Международная выставка и форум коммерческого автотранспорта «Comtrans-2026»

Впервые за 25 лет крупнейшая российская выставка коммерческого автотранспорта Comtrans меняет локацию и пройдет в Казани. Форум состоится 6-9 октября и станет ключевой площадкой для демонстрации отечественных и международных достижений в машиностроении и транспортной логистике.

Участники выставки — ведущие российские производители (КАМАЗ, Соллерс, Аурус, РариТЭК), а также компании из Турции, Китая, Ирана и других стран.

Выставку традиционно посещают около 17000 специалистов из регионов России и стран СНГ.

Ключевые направления и экспозиция:

Грузовые и легковые коммерческие автомобили;

Автобусы и пассажирский транспорт;

Прицепы и полуприцепы;

Специальная техника;

Оборудование.

В.О. 18+