24 сен 2026

V Казанский международный юридический форум

V Казанский международный юридический форум

С 24 по 25 сентября 2026 года в Казани, в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала пройдет Казанский международный юридический форум (КМЮФ).

КМЮФ — площадка для открытого диалога представителей власти, науки и бизнеса. Два дня насыщенной деловой программы дадут участникам возможность получить опыт коммуникаций в дружеской обстановке.

На площадке форума:

  • Представители органов государственной власти могут активно участвовать в открытом диалоге с бизнес-сообществом при сохранении высокого уровня лояльности обеих сторон, а также получить возможность внедрения дополнительных компетенций в работу госслужащего;
  • Представители науки имеют возможность для профессионального общения с ведущими учеными России в области права, совместного обсуждения современных проблем и исследовательских перспектив развития права;
  • Бизнес-сообщество узнает, как предотвращать правовые риски при ведении бизнеса, погрузится в профессиональную среду и получит правовую помощь в режиме нетворкинга;
  • Юридическое сообщество сможет повысить свои личные и профессиональные навыки, а также найти потенциальных клиентов и партнеров;
  • Молодые специалисты могут получить источник вдохновения в профессии и качественный образовательный контент.

Программа доступна на официальном сайте форума.

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