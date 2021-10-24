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Рафаэль Хакимов: «Русские в Татарстане признали результаты референдума, и для Москвы это стало шоком»

13:00, 24.10.2021 9 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 48-я

Рафаэль Хакимов: «Русские в Татарстане признали результаты референдума, и для Москвы это стало шоком»
Фото: azatliq.org

Распад СССР

К концу XX века социалистическая система в своей советской (тоталитарной) форме исчерпала себя. В 1985 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки. В 1989 г. произошли выборы народных депутатов СССР, а в 1990 г. — выборы народных депутатов РСФСР. Тем временем на территории СССР разгорались межнациональные конфликты, самым острым из которых стал Карабахский. В 1989 г. Верховный Совет Армянской ССР объявил о присоединении Нагорного Карабаха, в ответ Азербайджанская ССР начала его блокаду. Все это привело к войне двух стран, задевшей интересы соседей и СССР в целом. Конфликты возникли и в Грузии, и в Молдове, и в Таджикистане, и в Чечне.

Распад СССР происходил на фоне начала общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. 1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательств над общесоюзным, что получило название «Парада суверенитетов». В этот «парад» включились и автономные республики, и даже некоторые области РСФСР.

Параллельно на политической арене началось противостояние президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина, объявившего о независимости РСФСР. Предпринятая Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 г. попытка остановить распад СССР и не допустить подписания договора о Союзе суверенных государств стала прелюдией к свержению власти КПСС.

Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года. За столом: слева — Витольд Фокин и Леонид Кравчук (Украина), в центре — Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (Беларусь), справа — Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (Россия). Фото RIA Novosti archive, image #848095 / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Собравшиеся в декабре 1991 г. в Беловежской пуще главы Белоруссии, России и Украины констатировали, что СССР фактически прекратил свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад СССР был признан международным сообществом.

Россия, в свою очередь, испугавшись «парада суверенитетов» автономий, готовила проект Федеративного договора (ФД), который Татарстан отказался подписывать. Причина заключалась в том, что у Татарстана к тому времени фактически прав было больше, нежели предлагал ФД.

Борьба за суверенитет Татарстана

Татарстан, объявивший в августе 1990 г. суверенитет, стремился к самостоятельному определению пределов своих полномочий. Однако он сильно напугал кремлевских политиков в Москве. Ельцин с намерением остановить начавшиеся в республике митинги приехал в Казань и потребовал встречи с народом. Он даже прокатился на трамвае, беседуя с пассажирами. Здесь он быстро понял, что лозунг о суверенитете республики вовсе не интриги партноменклатуры, а требование самого народа.

В Москве не на шутку были озабочены положением дел в республике, ведь вслед за Татарстаном могли заявить о своих правах и другие регионы РФ.

Ельцин с намерением остановить начавшиеся в республике митинги приехал в Казань и потребовал встречи с народом. Фото: Михаил Козловский

Русские в Татарстане не были против требований татар, понимая их справедливость, и не видели в них для себя никакой угрозы. «Русский фактор», на который очень надеялись в Москве, оказался бесполезным. Нужно было искать другие пути, а они сводились или к силовому давлению, или же к заключению двустороннего договора. Оценив сложившуюся ситуацию и взвесив свои силы, московские политики приняли предложение Татарстана начать двусторонние переговоры.

Переговоры

На переговорах о статусе Татарстана в Москве официальные представители России не могли понять, как можно договариваться со своим же собственным регионом — ведь «целое с частью не может разговаривать на равных». В московском Кремле были убеждены, что суверенитет республики объявлен недобитой партноменклатурой вкупе с татарскими националистами с целью не допустить демократизации республики. Поэтому они потребовали провести референдум. Это было рискованно. Однако социологические опросы показали, что население доверяет руководству Татарстана. Поэтому референдум решили провести, а Москва тем временем пошла на попятную. В СМИ появились призывы к населению голосовать «против». В парламенте страны с трибуны кричали, что в «Татарстане прольются реки крови». Рассматривалось и силовое «решение» вопроса.

21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум с вопросом: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Около 62% из принявших участие в голосовании граждан республики ответили положительно.

Наблюдатели, приехавшие в Казань, вместо «рек крови» увидели улыбающихся, спокойно гуляющих с детьми людей. Татары оказались вполне мирными и доброжелательными. Русские в республике признали результаты референдума, и для Москвы это стало шоком. Им оставалось только договариваться с Казанью.

По результатам референдума 30 ноября 1992 г. парламент республики начал готовить новую Конституцию республики. Новой демократической конституции страны еще не было, старая социалистическая была отвергнута. В условиях конституционного вакуума Татарстан исходил из международного опыта и собственной Декларации о государственном суверенитете.

