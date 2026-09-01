С 24 по 25 сентября 2026 года в Казани, на площадке «СадМен» (Оренбургский тракт, 8), пройдет форум-фестиваль «ВОЗДУХ. Казань 2026» — большое отраслевое событие осени в Приволжском федеральном округе для лидеров гостеприимства, туризма, архитектуры, дизайна и инвестиций.
Форум объединяет всех участников цепочки создания объектов гостеприимства — от инвестора до клиента. Формат open-air, живое общение, экспертные сессии и неформальная атмосфера создают среду для поиска партнеров и заключения сделок.
Ключевые тематические блоки программы:
Среди приглашенных экспертов — более 30 спикеров федерального уровня, включая президента Ассоциации глэмпингов России Жанну Киру, президента ОСИГ Алексея Волкова, руководителя Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, генерального директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галину Шарафутдинову и других.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.