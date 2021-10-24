Рафаэль Хакимов: «Русские в Татарстане признали результаты референдума, и для Москвы это стало шоком»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 48-я
Распад СССР
К концу XX века социалистическая система в своей советской (тоталитарной) форме исчерпала себя. В 1985 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки. В 1989 г. произошли выборы народных депутатов СССР, а в 1990 г. — выборы народных депутатов РСФСР. Тем временем на территории СССР разгорались межнациональные конфликты, самым острым из которых стал Карабахский. В 1989 г. Верховный Совет Армянской ССР объявил о присоединении Нагорного Карабаха, в ответ Азербайджанская ССР начала его блокаду. Все это привело к войне двух стран, задевшей интересы соседей и СССР в целом. Конфликты возникли и в Грузии, и в Молдове, и в Таджикистане, и в Чечне.
Распад СССР происходил на фоне начала общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. 1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательств над общесоюзным, что получило название «Парада суверенитетов». В этот «парад» включились и автономные республики, и даже некоторые области РСФСР.
Параллельно на политической арене началось противостояние президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина, объявившего о независимости РСФСР. Предпринятая Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 г. попытка остановить распад СССР и не допустить подписания договора о Союзе суверенных государств стала прелюдией к свержению власти КПСС.
Собравшиеся в декабре 1991 г. в Беловежской пуще главы Белоруссии, России и Украины констатировали, что СССР фактически прекратил свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Распад СССР был признан международным сообществом.
Россия, в свою очередь, испугавшись «парада суверенитетов» автономий, готовила проект Федеративного договора (ФД), который Татарстан отказался подписывать. Причина заключалась в том, что у Татарстана к тому времени фактически прав было больше, нежели предлагал ФД.
Борьба за суверенитет Татарстана
Татарстан, объявивший в августе 1990 г. суверенитет, стремился к самостоятельному определению пределов своих полномочий. Однако он сильно напугал кремлевских политиков в Москве. Ельцин с намерением остановить начавшиеся в республике митинги приехал в Казань и потребовал встречи с народом. Он даже прокатился на трамвае, беседуя с пассажирами. Здесь он быстро понял, что лозунг о суверенитете республики вовсе не интриги партноменклатуры, а требование самого народа.
В Москве не на шутку были озабочены положением дел в республике, ведь вслед за Татарстаном могли заявить о своих правах и другие регионы РФ.
Русские в Татарстане не были против требований татар, понимая их справедливость, и не видели в них для себя никакой угрозы. «Русский фактор», на который очень надеялись в Москве, оказался бесполезным. Нужно было искать другие пути, а они сводились или к силовому давлению, или же к заключению двустороннего договора. Оценив сложившуюся ситуацию и взвесив свои силы, московские политики приняли предложение Татарстана начать двусторонние переговоры.
Переговоры
На переговорах о статусе Татарстана в Москве официальные представители России не могли понять, как можно договариваться со своим же собственным регионом — ведь «целое с частью не может разговаривать на равных». В московском Кремле были убеждены, что суверенитет республики объявлен недобитой партноменклатурой вкупе с татарскими националистами с целью не допустить демократизации республики. Поэтому они потребовали провести референдум. Это было рискованно. Однако социологические опросы показали, что население доверяет руководству Татарстана. Поэтому референдум решили провести, а Москва тем временем пошла на попятную. В СМИ появились призывы к населению голосовать «против». В парламенте страны с трибуны кричали, что в «Татарстане прольются реки крови». Рассматривалось и силовое «решение» вопроса.
21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум с вопросом: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Около 62% из принявших участие в голосовании граждан республики ответили положительно.
Наблюдатели, приехавшие в Казань, вместо «рек крови» увидели улыбающихся, спокойно гуляющих с детьми людей. Татары оказались вполне мирными и доброжелательными. Русские в республике признали результаты референдума, и для Москвы это стало шоком. Им оставалось только договариваться с Казанью.
По результатам референдума 30 ноября 1992 г. парламент республики начал готовить новую Конституцию республики. Новой демократической конституции страны еще не было, старая социалистическая была отвергнута. В условиях конституционного вакуума Татарстан исходил из международного опыта и собственной Декларации о государственном суверенитете.
Переговоры над проектом двустороннего Договора шли три напряженных года. Основная проблема заключалась в статусе республики. За всеми разговорами проглядывала простая мысль — быть России федеративной или же она останется унитарной, жестко централизованной страной. Российская сторона утверждала, что федерализация приведет к развалу страны. Татарстанская сторона была уверена в обратном — именно федеративное устройство обеспечит процветание страны, позволив сполна использовать потенциал регионов, да и контроль за бюрократическими структурами на местах позволит уменьшить казнокрадство. В конце концов, самые развитые большие страны мира — все федеративные.
Исторический договор
15 февраля 1994 г. в Москве Борис Ельцин и Борис Черномырдин (со стороны России), Минтимер Шаймиев и Мухаммат Сабиров (со стороны Татарстана) подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Он стал историческим в полном смысле этого слова, поскольку Россия никогда до этого не подписывала с внутренними регионами никаких договоров, а для Татарстана этот документ закрепил те права и обязательства, которые он взял на себя по факту.
Вслед за договором были подписаны соглашения в экономической и культурной сферах. Они стали базой решения экономических и социальных проблем республики.
комментарии
Есть над чем подумать и о чем подискутировать.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
"Тем временем на территории СССР разгорались межнациональные конфликты...".
Международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий, захватившие власть в демократической Российской Республике в октябре 1917 года, для удержания власти расчленили в 1919 - 1920-х гг. страну по национальному признаку.
Обманутые народы поддались на "ленинско-троцкистскую" провокацию.
Марксистами Лениным и Троцким были созданы тоталитарные, классовые, диктаторские Автономные СС республики.
А чуть позднее и тоталитарный, классовый, диктаторский СССР.
Изначально марксистами-террористами были заложены национальные конфликты в Красной России и СССР.
В национальных конфликтах, которые создали красные диктаторы Ленин и Троцкий погибли миллионы человек.
А был проект создания федеративных СШР - Соединённых Штатов России, построенных по территориальному (а не национальному) принципу с широкими культурными автономиями всех народов.
Например проект Гаяза Исхаки.
Но марксисты вырезали или выгнали из страны всех, кто не принимал их тоталитарную, классовую, диктаторскую идеологию.
Люди, будьте зорче втрое! Берегите мир!
Кстати, тогда и фашизма ещё не было.
Он возник позднее, как реакция мирового капитализма на российский марксизм и тоталитарный ленинский проект Мировой марксистской (коммунистической) "революции" - установление диктатуры на всем Земном шаре.
Национал-социалисты (нацисты) подавляют и вырезают все другие национальности, кроме "титульной".
Как марксисты вырезают все классы, кроме "пролетариев".
Яркий пример - германский национал-социализм (нацизм), который уничтожал евреев, цыган, славян и др. этносы.
Итальянские фашисты все же тотально не уничтожали, например, евреев, цыган, славян и др.
Или все люди Братья?
И Сестры?
Чуваши, марийцы, мордва, башкиры поддержали татар.
Вот и получили 63% за суверенитет.