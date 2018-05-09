Сафиуллин Рустэм Сафиуллович

Общая информация

Родился 6 мая 1955 года в г. Мензелинск ТАССР.

Образование:

1974 год — Мензилинское медицинское училище

1981 год — Пермский фармацевтический институт

Трудовая деятельность:



В 1981 — 1985 гг. — старший провизор, заведующий ЦРА №66 в Республике Башкортостан.

В 1985 — 1989 гг. — заведующий Бугульминской межрайконторой ТАССР.

В 1989 — 1993 гг. — заместитель генерального директора ТПО «Фармация».

В 1993 — 1997 гг. — генеральный директор ГП «Татарстанфармация», заместитель министра здравоохранения РТ.

В 1997 — 2006 гг. — начальник Департамента по фармации.

С 2006 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан.

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