в доказательство тому, что Черепанову нельзя доверять воспитание подрастающего поколения, потому что он воспитает из них очередных татарстанских Коль Десятниченко.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Интересно, а как Вы прокомментируете тот факт, что 11 татар, в том числе поэты Муса Джалиль, Абдулла Баттал и их товарищи были казнены на гильотине в концлагере Дахау? Что, советское правительство ошиблось, присвоив Джалилю посмертно имя Героя Советского Союза?! Чья бы корова мычала, говорят в таких случаях. Вы бы лучше о своем генерале Власове расскажите, и о тысячах русских солдат, перешедших на сторону фашистов!Наверное, это похлеще будет, чем поступок идель
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Интересно, а как Вы прокомментируете тот факт, что 11 татар, в том числе поэты Муса Джалиль, Абдулла Баттал и их товарищи были казнены на гильотине в концлагере Дахау? Что, советское правительство ошиблось, присвоив Джалилю посмертно имя Героя Советского Союза?! Чья бы корова мычала, говорят в таких случаях. Вы бы лучше о своем генерале Власове расскажите, и о тысячах русских солдат, перешедших на сторону фашистов!Наверное, это похлеще будет, чем поступок идель
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Всего 11 человек было казнено, а сколько в самом легионе было? И все они спасали свои драгоценные шкуры ради сохранения своей нации, изменив воинской присяге, данной в советской армии, вот о чем надо кричать, а те 11 человек искупили свою вину перед Родиной, когда были казнены немцами.
    И, кстати, потрудитесь сначала сами выучить историю, поскольку вы даже не в курсе, где были казнены 11 татар... Видимо, "тюрьма Плётцензее в Берлине" -это для вас ничего не значащее словосочетание...
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    И раньше слышал о евреях в вермахте, но, честно говоря, не верил.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Вы таки думаете, что евреи в немецких документах были евреями? Они там были "истинными арийцами" (... надо будет Штирлица пересмотреть ...), а евреями стали, как попали в плен к "жыдам и комиссарам" ;)))
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Господину Черепанову явно не хватает логического мышления.
    Абрам Мойшевич Визель , 16 лет, очевидно был гражданином Советского Союза. Во-первых у немецких евреев не было имен Абрам и Мойша. Во-вторых он записан как Мойшевич, то есть чисто русское образование отчества через "ич". Немцев записывали Генрих Карл Мильес, заметьте Карл, а не Карлович. А в третьих, в марте 1943 года 16тилетних подростков в армию в Германии еще не брали.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Согласен, слишком явно и поэтому неправдоподобно.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Так это известно и рядовые служили, и такие как Канарис, да и Гитлер сам был Шекельгрубер(cборщик шекелей). Те, кто его вёл к власти любят говорящие фамилии или псевдонимы.
    Ответить
    Валера Егоров 03 дек
    170 тыс. официально евреев вермахте.
    Ответить
    Дмитрий Михайлов 04 дек
    Перестаньте фантазировать!
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    За евреев - солдат вермахта - получит обвинение в антисемитизме.
    И никакая истина не поможет.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Теперь употребление слова Евреи является антисемитизмом?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Извините, а почему "Евреи" с заглавной буквы?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    если с маленькой напишешь, опять антисемитом станешь)))
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Мы все пишем слово "русский" с маленькой буквы. И, что, мы все - русофобы?
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    В Сталинградском котле среди немцев была эпидемия. Для ее ликвидации потребовались значительные силы. Умирали и советские медики, задействованные в ликвидации эпидемии и лечении пленных. Значит отголоски этого долетели и до Татарстана...
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Туляремия из женского монастыря в Суздале?
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    О службе в вермахте писали и в израиле. Так что попытка не удалась. )))
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    уважаемый Михаил Валерьевич, когда же станут доступными материалы по рабочей армии и тех, кто не выжил на круглосуточных в Златоусте, Магнитогорске, Челябинске? Я имею в виду не финнов, венгров, немцев, румын, а именно татарских деревенских мужиков, которых свозили на Урал грузовиками.
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    жестко, но честно. как всегда дядя миша крут
    Ответить
    Анонимно 03 дек
    Еще неизвестно, что сегодня страшнее — признание всех соседей фашистами (в том числе и живущих рядом) или гуманизм к побежденному врагу?
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Типично черепановское передергивание, он ненавязчиво уравнивает Украину с портретами Бандеры и "...хто не скаче, того ТОГО!" и Беларусь, которая есть альтернативная история, в которой СССР живее всех живых. Видимо, обидно Михаилу за своего брата Порошенко!
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    «воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны». Проще говоря — к могилам военнопленных солдат вермахта.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Странно! А как же всевозможные поляки, что "три танкиста, грузин и собака"?
    Ответить
    Анонимно 03 дек
    Всевозможные поляки...

