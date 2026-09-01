Форум-фестиваль «ВОЗДУХ. Казань 2026»

С 24 по 25 сентября 2026 года в Казани, на площадке «СадМен» (Оренбургский тракт, 8), пройдет форум-фестиваль «ВОЗДУХ. Казань 2026» — большое отраслевое событие осени в Приволжском федеральном округе для лидеров гостеприимства, туризма, архитектуры, дизайна и инвестиций.

Форум объединяет всех участников цепочки создания объектов гостеприимства — от инвестора до клиента. Формат open-air, живое общение, экспертные сессии и неформальная атмосфера создают среду для поиска партнеров и заключения сделок.



Ключевые тематические блоки программы:

Стратегия развития индустрии гостеприимства — экономика, вызовы и точки роста;

Инвестиции в туризм и гостеприимство — где искать капитал и как привлекать инвесторов;

Ресторанный бизнес и HoReCa — тренды, форматы и практики лидеров рынка;

«Кафе у дома» — neighborhood café как новый стандарт городской среды;

Кофейный бизнес — от зерна до устойчивой прибыли;

Франшизы в HoReCa — масштабирование и управление сетью;

Отельный бизнес и загородное гостеприимство — сервис, загрузка, лояльность;

Глэмпинги — outdoor-формат как новая классика отдыха;

Агротуризм и фермерские проекты — гранты, инфраструктура, маркетинг;

Архитектура объектов гостеприимства — пространство, которое продает;

Технологическое проектирование — инженерия, автоматизация, энергоэффективность;

Мастер-классы от шеф-поваров и барменов — live-дегустации и практика;

Архитектура и дизайн (B2C) — открытые лекции для широкой аудитории;

Открытый фестиваль (B2C) — гастрономия, музыка и городские активности.

Среди приглашенных экспертов — более 30 спикеров федерального уровня, включая президента Ассоциации глэмпингов России Жанну Киру, президента ОСИГ Алексея Волкова, руководителя Комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, генерального директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галину Шарафутдинову и других.

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