23 сен 2026

XXIII Международный банковский форум

XXIII Международный банковский форум

С 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXIII Международный банковский форум «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии».

Ежегодный форум Ассоциации банков России — масштабное представительное мероприятие, которое пользуется заслуженным вниманием финансового сообщества, регуляторов рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации.

На пленарных сессиях и круглых столах форума традиционно выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры ведущих банков и компаний финансового и ИТ-рынка.

В рамках пленарной и двух панельных сессий участники обсудят:

  • Антифрод-регулирование: итоги реализации двух пакетов мер и перспективы третьего;
  • Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии;
  • Цифровые валюты и цифровые права: направления развития российского рынка.

Пройдет также форсайт-сессия «Будущее отечественного финансового рынка».

Круглые столы форума посвящены ключевым вопросам развития финансового сектора:

  • Участие банков в повышении прозрачности экономики;
  • Обеспечение стабильности наличного денежного обращения;
  • Платформизация финансового рынка;
  • Защита потребителей финансовых услуг;
  • Эволюция банковского регулирования — риск-метрики и нормативы;
  • Вторичный рынок кредитного риска;
  • Open API, данные и ИИ;
  • Первые итоги внедрения и дальнейшие перспективы цифрового рубля;
  • Влияние государственной внешней политики на международную деятельность банка.

Помимо деловой программы участников форума ждут вечерние и спортивные мероприятия. Состоится сеанс одновременной игры в шахматы с участием гроссмейстера, чемпиона мира Сергея Карякина, а также футбольный матч с участием звезды российского футбола Дениса Глушакова.

В 2026 году форум пройдет на новой площадке — в Санкт-Петербурге в отеле Corinthia St Petersburg.

В.О. 18+

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