    Опять лень Леше даже картинки рассматривать. Почитайте фамилии на могилах на Архангельском кл. Какие поляки? Там вся Европа, и даже японец есть.
    Ответить
    Анонимно 03 дек
    Задолбал называть меня лёшей! Вот больше нечего мне делать на Архангельском, как искать японскую могилу, тем более что должны бы кремировать и вывезти прах в Японию.
    Ответить
    Анонимно 03 дек
    Кстати, Михаил Валерьевич, коли пишешь про Абрама Мойшевича, будь добр дать соответствующую иллюстрацию. А то как всегда, картинка про одно, текст про второе.
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    И ничего удивительного, что современные старшеклассники не знают сути понятий «фашизм» и «нацизм». С экранов телевидения постоянно слышится, что «фашисты» сейчас сидят в правительствах чуть ли не всех соседних государств, и уж тем более в США. Фашистами называют вандалов, творящих погромы на кладбищах, и тех, кто пытается оправдать попытки миллионов военнопленных просто выжить. Не удивлюсь, если завтра этим клеймом пометят простых хулиганов.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Михаил, к чему так "много букв"? Национал-социализм бывает только германским/немецким? Фашизм в узком смысле это итальянский, а в широком ... наверное да, те самые современные придурки, громящие еврейские могилы на кладбище. Так ли уж неверно их так называть?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    тех, кто пытается оправдать попытки миллионов военнопленных просто выжить.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    ... Черепанов с публикациями о легионе «Идел-Урал»? ??
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    А суть выступления Коли Десятниченко была в том, что ему жаль одного из немцев, который не по своей воле попал на фронт и умер в советском плену.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Суть в том, что мальчик вместе с мамой скачали из интернета текст статьи в германской газете, как племянник Рау нашел в 2015 году следы его смерти в России. Суть в том, что мама-адвокат и папа-глава отдела экономической безопасности не научили мальчика Колю следить за своими словами, особенно при публичных выступлениях. И, наконец, проблема в том, что тезис о том, что ефрейтор Рау не хотел воевать и хотел убивать так никем не был доказан.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Хорош уже тем, что учится мыслить. Не все же под копирку - вокруг везде фашисты, хунта и поддержка запрещенных организаций со стороны сверхдержав.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Хорош уже тем, что учится мыслить. Не все же под копирку - вокруг везде фашисты, хунта и поддержка запрещенных организаций со стороны сверхдержав.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    А где вы там у Коли мысли свои нашли? По-моему, мальчик доказал всему миру, что у него ума нет своего, потому что даже переделать по своему текст статьи он не смог, а "вальнул" полностью как было.
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Зав.музеем Великой Отечественной войны пытается оправдать "обыкновенных солдат и офицеров вермахта"... Представляю, КАКУЮ он "патриотическую" работу ведете вы у себя в музее с такими вот взглядами, воспитывая новых Коль Десятниченко, которые будут в очередной раз, пуская слезу, просить прощения у Германии за то, что мы сопротивлялись, когда они на нас напали, а надо было всем в 1941 году сразу сдаваться, чтобы выжить, не так ли, господин Черепанов?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Если все это было, то по Вашему про это не надо знать? Надо, надо знать, что бы больше такое не повторялось...
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Если все это было, то по Вашему про это не надо знать? Надо, надо знать, что бы больше такое не повторялось...
