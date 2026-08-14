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Гендиректор Azur Air Евгений Королев покинул пост

18:55, 14.08.2026

С 15 августа исполняющим обязанности гендиректора назначен Шухрат Ибодов

Гендиректор Azur Air Евгений Королев покинул пост
Фото: Артем Дергунов

Авиакомпания Azur Air объявила о смене руководителя. Генеральный директор Евгений Королев, работавший в компании с октября 2021 года, покинул свой пост и саму организацию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

— Отставка Королева ожидалась еще весной — после того как Росавиация ограничила срок действия летного сертификата Azur Air до 8 июня, — сообщает «Коммерсантъ».

В своем прощальном письме сотрудникам Королев сообщил, что переходит на другую работу, также связанную с авиацией, но не уточнил, в какую именно компанию. Источники издания уточнили, что увольнение произошло по соглашению сторон.

— Исполняющим обязанности генерального директора AZUR Air с 15 августа 2026 года назначен Шухрат Ибодов, ныне занимающий пост исполнительного директора авиакомпании. С 2018 по 2022 год он работал в должности первого заместителя генерального директора AZUR Air, курируя стратегическое планирование и коммерческий блок, — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что руководство Удмуртии и Росавиации обсудили ситуацию вокруг авиакомпании «Ижавиа».

Вадим Вахрушев

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