Татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 640 млн рублей

Суд отклонил требование «Грэйтстроя» признать задолженность перед бюджетом отсутствующей

Фото: Реальное время

Арбитражный суд Татарстана отказал компании «Грэйтстрой» экс‑депутата Казгордумы Владимира Никишова в снятии налоговой задолженности на сумму 637,5 млн рублей. После выездной проверки организации доначислили сотни миллионов по НДС и налогу на прибыль, а позже инициировали дело о банкротстве. В отношении собственника заводили уголовные дела: по одному из них бизнесмен возместил ущерб и освобожден от ответственности, по второму, о взятке, остается под домашним арестом. Подробнее о деталях и перспективах тяжбы — в материале «Реального времени».

Проверка, доначисления и суды — как начинались проблемы «Грэйтстроя»

Налоговая история компании берет начало в 2022—2023 годах: тогда Межрегиональная инспекция ФНС провела выездную проверку на предприятии за 2019—2022 годы. По ее итогам в апреле 2024 года фирму привлекли к ответственности — доначислили НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы, а также наложили штрафы. Общая сумма доначислений составила около 800 млн рублей. Позже, после апелляции, она была скорректирована, но осталась значительной.

«Грэйтстрой» известен как подрядчик крупных строек Татарстана, в том числе казанского ЖК «Салават Купере». В рассматриваемом периоде выступал исполнителем контрактов со структурами «Роскосмоса» почти на 5 млрд рублей. Не согласившись с расчетами налоговиков, компания попыталась оспорить решение в Москве, но арбитражный суд столицы, а затем апелляционная и кассационная инстанции отказали в удовлетворении требований.

В августе 2025-го ФНС обратилась в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о банкротстве компании Никишова. Изначально сумма требований превышала 810 млн рублей, а к февралю 2026-го ее уточнили до 637,5 млн рублей. Параллельно к делу подключилась прокуратура Татарстана: она оштрафовала «Грэйтстрой» на 100 млн рублей за незаконное вознаграждение в рамках дела о взятке.

Уголовные дела и частичное погашение долга

Спор с налоговиками развивался наряду с вмешательством следственных органов. В 2024 году в отношении Владимира Никишова, гендиректора и владельца «Грэйтстроя», возбудили первое уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В конце 2025 года он полностью возместил ущерб — более 369 млн рублей и был освобожден от уголовной ответственности. Хотя это не сняло налоговых претензий к самой компании: ФНС продолжила добиваться взыскания долга, а суд — рассматривать вопрос о банкротстве.

При этом еще в начале 2025 года, по версии СК и ФСБ, предприниматель прибег к взятке для решения спора с налоговой. Прошлым летом Никишов был задержан в рамках второго уголовного дела и отправлен под домашний арест.

Ключевым эпизодом в уголовном преследовании стало дело об уклонении от уплаты НДС на 209,7 млн рублей: Вахитовский суд Казани в декабре 2025 года прекратил его после подтверждения ФНС факта погашения задолженности. Адвокат Елена Точилкина с сентября настаивала, что компания погасила 369 млн рублей — на 14 млн больше начисленных сумм, с учетом пеней и штрафов, которые в рамках уголовного дела ущербом не считаются. Прокуратура изначально выступала против прекращения дела, и суд детально изучал доказательства обеих сторон. Решающим аргументом стал официальный ответ ФНС на запрос суда: налоговики разнесли суммы по отдельным эпизодам и подтвердили, что основная недоимка полностью погашена.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом второе уголовное производство — о передаче 55 млн рублей через цепочку из девяти посредников для «урегулирования» вопроса с московскими налоговиками — до суда пока не дошло, согласно последней информации.

Подрядчик «Роскосмоса» не убедил суд в неверности расчетов ФНС

В июле 2026 года Арбитражный суд РТ рассмотрел заявление «Грэйтстроя» о признании задолженности в размере 637,6 млн рублей отсутствующей. Компания настаивала на некорректности расчетов ФНС и просила вычесть из суммы долга несколько крупных статей: аванс от АО «КБХА» (около 169 млн рублей), сумму возмещения ущерба по уголовному делу (369 млн рублей) и возмещенный НДС (более 40 млн рублей). По версии фирмы, после этих зачетов долг должен был сократиться примерно до 58,8 млн рублей.

ФНС, напротив, настаивала на корректности своих расчетов, ссылаясь на данные Единого налогового счета (ЕНС) и нормы Налогового кодекса РФ. По данным налоговой, платежи компании были разнесены в соответствии с правилами НК РФ, а пени продолжали начисляться из‑за сохранявшейся задолженности.

В ходе процесса «Грэйтстрой» ходатайствовал о назначении судебной экспертизы для установления «действительного размера задолженности». Представители ФНС возражали: вопросы расчета налогов относятся к компетенции налогового органа, а не эксперта. Судья Лилия Галимзянова согласилась с доводами налоговой. Суд указал, что назначение экспертизы — право, а не обязанность суда и требуется только тогда, когда для разрешения спора нужны специальные знания. В данном случае оценка налоговых расчетов — это вопрос права и компетенции налоговых органов. Кроме того, ранее суды уже дали правовую оценку ключевым доводам компании, в частности о праве не уплачивать НДС с авансов, и признали их необоснованными.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Суд дополнительно отметил, что все поступления были разнесены в соответствии с разъяснениями суда по уголовному делу, а отрицательное сальдо ЕНС на май 2026 года составляло более 700 млн рублей, то есть долг не был погашен. Иными словами, у компании не хватило средств на счете, чтобы покрыть все налоговые обязательства, и образовался долг перед государством на эту сумму. Доказательств уплаты спорной суммы в 637,6 млн рублей в материалы дела не представили. Также суд подчеркнул, что уточнения суммы требований со стороны ФНС — обычная процедура в банкротных делах и не свидетельствует о неправомерности претензий.

Отказ суда признать задолженность отсутствующей означает, что требования ФНС остаются в силе и могут быть включены в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве «Грэйтстроя». Это усиливает риски для компании: если суд признает ее несостоятельной, активы и денежные потоки будут контролироваться в рамках процедуры банкротства, а выплаты кредиторам — производиться по установленной очередности. В отрасли следят за тем, как попытка банкротства и другие неприятности подрядчика, работавшего с крупными госзаказчиками, скажутся на его репутации и устойчивости на рынке. Параллельно воронежский арбитраж рассматривает иск местных прокуроров в интересах «Роскосмоса» с суммой требований около полумиллиарда рублей — слушание дела проходит в закрытом режиме.