Семь границ, пять языков и три большие религии

Роман нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук «Книги Якова» описывает жизнь противоречивого свободомыслящего человека

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Роман Ольги Токарчук «Книги Якова» вышел в Польше в октябре 2014 года. В 2018 году писательница получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за воображение, с энциклопедической страстью показывающее нарушение границ как способ жить». Именно с такой энциклопедической страстью и был написан исторический эпос «Книги Якова».

Город Броды сейчас расположен на территории Западной Украины. В нем мало что осталось от той богатой истории, которой он может похвастаться. Здесь родился австрийский писатель и журналист Йозеф Рот. В Бродах когда-то заканчивалась железнодорожная сеть австрийской кронпринцессы Галиции. Потому что здесь проходила граница с Российской империей.

Город Броды играет важную роль в романе Ольги Токарчук «Книги Якова». В 1756 году там было наложено заклятие на Якова Франка, героя 750-страничного литературного путешествия. Императрица Священной Римской империи Мария Терезия так описала Якова:

К сожалению, этот человек, одержимый сатаной, умеет привлечь к себе людей.

Стремление к более свободной жизни

Местный раввин города Броды стал инициатором обвинения, предъявленного Якову, а затем и последующего ареста. Самозванного мессию Франка обвинили в ереси. Он опирался на популярные каббалистические идеи субботников и верил в переселение душ, провозглашал радость жизни и утверждал, что часть Бога есть в каждом.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Яков Франк и его сторонники хотели освободиться от предписаний Талмуда и стремились к более свободной жизни, своего рода идеальному обществу, каким его показывает читателю Ольга Токарчук.

Там не важно, являешься ли ты матерью или отцом, дочерью или сыном, женщиной или мужчиной. Ибо нет между нами особых различий. Все мы — формы, в которые облекается свет, соприкоснувшись с материей.

После нескольких споров, которые «контраталмудисты» сначала успешно провели против православных, католическая церковь признала растущий сектантский характер так называемых франкистов. При этом Яков вместе со своими последователями принял христианство и крестился вместе с польским королем в 1759 году. Но это не помешало ему продолжать прославлять себя как мессию и заниматься алхимией.

Интернирован и освобожден

В 1760 году вольнодумец, которого современники описывали как харизматичного, был интернирован по распоряжению курии в монастырь в Ченстохове. Когда город перешел к России во время первого раздела Польши в 1772 году, Яков вышел на свободу и смог успешно продолжить дело своей жизни.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Яков Франк родился в 1726 году в семье еврейского переплетчика в Подольской Короловке (ныне Борщев в Западной Украине) и умер 10 декабря 1791 года в кругу своего придворного сословия в Оффенбахе. После смерти Якова секту возглавила его дочь Ева, которая поддерживала отношения с Иосифом II, сыном императрицы Марии Терезии. Мария Терезия, в свою очередь, регулярно принимала часто путешествующего Якова Франка в своем Шёнбруннском замке. В основном они болтали и пили кофе.

Ольга Токарчук смотрит на удивительную историю жизни своего героя глазами его единомышленников.

Тот, кто ведет себя так безрассудно, как Яков, во время путешествия к могиле пророка Натана, либо сумасшедший, либо святой.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Тем не менее они верно сопровождали его на пути через польско-литовскую Речь Посполитую, Османскую империю (где Яков принял ислам), империю Габсбургов, Королевство Богемия и Моравия и, наконец, в Священную Империю германской нации.

Исторические факты переплетаются с поэзией

Ближайший соратник Петра Яковского по прозвищу Нахман Самуил бен-Леви так описывал последнюю остановку в Оффенбахе, где Яков получил титул барона:

Поддерживаемый рослыми силачами, прикрытый большим капюшоном, он с трудом входит в костел и на некоторое время остается там один. Тогда Йозеф догадывается, что этот Г о с п о д и н — это тот самый Г о с п о д и н, который недавно умер, и получается, что он не умер. Все гвардейцы, одетые в разноцветные мундиры — Йозеф чувствует себя в этой форме циркачом, — должны в этот момент поворачиваться спиной, так что их глазам открываются спокойно текущая река Майн и хрупкие, точно стрекозы, паруса лодок.

Здесь проявляется талант Ольги Токарчук. Она умеет передать исторически достоверные факты, которые исследовала около десяти лет, с помощью поэтических идей. Роман полностью погружается в магический реализм, как только в игру вступает провидица Ента, бабушка Якова, которая видит сквозь все времена.

О том, что такое магический реализм, читайте здесь.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

В 1866 году городское кладбище Оффенбаха было перенесено, и останки евреев-неофитов и их лидера были раскопаны. Когда дело дошло до описания останков Якова Франка, тон голоса Токарчук снова приобрел строгость хроники:

Заодно извлекли из могилы череп Якова Франка, который был скрупулезно описан как «череп еврейского патриарха», а затем попал в руки оффенбахского историографа.

Много лет спустя череп Якова добрался до Берлина, где его тщательно исследовали и измерили. Теперь он считался доказательством неполноценности еврейской расы. После войны след останков Якова затерялся. Возможно, бомба превратила его в пыль, возможно, он сохранился и по сей день находится в подвале какого-нибудь музея.

Токарчук обвинили в измене родине

В 2015 году Ольга Токарчук подвергалась оскорблениям и угрозам как предательница Отечества. Своим романом она «проехалась» по национал-консервативной части польского общества. Представители этих политических взглядов осудили в «Книгах Якова» критику польско-литовской дворянской республики, просуществовавшей с 1386 по 1772 год. Этот период в истории государства принято считать либеральным и прогрессивным.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

В гигантском жизнеописании Якова Франка Ольга Токарчук излагает историю менталитета человека XVIII века, критикует прославленную Речь Посполитую как репрессивное феодальное государство, а также описывает средневековые еврейские погромы, проводившиеся с согласия руководства страны.

Сама Ченстохова, прежде сонная, постепенно заполняется еврейскими беженцами с Подолья, где идет восстание гайдамаков и уже начались погромы.

Роман в семи книгах, пронумерованный задом наперед

Беженцы стремятся в святое место христиан, полагая, что здесь они в безопасности от насилия. Чувство безопасности внушает им предполагаемый мессия в его монашеской обители, под крылом которого оказались беженцы. Люди рассказывают ужасные истории о взбунтовавшихся гайдамаках, которые никого не щадят в своем гневе.

Ночью небо красно от зарева пылающих деревень.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Богато иллюстрированный роман в семи книгах в оригинале пронумерован в обратном порядке как дань уважения еврейским писаниям. По всему, что я писала выше, можно понять, что чтение не будет легким. С одной стороны, роман «Книги Якова» вызывает большое восхищение. С другой стороны, я бы не стала говорить, что это произведение для широкого круга читателей. Оно, безусловно, будет интересно и понятно без предварительной подготовки религиоведам или иудаистам. Всем остальным стоит проявить повышенную меру терпения. Но никто и не говорил, что литература обязательно должна быть легкой. Нет, эта книга для того, чтобы читатели задумались. И именно об этом Токарчук пишет в эпилоге романа.

Умным — чтобы помнили,

Сородичам — чтобы призадумались,

Профанам — чтобы узнали,

а Меланхоликам — в утешение.

Издательство: Inspiria

Перевод: И. Адельгейм, А. Хованский

Количество страниц: 752

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в проведении съемки благодарим Национальную библиотеку РТ.