Мастера участка моторвагонного депо «Казань» обвинили в получении взятки на 1,6 млн рублей

Дело направили в Вахитовский суд Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении мастера участка моторвагонного депо «Казань», который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Обвиняемый, по версии следствия, в 2019–2025 годах получил от компаний более 1,6 млн рублей за ремонт сотрудниками подразделения ОАО «РЖД» санитарных помещений в пассажирских вагонах и подписание приемо-сдаточных актов.



Дело направили в Вахитовский суд Казани.

Денис Петров