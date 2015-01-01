С 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXIII Международный банковский форум «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии».
Ежегодный форум Ассоциации банков России — масштабное представительное мероприятие, которое пользуется заслуженным вниманием финансового сообщества, регуляторов рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации.
На пленарных сессиях и круглых столах форума традиционно выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры ведущих банков и компаний финансового и ИТ-рынка.
В рамках пленарной и двух панельных сессий участники обсудят:
Пройдет также форсайт-сессия «Будущее отечественного финансового рынка».
Круглые столы форума посвящены ключевым вопросам развития финансового сектора:
Помимо деловой программы участников форума ждут вечерние и спортивные мероприятия. Состоится сеанс одновременной игры в шахматы с участием гроссмейстера, чемпиона мира Сергея Карякина, а также футбольный матч с участием звезды российского футбола Дениса Глушакова.
В 2026 году форум пройдет на новой площадке — в Санкт-Петербурге в отеле Corinthia St Petersburg.
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