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    ЧТО БЫЛО? Помнится, мальчик Коля назвал в качестве причины смерти ефрейтора Рау ненадлежащее выполнение СССР условие содержания военнопленных? Умер в плену, бывает, но Коля Десятниченко подчеркнул, что условия плена были НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ!!!
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Конечно, условия для военнопленных были ужасными.Иначе, разве буквально за три-четыре года плена в одном лишь Арске умерло бы столько людей? И свои еле выживали, пухли от голода, а пленные - тем паче. И война тому причинойЁ и бесчеловечность советских правителей во главе с живодером Сталиным
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    каким местом он пытается оправдать? не выдумывай
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Среди военнопленных немцев были офицеры, а ведь звания просто так не дают, а за какие- то заслуги и всем должно быть понятно, какие это заслуги
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    звания просто так не дают
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Хороший солдатен служит не режиму, а стране!
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Представляю, КАКУЮ он "патриотическую" работу ведете вы у себя в музее с такими вот взглядами,
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Госпожа Кузнецова, видимо, никак не может успокоиться. Или ее клон. )))
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Госпожа Кузнецова, видимо, никак не может успокоиться. Или ее клон. )))
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Вы же поцеловались и обещали все забыть. ;)
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    «... за могилами бывших оккупантов ухаживают курсанты Елабужской школы милиции», а потом становятся сотрудниками полиции, пытают и убивают задержанных! Теперь понятно...
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Похоже даже 1-й день зимы не смог справится с затянувшейся осенью в отдельных головах....
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Похоже даже 1-й день зимы не смог справится с затянувшейся осенью в отдельных головах....
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Статья написана ОСЕНЬЮ! ;)))
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Один мой приятель, еврей живущий ныне в Германии, посмотрев выступление Коли был в ярости. Сказал лишь то, что надо понимать, что солдат пришел завоевывать чужую землю, на чужой земле он и погиб. О каких "невинных жертвах" идет речь?
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Но с другой стороны, сегодня если российского солдата - неважно, русский он будет или еврей, татарин, чуваш и т.д Родина-матушка пошлет воевать на Украину, в Сирию или еще куда-нибудь, он что же - должен будет дезертировать, чтобы не стать оккупантом или истребителем мирного в том числе населения? На войне, известное дело, не всегда получается сражаться только лишь против военных. Она перемалывает всех и вся. ну, где же ваши принципы? .
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Михаила Черепанова — не выдал гестаповцам на территории оккупированной Бельгии немецкий крестьянин. Поняв, что перед ним беглец из лагеря, он дал ему монетку, махнул рукой и сказал: «Беги, ваши в горах».
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Не топографическая блондинка, но что за горы в Бельгии? ??? Хотелось бы услышать про Михаила Черепанова- старшего.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Да хотя бы Арденны, милочка.
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Что Ардены любой из поколения ЕГЭ скажет! А вот почему Михаил не пишет про деда? Стыдится?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    А что, до введения ЕГЭ географии в школах не учили? :)
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Про деда.

