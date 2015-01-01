XXIII Международный банковский форум

С 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXIII Международный банковский форум «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии».

Ежегодный форум Ассоциации банков России — масштабное представительное мероприятие, которое пользуется заслуженным вниманием финансового сообщества, регуляторов рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации.

На пленарных сессиях и круглых столах форума традиционно выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры ведущих банков и компаний финансового и ИТ-рынка.



В рамках пленарной и двух панельных сессий участники обсудят:

Антифрод-регулирование: итоги реализации двух пакетов мер и перспективы третьего;

Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии;

Цифровые валюты и цифровые права: направления развития российского рынка.

Пройдет также форсайт-сессия «Будущее отечественного финансового рынка».

Круглые столы форума посвящены ключевым вопросам развития финансового сектора:

Участие банков в повышении прозрачности экономики;

Обеспечение стабильности наличного денежного обращения;

Платформизация финансового рынка;

Защита потребителей финансовых услуг;

Эволюция банковского регулирования — риск-метрики и нормативы;

Вторичный рынок кредитного риска;

Open API, данные и ИИ;

Первые итоги внедрения и дальнейшие перспективы цифрового рубля;

Влияние государственной внешней политики на международную деятельность банка.

Помимо деловой программы участников форума ждут вечерние и спортивные мероприятия. Состоится сеанс одновременной игры в шахматы с участием гроссмейстера, чемпиона мира Сергея Карякина, а также футбольный матч с участием звезды российского футбола Дениса Глушакова.

В 2026 году форум пройдет на новой площадке — в Санкт-Петербурге в отеле Corinthia St Petersburg.

В.О. 18+