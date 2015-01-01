XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

Форум проводится с 2012 года и создает дискуссионную площадку для сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также открытого и содержательного обсуждения вопросов, возникающих по мере развития современной культурной среды.

Мероприятие объединяет представителей разных стран, национальностей и профессий, среди которых официальные делегации из более чем 50 стран мира, деятели культуры и искусства, представители органов государственной власти, международных организаций и бизнеса, эксперты и ведущие СМИ.

Проведение XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в Год единства народов России позволит на самом высоком уровне рассказать о планах реализации программ, направленных на сохранение культурного многообразия и традиций, обменяться опытом о способах сбережения самобытности культур, традиций и мировоззрений, а также о мерах по противодействию угрозам исчезновения малочисленных культур и продвижению принципов справедливости и равенства в отношениях между народами. Итогом работы Форума станут новые международные и межотраслевые проекты, отвечающие на вызовы нашего времени и укрепляющие единое культурное пространство.

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