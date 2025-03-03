Блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Фото: Динар Фатыхов

Савеловский районный суд Москвы приговорил российского блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, сообщает РИА «Новости». В то же время блогера освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.



Суд взыскал с Блиновской 587 млн рублей. Ее оштрафовали на миллион рублей и запретили заниматься предпринимательской деятельностью на протяжении четырех лет. В доход государства взыскали имущество блогера, в том числе земельный участок в Подмосковье. Ей не предоставили отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.

Напомним, гособвинение запросило для нее шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019—2021 годы. Суд отправил ее в СИЗО, а затем под домашний арест. Позже прокуратура снизила сумму иска к Блиновской более чем на 300 миллионов рублей, с первоначальных 918 млн до 587 млн рублей, учитывая выплаты, произведенные обвиняемой.

Суд взыскал с Блиновской 587 млн рублей, также передает РИА «Новости».



Галия Гарифуллина