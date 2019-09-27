Forbes рассказал о казанском бизнесмене, который был банкротом и создал компанию с оборотом 5 млрд рублей в год

Журнал Forbes опубликовал историю казанского бизнесмена Руслана Абдулнасырова, который создал одну из первых в России франчайзинговых сетей по продаже автомобилей с пробегом.

В 2005 году он решил открыть небольшой шоурум автомобилей с пробегом под названием «Апельсин». К 2008 году компания разрослась с 10 парковочных мест до 200, а штат сотрудников насчитывал 50 человек. В том же году из-за кризиса упали продажи. В 2009 году принадлежащие Абдулнасырову компании ООО «Апельсин-авто» и ООО «Апельсин-авто-Казань» действительно были признаны банкротами и впоследствии ликвидированы.

К 2011 году вторичный рынок автомобилей, по словам Абдулнасырова, снова «начал гудеть». Бизнесмен снова запустил продажу б/у авто под все той же вывеской — «Апельсин». Постепенно компания вышла на докризисный оборот в 200 проданных автомобилей в месяц. Тогда же Абдулнасыров зарегистрировал домен «Автосеть.РФ» (доменное имя купил за 50 000 рублей) и стал развивать новый одноименный бренд.

В 2016 году Арбитражный суд РТ завершил процедуру личного банкротства самого Абдулнасырова. Среди кредиторов были «Спурт» и «Тимер Банк», сумма требований которых составляла более 13 млн рублей.

С 2015 по 2019 год «Автосеть.РФ» открыла восемь собственных центров и подключил по франшизе 15 точек. В прошлом году выручка «Автосети.РФ» без учета франчайзинговых точек составила 5,4 млрд рублей, из которых 230 млн — чистая прибыль.