    Я про своего деда Михаила Ивановича Черепанова писал еще в 2006 году. Если кому-то нужно, почитайте в интернете, в моей книге "Зачем живым Долина Смерти?"
    Или в сборнике "Путеводитель до Берлина", который издан уже дважды в Казани.
    Я ж говорил, Леша-аноним просто читать не умеет. )))
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Я про своего деда Михаила Ивановича Черепанова писал еще в 2006 году. Если кому-то нужно, почитайте в интернете, в моей книге "Зачем живым Долина Смерти?"
    Или в сборнике "Путеводитель до Берлина", который издан уже дважды в Казани.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    У хорошего внука поиск в Гугле первым делом даст выход на деда раньше, чем на внука, тем более если дед герой...
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Михаил Черепанов, вы теперь, прочитав комментарии, подобные 15.25, 12.07, 11.24 , не удивитесь , что мы их называем фашистами?
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    А кто у нас Черепанов, либерал, которому положено Колю поддерживать, или патриот, который музеем руководит и молодёжь воспитывает? Два в одном? ???
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    честный человек
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    честный человек
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    В своём понимании )))
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    а вот ты кто, аноним?
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    а вот ты кто, аноним?

    - От АНОНИМА слышу!!! )))
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    а вот ты кто, аноним?

    Да ладно, не реагируйте вы на бредни Леши. Он просто не умеет читать по-русски. Видно, плохо учился.
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Что за конспирология? Лёши анонимы...
    Ответить
  • Анонимно 01 дек
    Воевавшие в вермахте , граждане своей страны и армия их была не добровольческая, призвали , а , что у них , у всех в головах было ,неведемо, это только по эсэсовцам можно судить, там уж точно , рабов захотелось!
    Сдались в плен, не просто , в первую очередь в обмен на жизнь, а уж , если довели до смерти , значит обманули! Что армия вражеская , ясно и понятно, но с пленными невоюют! Они, да, у них идеология была на уничтожение, но ведь, нельзя с ними себя уравнивать.Преступники бывают разными и они получают наказание по суду, наказание, но не значит, что смерть ! Можно , конечно оправдаться, что и граждане нашей страны содержались на уровне этих же пленных и требования и продуктовое обеспечение было одинаковое, но не привыкшие к таким суровым условиям жизни , европейцы быстро "загибались", если так и так надо говорить!
    Ответить
    Анонимно 01 дек
    Сдались в плен, не просто , в первую очередь в обмен на жизнь, а уж , если довели до смерти , значит обманули!
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Не спасли ОТМОРОЖЕННОГО ДИСТРОФИКА, если точнее к сталинградским реалиям. Увы, сейчас тоже вряд ли откачают ...
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Один из немцев рассказывал мне о том, как 19-летним мальчишкой попал в плен на Невском Пятачке близ Питера в 1943 году. Как ему удалось убежать по улицам блокадного города и месяц прятаться в развалинах. И подкармливала его (сам бы не поверил никогда) ленинградка, пережившая ужас блокады. И хотя это было недолго, фриц снова попал в руки НКВД, память о гуманизме русской женщины осталась в его душе на всю жизнь.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Хорошо, что этот немец от голода не умер, а запросто, умерла бы женщина, приносящая ему еду, и его ждал бы голод. Представляете, а-ля Коля Десятниченко, кающегося в Бундестаге за голодную смерть этого 19-летнего немецкого солдата? Это пока выгладит бредом, но Министерство образования над этим работает!..
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Абрам Мойшевич Визель...

    Он в списках так и идет: Абрам Мойша Визель. Это я его по-русский назвал. Мне теперь долго извиняться?
    Ответить
    Анонимно 02 дек

    Он в списках так и идет: Абрам Мойша Визель. Это я его по-русский назвал. Мне теперь долго извиняться?
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Извиняться не надо, а надо сохранять оригинальные имена. Вас же напряжёт обращение Михаил Валерий-оглы?
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А могли ли евреи попасть туда ч-з союзные гос-ва? Призываться оттуда? Ведь напр. под Сталинградом гибла румынская армия, со стороны Германии их было оч много.??
    Ответить
  • Анонимно 03 дек
    Хорошо, что подняли эту тему. А то начали забывать о зверствах фашистов на окупированных территориях Белорусии, Украины, России. О том, что вешали партизан, сжигали села вместе с жителями, круглосуточно работали крематории в концлагерях, абажуры из человеческой кожи и многое другое. Молодежи полезно это знать. Вот на Украине подзабыли...
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А то начали забывать о зверствах фашистов на окупированных территориях Белорусии, Украины, России.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane
    Во времена СССР все зверства валили на немцев. А потом выяснилось ( жители узнали, КГБ знало всегда), что часто это были наши же соотечественники, под немецким руководством, а то и без. При том, не стоит говорить, что "Хатынь сожгли украинцы", там вполне интернациональный состав:
    "Список исполнителей:

