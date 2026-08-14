Власти РФ хотят снизить НДС на беспилотную перевозку пассажиров, грузов и доставку

Нововведения может увеличить объем гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России рассматривает возможность снижения НДС до 10% на услуги беспилотного транспорта, включая пассажирские перевозки, курьерскую доставку и грузоперевозки. Это нововведение, способное увеличить объем гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн рублей, направлено на поддержку участников и развитие беспилотных технологий, считают эксперты, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

В данный момент government рассматривает обсуждение с ИТ-сектором возможности уменьшения НДС на услуги высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс. Источники, участвующие в разработке предложений, утверждают, что при действующей ставке НДС в 22% беспилотные услуги теряют конкурентоспособность по сравнению с традиционными. Пониженная ставка позволит выровнять конкурентные условия и стимулировать рост оборота отрасли до 2036—2040 годов.

Кроме того, эта мера может стать решением проблемы нехватки курьеров и водителей, однако для ее реализации потребуется принятие закона о ВАТС.

На сегодняшний день беспилотные грузовики, такси и трамваи могут передвигаться только в рамках экспериментальных режимов. С 2021 года были предложены несколько версий закона о беспилотном транспорте, последняя из которых была подготовлена Минтрансом в 2026 году. Этот документ предполагает правила движения для ВАТС с 2027 года и ответственность за нарушения, но до сих пор в думу не внесен.

Представители аппарата вице-премьера и Минцифры подтвердили ведение обсуждений по стимулированию развития автономного транспорта с участием бизнеса, однако детали не раскрыли. Известно, что к 2026 году на российских дорогах будет не менее 200 беспилотных такси, а к 2030 году — 1000.

По словам Михаила Квурта, руководителя центра беспилотных технологий АО ГЛОНАСС, на сегодняшний день флот роботов-доставщиков составляет более 1000 единиц, и к концу 2027 года может вырасти до 20 тысяч. А 111 беспилотных грузовиков уже подключены к ЭРА-ГЛОНАСС и выполнили порядка 12,5 тыс. коммерческих рейсов.

Владимир Беспалов, старший аналитик, отмечает, что ключевым игроком на рынке ВАТС выступает «Яндекс», который планирует увеличить количество беспилотных легковых автомобилей до 200 до конца года и приблизить парк беспилотных грузовиков к 100 единицам. Прогнозируется, что к 2031 году рынок в этом сегменте превысит 100 миллиардов рублей.

Что касается возможного использования беспилотных автомобилей, мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на вопрос в начале этого года заметил: «Я на трамвае съездил, мне этого хватило. Спасибо».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт Вадим Зарипов подчеркивает, что такси-сервисы обычно работают как агрегаторы, получая комиссию и уплачивая налоги, в то время как беспилотный транспорт будет восприниматься как отдельная услуга, что может увеличить налоговые выплаты. Льготная ставка поможет сэкономить деньги.

Сергей Квурт отмечает, что на начальном этапе формирования отрасли сложно быстро получить экономическую выгоду, и предложенная льгота может стать стимулом для создания новых бизнес-направлений и повышения экономической эффективности. По его мнению, эта мера особенно необходима грузоперевозчикам, которые сталкиваются с финансовыми проблемами из-за снижения объемов грузоперевозок и нехватки кадров.

Зарипов добавляет, что введение льготы не обязательно должно быть связано с принятием закона о ВАТС и условия ее применения могут быть прописаны отдельно. «Отсутствие «первичного» законодательства не является препятствием», — резюмирует он.



Никита Егоров