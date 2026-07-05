Татарстанстат: рост производства молока составил почти 4% за пять месяцев

В целом объем продукции сельского хозяйства всех категорий производителей в республике составил 106,4 млрд рублей в действующих ценах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сохраняется разнонаправленная динамика в животноводстве при умеренном росте производства сельхозпродукции. Об этом свидетельствуют обновленные данные за январь — май 2026 года Татарстанстата.

В целом объем продукции сельского хозяйства всех категорий производителей в республике составил 106,4 млрд рублей в действующих ценах, увеличившись на 1,5% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

В структуре животноводства на конец мая 2026 года значительная часть поголовья по-прежнему приходится на хозяйства населения. На них приходится 29,4% крупного рогатого скота, 3% свиней, 81,3% овец и коз, а также 14,6% птицы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В сельскохозяйственных организациях ситуация развивается неоднородно: поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4%, овец и коз — на 7,1%, однако зафиксирован рост численности коров на 2%, свиней — на 2,5%, птицы — на 23,3%, а также лошадей — на 2,2%.

По итогам пяти месяцев 2026 года в республике отмечен рост производства ключевой продукции животноводства. Производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 0,2%, молока — на 3,9%, яиц — на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что недавно министра сельского хозяйства РТ Марата Зяббарова назвал одной из причин падения цен на молоко в Татарстане покупательную способность.

Наталья Жирнова