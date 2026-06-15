Марат Зяббаров назвал одной из причин падения цен на молоко в Татарстане покупательную способность

В настоящее время владельцы личных подсобных хозяйств в среднем сдают молоко по 25 рублей за килограмм, тогда как годом ранее цена составляла около 33 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Снижение закупочных цен на молоко стало одной из главных тем брифинга министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова в Доме правительства РТ, сообщает корреспондент ТНВ.

Известно, что в настоящее время владельцы личных подсобных хозяйств сдают молоко в среднем по 25 рублей за килограмм, тогда как годом ранее цена составляла около 33 рублей. Для Татарстана, который является одним из лидеров России по объемам производства молока, такая ситуация имеет существенное значение.

Марат Зяббаров отметил, что на рынок влияет сразу несколько факторов. Среди них снижение покупательной способности населения, а также рост поставок молочной продукции из Белоруссии.

— Последние годы [наши заводы] перерабатывали около двух тысяч тонн молока. На сегодняшний день они способны пять и более тысяч тонн молока перерабатывать — под сыр, под масло, — заявил Зяббаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ на брифинге также поднял тему топлива. Он отметил, что в текущих условиях хозяйствам рекомендуется формировать запас топлива на 10—14 дней для бесперебойного проведения полевых работ. По его словам, наличие резервов позволит избежать остановки производственных процессов в случае возможных перебоев с поставками.

Наталья Жирнова