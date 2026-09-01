V Казанский международный юридический форум

С 24 по 25 сентября 2026 года в Казани, в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала пройдет Казанский международный юридический форум (КМЮФ).
КМЮФ — площадка для открытого диалога представителей власти, науки и бизнеса. Два дня насыщенной деловой программы дадут участникам возможность получить опыт коммуникаций в дружеской обстановке.
На площадке форума:
Программа доступна на официальном сайте форума.
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