Переговоры над проектом двустороннего Договора шли три напряженных года. Основная проблема заключалась в статусе республики. За всеми разговорами проглядывала простая мысль — быть России федеративной или же она останется унитарной, жестко централизованной страной. Российская сторона утверждала, что федерализация приведет к развалу страны. Татарстанская сторона была уверена в обратном — именно федеративное устройство обеспечит процветание страны, позволив сполна использовать потенциал регионов, да и контроль за бюрократическими структурами на местах позволит уменьшить казнокрадство. В конце концов, самые развитые большие страны мира — все федеративные.

Подписание договора. Фото: Михаил Козловский

Исторический договор

15 февраля 1994 г. в Москве Борис Ельцин и Борис Черномырдин (со стороны России), Минтимер Шаймиев и Мухаммат Сабиров (со стороны Татарстана) подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Он стал историческим в полном смысле этого слова, поскольку Россия никогда до этого не подписывала с внутренними регионами никаких договоров, а для Татарстана этот документ закрепил те права и обязательства, которые он взял на себя по факту.

Вслед за договором были подписаны соглашения в экономической и культурной сферах. Они стали базой решения экономических и социальных проблем республики.

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория Татарстан

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Как всегда интересно.
    Есть над чем подумать и о чем подискутировать.
    Спасибо уважаемым автору и РВ.

    "Тем временем на территории СССР разгорались межнациональные конфликты...".

    Международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий, захватившие власть в демократической Российской Республике в октябре 1917 года, для удержания власти расчленили в 1919 - 1920-х гг. страну по национальному признаку.
    Обманутые народы поддались на "ленинско-троцкистскую" провокацию.
    Марксистами Лениным и Троцким были созданы тоталитарные, классовые, диктаторские Автономные СС республики.
    А чуть позднее и тоталитарный, классовый, диктаторский СССР.
    Изначально марксистами-террористами были заложены национальные конфликты в Красной России и СССР.
    В национальных конфликтах, которые создали красные диктаторы Ленин и Троцкий погибли миллионы человек.

    А был проект создания федеративных СШР - Соединённых Штатов России, построенных по территориальному (а не национальному) принципу с широкими культурными автономиями всех народов.
    Например проект Гаяза Исхаки.
    Но марксисты вырезали или выгнали из страны всех, кто не принимал их тоталитарную, классовую, диктаторскую идеологию.
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    Анонимно 16:20
    эффективная команда была,умело очистили здоровое тело народа от паразитов веками сосущих его кровь.
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  • Анонимно 14:00
    Национализм это фашизм! Национализм это гибель человечества!
    Люди, будьте зорче втрое! Берегите мир!
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    Анонимно 14:20
    Марксисты-террористы, "интернационалисты", красные диктаторы Ленин и Троцкий так не считали, когда разделяли народы России по национальному признаку.
    Кстати, тогда и фашизма ещё не было.
    Он возник позднее, как реакция мирового капитализма на российский марксизм и тоталитарный ленинский проект Мировой марксистской (коммунистической) "революции" - установление диктатуры на всем Земном шаре.
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    Анонимно 15:37
    Национализм скорее ближе к национал-социализма (нацизму), чем к фашизму.
    Национал-социалисты (нацисты) подавляют и вырезают все другие национальности, кроме "титульной".
    Как марксисты вырезают все классы, кроме "пролетариев".
    Яркий пример - германский национал-социализм (нацизм), который уничтожал евреев, цыган, славян и др. этносы.
    Итальянские фашисты все же тотально не уничтожали, например, евреев, цыган, славян и др.
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  • Анонимно 15:52
    Не признали, а смирились затаились... Разные понятия и разные выводы.
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    Анонимно 16:25
    Кругом враги?
    Или все люди Братья?
    И Сестры?
    Ответить
  • Анонимно 16:49
    Телевидение - страшная вещь. Помню, как тогда долго спорила с подругой, которая, поддалась этой пропаганде, что в Казани "будет резня". Говорила ей, как ты можешь так думать, ты же 5 лет там жила и училась, у нас такого не может быть, мы все дружим с детства... А те, кто не жил в Казани, что они думают? Телевизор им задурит мозги очень легко... И с вакц-ей, кстати, то же самое - ненормальное запугивание...
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  • Анонимно 18:07
    Процент русских в ТАССР был завышен.
    Чуваши, марийцы, мордва, башкиры поддержали татар.
    Вот и получили 63% за суверенитет.
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