    командиры — майор Константин Смовский (укр.)русск., майор Иван Шудря;
    командир роты: Винницкий;
    взводные: лейтенант Мелешко, Пасичнык;
    начальник штаба: Григорий Васюра (с декабря 1942);
    рядовой состав: капрал-пулемётчик И. Козынченко, рядовые Г. Спивак, С. Сахно, О. Кнап, Т. Топчий, И. Петричук, Владимир Катрюк, Лакуста, Лукович, Щербань, Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, Искандеров, Хачатурян."
    Источник: "Википедия"
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Михаил, наплюйте на вредные комментарии. Делайте то, что считаете нужным. У вас хорошо получается. Сейчас редко услышишь беспристрастную правду.
    По логике насаждаемой телевизором, мы через три поколения, должны продолжать ненавидеть современных немцев , как потомков врагов. И приватизировали победу в ВОВ, к которой причастны и страны бывшего СССР, и Европа, и США. И можем повторить - у нас есть, видимо, еще миллионов 40 населения которых можно погубить на войне.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Михаил, наплюйте на вредные комментарии.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Вы таки не правы, Михаила частенько заносит в его предположениях и его надо возвращать на землю! ;)))
    Логика телевизора штука странная, потому как молодежь его не смотрит, а 70-летним про войну не надо рассказывать, они застали тех, кто вернулся из плена и лагерей и успел пожить дома. И забудьте про 40 миллионов, сколько погибло не знает никто! В ОБД Мемориал один и тот же человек раза 3 учтен погибшим и пропавшим, да только на Памяти Народа у него обнаруживается юбилейный орден в 1985 году. Так что жив он был на этот год. Но зато сколько не учтено, а архивов не сохранилось, или лежат до сих пор в болоте штабные документы, где указаны все потери, да и те самые потери рядышком...
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Михаила частенько заносит...
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Если бы я обращал внимания на этих "доброжелателей" в истории, я бы не смог сказать правду о 2 ударной армии в 1987 г. всей стране, не начал бы организацию Вахт Памяти в Долину смерти, не организовал бы работы по Книге Памяти в том объеме. который есть сегодня. Этих гавкающих из подворотни всегда хватало. Им ведь бояться нечего: они всегда в струе госполитики. Зарплаты и премий за критику Черепанова никто не лишит. Вовсе наоборот.
    И где они, те мои критики 80-х и 90-х гг. сегодня? Утерлись?
    Так что не впервой.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Михаил Валерьевич здравствуйте! Правда о войне -тяжелая ноша... Мой отец и мой дядя - воевали сами поэтому, почти ничего не рассказывали.. Но недавно узнал о лагере в Суслангере, в котором побывал мой отец в июле 1941 года... Грех перед теми кто умер там в 1941 году - грех, что об этом молчали и молчим... Напишите об этом, если можете... Не для того чтобы охаять кого-то... Обидно за ребят, ехавших на войну, а погибших от голода в этом лагере и оставшимся безымянными...
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Обидно за ребят, ехавших на войну, а погибших от голода в этом лагере и оставшимся безымянными...
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/82780-mihail-cherepanov-o-nemeckih-voennoplennyh-v-tatarstane

    Не к тому господину обращаетесь. Господина Черепанова интересует исключительно только реабилитация легионеров "Идель-Урала"... Хотя, может, и поможет, если увидит очередной способ охаять тех, кто в это время воевал на фронтах, а также ненавистный ему режим. Вот только судить в ситуации с Суслонгером надо конкретных людей, которые довели курсантов до гибели, а не систему в целом, ибо государство -это мы с вами, а не отдельная личность, которая нами управляет.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Да, наверное ( о системе - советской власти) но замалчивали почему?... И почему не убрать темные пятна истории на государственном уровне?...И главное - многие могли бы побывать на могилах своих родственников - не в Германию же ехать...И еще - я читал, что этих погибших ребят не считают погибшими на ВОВ со всеми вытекающими последствиями...
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Михаил здравствуйте! Хорошая статья... Наверно много военнопленных умерло в те тяжелые годы. Только надо помнить - эти годы не менее тяжелыми были для всех, в т.ч. и для жителей Татарии... Но у властей того времени есть великий грех - это ребята, ушедшие на войну и умершие в Суслангере... Мой отец , участник ВОВ, больше, чем об ужасах фронта вспоминал о днях прибывания в Этом лагере... А ведь там погибло не мало. И главное - ушли на войну - а погибли в паре сотне километров от дома... От голода...Да еще и без вести пропавшие... Обидно... Напишите о них, если можете...
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    О суслонгере я давно написал и в вечерней казани и в других газетах. Есть очерк тайна суслонгера в моей книге зачем живым долина смерти. Наберите мою фамилию и суслонгер в интернете и найдете.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

10:54 МСК
Новости раздела