«О горящих путевках надо забыть»

Туроператоры предрекают рост цен на авиаперевозки следующим летом и говорят об отмирании целого направления в продажах

Фото: Максим Платонов

Крах «ВИМ-Авиа» и, как следствие, принятие ряда мер по ужесточению правил чартерных авиаперевозок могут повлечь за собой рост цен на путевки следующим летом и исчезновение горящих туров. Об этом говорят сами туроператоры. При этом глава татарстанской ассоциации турагентств отмечает, что как таковых горящих путевок на рынке нет уже давно, а вот с возможным ростом стоимости перевозки соглашается. Подробности — в материале «Реального времени».

С горящими путевками можно попрощаться?

Ассоциация туроператоров России уже сейчас озаботилась следующим летним сезоном и на основе комментариев опрошенных экспертов сделала вывод о том, что чартерные перевозки могут вырасти в цене. В качестве причин называются несколько факторов. Первый — это значительный рост стоимости авиатоплива за последние полгода. Второй — банальная нехватка авиапарка, который не сможет покрыть спрос следующего летнего сезона. Не последнюю роль в этом сыграло крушение «ВИМ-Авиа», за которым последовал ряд мер по ужесточению правил чартерных авиаперевозок, которые продолжают обсуждаться и внедряться и сейчас. Кстати, после ухода зарегистрированной в Татарстане авиакомпании на сайте Росавиации можно увидеть совсем скромные данные по задержкам чартерных рейсов, в некоторые дни их и вовсе нет.

В то же время вместе с рисками с рынка пропадет и часть бюджетных предложений. По подсчетам «НТК Интурист», если летом этого года билет из Москвы в Сочи под чартерный контракт обходился в 8—9 тысяч рублей, то в 2018 году кресло подорожает до 15 тысяч рублей, а цены на этом внутреннем направлении могут подняться на 25%. Гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин говорит о росте цен на топливо за год на 30% и прогнозирует рост стоимости чартерных перевозок на уровне 10%.

Опрошенные АТОР эксперты предполагают, что если в следующем году не удастся добиться равного соотношения спроса-предложения за счет прихода на рынок дополнительного количества авиабортов, то можно будет говорить о возможном росте цен на чартерные перевозки и отсутствии свободных мест на самолетах, а как следствие — о прощании с горящими путевками на такие массовые направления, как Турция.

Опрошенные АТОР эксперты предполагают, что если в следующем году не удастся добиться равного соотношения спроса-предложения, то можно будет говорить о прощании с горящими путевками на такие массовые направления, как Турция.Фото Максима Платонова

Свободных мест почти нет



Глава Ассоциации туристических агентств Татарстана и гендиректор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов обращает внимание на то, что так называемых горящих путевок на рынке нет уже сейчас.

— Учитывая, как сейчас туроператоры занимаются оптимизацией, глубина продаж достаточно серьезная и свободных мест почти нет. Если раньше, например, на определенных датах стояло три рейса, то теперь стоит один на трех операторов, — говорит собеседник издания.

По его словам, за счет этого идет высокая цена, продажи минимум за 2—3 недели и, соответственно, практически полное отсутствие потерь.

— Таким образом, миф о горящих путевках надо забыть — сейчас нет такого понятия, как «горящие путевки». Это осталось из прошлого века, когда они 100 долларов стоили и когда туроператоры занимались высокорисковыми программами, — считает Рамиль Мифтахов.

«Безусловно, конкуренция в этом смысле исчезнет»

А вот удорожание топлива, по мнению главы Ассоциации туристических агентств Татарстана, скажется на всех перевозках. Еще один фактор, влияющий на рост цен, — это как раз уход с рынка «ВИМ-Авиа», который еще больше подкосил конкуренцию среди авиаперевозчиков.

— У нее были среднемагистральные самолеты большой емкости. Безусловно, конкуренция в этом смысле исчезнет. Будет нехватка авиапарка, и это, соответственно, тоже повлияет на стоимость перевозки, — комментирует Мифтахов.

Начальник туристического отдела Skyland Travel Алена Суровцева также отмечает, что о конкуренции в таких условиях говорить не приходится.

— Перевозчиков стало меньше, и это не совсем приятно в плане того, что стало меньше выбора, авиакомпании становятся монополистами, диктуют свои цены между собой и как таковой конкуренции у них нет, — говорит Суровцева.

Сейчас, по словам Мифтахова, проблем с нехваткой самолетов не ощущается. Как и роста цен, которые пока остались на уровне прошлого года. Фото Максима Платонова

Соответственно, спикер не исключает и рост стоимости перевозки, снижение количества горящих туров и в целом выбора для туристов. «Это вполне реальное развитие событий», — подытоживает начальник туристического отдела Skyland Travel.

Все это в первую очередь коснется летнего туристического сезона, который является самым насыщенным и активным, поскольку зимой самые массовые туристические направления закрыты. Поэтому сейчас, по словам Мифтахова, проблем с нехваткой самолетов не ощущается. Как и роста цен, которые пока остались на уровне прошлого года.

При этом Суровцева отмечает, что решением проблемы может стать увеличение количества авиабортов, которые при стабильно высоком спросе можно брать в лизинг. В качестве примера такого опыта она приводит авиакомпанию FlyDubai, которая из-за большой загрузки увеличила количество бортов, благодаря чему рейсы из Казани будут осуществляться каждый день.