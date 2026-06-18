Блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам лишения свободы условно
Также ее оштрафовали на 900 тыс. рублей и конфисковали имущество на сумму легализованных средств
Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком по делу об отмывании 115 млн рублей.
Также ее оштрафовали на 900 тыс. рублей и конфисковали имущество на сумму легализованных средств, пишет «Ъ».
Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи 7 марта 2025 года, когда вернулась из Дубая. Следствие изначально утверждало, что она легализовала около 120 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Митрошина погасила недоимку, после чего дело по обвинению ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) прекратили.
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