Эльмира Булатова: цирковая школа не дает прежних результатов, но мы работаем

Фото: Максим Кокунин

Казанская цирковая школа существует уже 26 лет, и за это время ее ученики неоднократно показывали свои умения на различных мероприятиях по всему миру. Так, в 2013 году юные циркачи завоевали серебряную и бронзовую награды на 37-м фестивале в Монте-Карло, а принцесса Монако Стефания в знак благодарности за высокий уровень выступления лично направила поздравительное письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Однако сейчас школа не представлена даже на местных площадках, а количество ее выпускников не достигает и десятка человек. О спаде популярности и работе над восстановлением ее статуса рассказала директор цирка Эльмира Булатова.

«Сейчас не все так гладко»

Говоря о планах на ближайшее время, в ходе своей первой пресс-конференции после назначения, которое, к слову, состоялось еще 17 мая, Булатова рассказала, что одним из главных направлений в ее работе является популяризация цирковой школы.



— Цирковая школа — это одна из основных задач. Сейчас не все так гладко, она уже не дает тех результатов, что были раньше. Но мы над этим работаем. Прекрасный преподавательский состав, прекрасные дети. Они порой дают такой результат, который не дают многие взрослые артисты. К сожалению, пока школа широко не представлена на подмостках даже наших площадок в Казани. Есть некие проблемы, но мы работаем и хотим, чтобы наши дети участвовали везде, — заявила она.

Фото: Артем Гафаров (архив)

Напомним, детская цирковая школа открылась в 1996 году по решению Кабинета министров Татарстана. Обучение в ней строится на предметной основе, в список входят акробатика, гимнастика, хореография, танец, актерское мастерство, жонглирование и эквилибристика. Более 40 ее выпускников в настоящее время работают в различных цирках по всему миру, в том числе в «Цирке дю Солей», а также в компании «Росгосцирк».

Два выпускника из 180 учеников

В этом году, несмотря на то, что школе исполнилось 26 лет, она отмечала свое 25-летие. Такая ситуация связана с пандемией коронавируса, которая внесла свои коррективы и на целый год ограничила работу всей культурной сферы страны, в том числе и деятельность цирковых артистов. Однако 7 июля этого года школа отметила свой день рождения, проведя масштабное шоу, в котором все номера строились лишь на ее учениках.

Фото: Артем Гафаров (архив)

Как рассказала Эльмира Булатова, на сегодняшний день численность студентов Казанской цирковой школы составляет 180 детей. Набор начинается с 5 лет, и обучение продолжается до 14-летнего возраста. Однако к завершению полного курса от учеников на потоке остаются лишь единицы. Так, например, в прошлом году из цирковых стен выпустились всего две девочки.

— Процесс сложный, и не все доходят до конца. Дети отсеиваются по разным причинам. Кто-то из них уходит сам. Даже есть такие элементарные причины: дети приходят учиться и понимают, что у них аллергия на животных. Кто-то даже боится высоты. Все это выявляется в процессе, но к концу обучения остаются лучшие из лучших, — подчеркнула директор цирка.

«Для меня не результат, что они где-то»

Булатова также поделилась своими планами сохранения школы и назвала основную причину такого малого присутствия ее выпускников в нынешних программах. По ее словам, цирк сможет обновить список своих заслуг, лишь когда его воспитанники вернутся в родные стены.

— Для того чтобы у школы был результат, ее ученики должны выступать в цирке. Сейчас я не могу собрать выпускников школы и создать хотя бы один номер. Потому что школа обучает до 14 лет, а дальше они уходят в свободное плавание. У нас есть прецеденты. Сейчас мы на программу набрали воздушных гимнасток. Все девочки были из Казани, бывшие воспитанницы нашей школы. Но они не остались в ее стенах. Многие продолжили обучение в частных студиях, многие ушли в частные коллективы. Я не знаю, почему так было до меня. Моя задача сейчас — оставить их в Казанском цирке, потому что невозможно сделать коллектив на 14-летних детях. Их нужно растить, их нужно воспитывать, им нужно адаптироваться к большому манежу. Я не знаю почему, но они не принимают участия в российских фестивалях. Все заслуги пятилетней давности. Результат же определит зритель. Для меня не результат, что они где-то. Они должны быть здесь, и быть в каждой программе. Но такого не происходит, — рассказала Булатова.

Фото: Артем Гафаров (архив)

Глава цирка также сделала анонс предстоящей программы, основанной на национальном колорите.

— На Новый год здесь будут работать шесть девочек. Они все воспитанницы цирковой школы. Сейчас моя задача — возвращать их сюда и воспитывать из них настоящих артистов. Они трудятся, но, к сожалению, готовых артистов нет. Мне хочется, чтобы у нас была и своя программа с татарским колоритом. Сейчас ведется разработка сценариев и концепции. Если нам выделят финансирование на эту программу, то в ее основе будут воспитанники школы. Это будут в основном артисты воздушного балета и жонглеры.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, в мае, сразу после своего назначения, Эльмира Булатова в интервью «Реальному времени» рассказывала, что в планах создание собственного шоу и своей труппы, изменение программы и поиск новых талантов. По ее словам, одна из главных задач — расширить зрительскую аудиторию, сделать цирк открытым абсолютно для любой категории населения.



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Максим Кокунин